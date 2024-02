Le FNB mondial à faible volatilité Mackenzie et le Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie offrent une atténuation des baisses grâce à un mandat de portefeuille de base mondial géré activement

Le Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie offre une exposition à des actions mondiales conformes à la charia

TORONTO, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouvelles solutions de placement : le FNB mondial à faible volatilité Mackenzie (le « FNB ») et le Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie, accessibles aux investisseurs à compter d'aujourd'hui, et le Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie, qui sera offert le jeudi 22 février 2024. Le FNB et le Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie sont gérés par l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (l'« équipe »). Le Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie investira dans le FNB.

FNB mondial à faible volatilité Mackenzie et Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie

Le FNB mondial à faible volatilité Mackenzie et le Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie visent à réduire le plus possible le risque de baisse et à offrir une volatilité inférieure sur un cycle de marché par rapport à l'ensemble du marché. L'équipe met à profit un processus de placement quantitatif fondé sur un modèle exclusif de sélection d'actions, construisant un portefeuille optimisé en fonction du risque composé de sociétés à moyenne et à grande capitalisation diversifiées à l'échelle des marchés développés mondiaux et des secteurs.

« Nous sommes heureux d'offrir aux investisseurs canadiens une solution de base qui peut aider à réduire au minimum les risques de portefeuille associés à la volatilité cyclique des marchés », soutient Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie. « Les stratégies à faible volatilité peuvent aider les investisseurs à rester fidèles à leur plan financier en réduisant la tentation de se retirer du marché en période de repli. »

L'offre initiale du FNB est terminée, et celui-ci se négociera à la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous le symbole MWLV.

Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie

Le Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie donne accès à des occasions de placement mondiales conformes à la charia et attestées par Ratings Intelligence, une société de services-conseils externe de calibre mondial spécialisée dans la charia.

Géré activement par l'équipe selon une approche de placement consciente des risques, le Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie investira principalement dans des actions de marchés mondiaux qui ne tirent généralement pas leurs revenus d'industries telles celles de l'alcool, du tabac, des produits liés au porc, de l'armement et de la défense, des services bancaires et des sociétés d'assurance classiques et du divertissement pour adultes. Il fera l'objet d'un examen semestriel effectué par un comité consultatif de la charia externe de Ratings Intelligence afin d'assurer sa conformité et sa certification continues.

« Nous sommes fiers d'offrir aux Canadiens l'occasion d'harmoniser leurs placements avec leur foi et leurs valeurs par l'entremise du Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie. Il s'agit là du plus récent exemple de l'importance que nous accordons à l'évolution de notre gamme de produits afin d'offrir un éventail diversifié de solutions de placement dirigées par nos équipes de gestion de placements primées », ajoute Mme Ashcroft.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 196,1 milliards de dollars (en date du 31 janvier 2023). Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré était d'environ 241 milliards de dollars au 31 janvier 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Kim Tran, Placements Mackenzie (Québec), 514-217-1684, [email protected]; Hilary Bassett, Placements Mackenzie, 416-951-7558, [email protected]