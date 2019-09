De nouvelles solutions d'assurance pour compléter la gamme de produits de la Sun Life et offrir une tranquillité d'esprit aux propriétaires d'entreprise

Plus de simplicité et de souplesse pour aider les gens d'ici à protéger ce qui compte pour eux

TORONTO, le 30 sept. 2019 /CNW/ - La Sun Life a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux produits d'assurance-vie permanente à la fois simples et souples :

Vie universelle Sun Life Pro

Assurance-vie permanente Sun Life.

La Vie universelle Sun Life Pro est la solution idéale pour les propriétaires d'entreprise. En offrant des taux garantis, un accès aux fonds et une vaste gamme de garanties facultatives, la Vie universelle Sun Life Pro répond aux besoins en planification à long terme des propriétaires et les aide à se concentrer sur les défis quotidiens liés à la gestion de leur entreprise.

« Nous avons écouté ce que les propriétaires d'entreprise avaient à nous dire, explique Vineet Kochhar, vice-président principal des Solutions d'assurance à la Sun Life. Ils veulent protéger la valeur pour les actionnaires et optimiser la valeur de la succession. À la base, ils veulent se concentrer sur la croissance de leur entreprise sans se soucier de leur couverture d'assurance. La Vie universelle Sun Life Pro leur donne cette tranquillité d'esprit. »

L'Assurance-vie permanente Sun Life offre aux gens d'ici la protection simple et garantie pour la vie qu'ils recherchent. Les primes et le capital-décès garantis fournissent à nos Clients une protection qui leur sera accessible au moment où ils en auront le plus besoin. Le contrat comporte aussi une valeur de rachat garantie dès la troisième année, qui peut être utile en cas d'urgence.

« En plus de la protection garantie, nous savons que la simplicité compte lorsqu'il est question d'assurance-vie, poursuit M. Kochhar. Les gens veulent protéger ce qui compte le plus pour eux, et ils devraient pouvoir le faire facilement. Avec l'Assurance-vie permanente Sun Life, le Client établit son contrat, et il n'a plus à s'en soucier. Il a la certitude que sa famille est protégée. »

Dans son désir de miser sur la simplicité, la Sun Life a aussi mis en place la tarification accélérée, qui permet à plus de Clients au pays d'obtenir un contrat plus facilement et plus rapidement.

