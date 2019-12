De nouvelles recherches transatlantiques en innovation sociale traiteront de l'environnement, de la santé, des jeunes et des Autochtones

Les chercheurs canadiens occupent une place de choix dans neuf des dix projets internationaux financés

OTTAWA, le 20 déc. 2019 /CNW/ - Le Conseil de recherches en sciences humaines et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture ont le plaisir d'annoncer les projets retenus dans le cadre de l'appel à propositions sur l'innovation sociale de la Plateforme transatlantique, qui visent à favoriser les innovations sociales, dont l'adoption de nouvelles pratiques pour mieux relever les défis sociaux.

Des organismes de financement du Brésil, du Canada, de la Finlande, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Pologne et du Royaume-Uni se sont associés pour appuyer cette série de projets de recherche transatlantiques et multinationaux. Dix équipes de recherche ont vu leurs projets en innovation sociale financer par l'entremise de l'occasion de financement Innovation sociale 2018 de la Plateforme transatlantique.

Ces équipes mèneront des travaux de recherche interdisciplinaire sur des sujets et des démarches d'innovation sociale, notamment dans les domaines des arts, de l'environnement, de la recherche autochtone, du développement durable, de l'histoire, de l'éducation, de l'activisme social, des soins de santé et de la jeunesse.

Parmi les diverses questions examinées dans une optique transatlantique figurent la gestion de l'innovation sociale en recherche archéologique, linguistique et sur les bioplastiques pour comprendre la dynamique sociale, politique et culturelle des communautés autochtones du Brésil, les solutions pour mobiliser et autonomiser les jeunes marginalisés par l'art et le design, et l'innovation pharmaceutique sociale pour répondre à des besoins médicaux non comblés.

Neuf des dix projets financés comptent des chercheurs provenant de divers établissements d'enseignement postsecondaires du Canada. La contribution canadienne s'élève à plus de 1,1 million de dollars, dont 890 000 dollars du Conseil de recherches en sciences humaines et 225 000 dollars du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des initiatives qui célèbrent l'excellent travail des chercheurs en sciences sociales et humaines. La Plateforme transatlantique réunit les meilleurs et plus brillants chercheurs d'un côté et de l'autre de l'Atlantique pour aider à mieux comprendre la société, les défis auxquels nous sommes confrontés et la façon dont nous bâtissons un avenir meilleur et plus inclusif. Je suis fier que les chercheurs canadiens occupent une place aussi importante et j'ai hâte de prendre connaissance des travaux qui découlent de ces projets fascinants. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La Plateforme transatlantique offre d'immenses possibilités à une multitude de chercheurs talentueux de part et d'autre de l'Atlantique de collaborer à la résolution de problèmes sociaux communs à leurs pays. Nous sommes fiers d'appuyer les chercheurs canadiens dans le cadre de cette initiative. Leur expertise contribuera à la réalisation de percées et de développements novateurs en sciences sociales et humaines au pays et dans le monde. »

- Ted Hewitt, président, Conseil de recherches en sciences humaines; coprésident, Comité directeur de la Plateforme transatlantique

« La recherche interdisciplinaire est une source d'innovations sociales capables de répondre aux défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Ces visions croisées de plusieurs pays devraient enrichir notre compréhension du monde et guider nos actions. »

- Louise Poissant, directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec - Société et culture

La Plateforme transatlantique est une collaboration qui réunit les principaux bailleurs de fonds et facilitateurs d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et d' Europe du domaine des sciences sociales et humaines.

du domaine des sciences sociales et humaines. La Plateforme transatlantique regroupe des bailleurs de fonds, des organismes de recherche et des chercheurs en vue de nouer un dialogue transnational et de mener des activités concertées.

L'appel à propositions sur l'innovation sociale 2018 de la Plateforme transatlantique est le premier à traiter de ce sujet, et tire parti des collaborations passées de l'initiative Au cœur des données numériques de la Plateforme transatlantique.

