De nouvelles mises en garde assorties d'images explicites font leur apparition sur les paquets de cigarettes vendus au Canada

Ces mises en garde illustrées constituent une mesure essentielle pour réduire le tabagisme

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- De nouvelles mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes, assorties de photos explicites montrant les effets du tabagisme sur la santé, de même que de nouveaux messages de santé imprimés directement sur les cigarettes individuelles ainsi qu'à l'intérieur des paquets, commencent à apparaître partout au Canada. D'ici au 1er août, tous les paquets de cigarettes vendus au pays devront afficher ces nouvelles mises en garde.

La Société canadienne du cancer (SCC) salue cette nouvelle série d'avertissements sanitaires, qu'elle considère comme une mesure ayant démontré son efficacité pour réduire l'attrait du tabagisme, pour mieux faire connaître les effets du tabac sur la santé et pour diminuer les taux de tabagisme au pays. Depuis des décennies, l'organisme, en collaboration avec des organismes partenaires, prône avec vigueur l'affichage de mises en garde sur les produits du tabac. Ils ont en outre poussé les gouvernements à adopter des mesures audacieuses qui ont contribué à faire du Canada le pays doté du système le plus complet de mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes.

« Ces mises en garde sont efficaces : il a été démontré qu'elles contribuent à réduire le tabagisme, affirme Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la SCC. Les images explicites captent immédiatement l'attention. Elles illustrent sans détour les effets dévastateurs du tabac sur la santé, ce qui rend les mises en garde plus marquantes. Il est important de renouveler régulièrement les images pour que les mises en garde conservent leur impact et ne perdent pas de leur efficacité avec le temps. »

Les mises en garde couvrent 75 % des faces avant et arrière des paquets de cigarettes, en anglais d'un côté et en français de l'autre. Parmi les nouvelles mises en garde, on voit un homme atteint d'un cancer de la bouche, un bébé exposé à la fumée secondaire et une personne après une opération du cœur. De plus, pour la toute première fois, une mise en garde porte sur le cancer du côlon. En ce qui concerne les cigarettes individuelles, six nouveaux messages sont imprimés, dont « La fumée du tabac est toxique », « La cigarette nuit aux enfants » et « La cigarette endommage votre foie ».

En 2001, le Canada a été le premier pays au monde à exiger que les mises en garde apparaissant sur les paquets de cigarettes soient accompagnées d'images. De nouvelles séries d'images ont ensuite été diffusées en 2012 et en 2024, puis maintenant en 2026. Selon un rapport international publié par la SCC en 2025, 140 pays et territoires exigent désormais des mises en garde illustrées sur les emballages de produits du tabac.

En 2024, le Canada est devenu le premier pays à exiger que des mises en garde soient imprimées directement sur chaque cigarette. La deuxième série de messages commence à apparaître cette année. En 2025, l'Australie est devenue le deuxième pays à adopter cette mesure.

« Les mises en garde sanitaires dissuadent tant les adultes que les jeunes de fumer, ajoute M. Cunningham. Elles agissent en permanence, sur chaque paquet et chaque cigarette, tous les jours, ce qui rend ces produits moins attrayants. De plus, comme les proches des personnes qui fument les voient aussi, leur portée dépasse largement les consommateurs de tabac. »

La SCC met à la disposition des médias les images des paquets affichant les nouvelles mises en garde, qui incluent 13 mises en garde extérieures présentées individuellement ou sous forme de collage (en anglais et en français), ainsi que les mises en garde bilingues imprimées directement sur les cigarettes individuelles tels que compilés par la SCC. Le site Web de Santé Canada présente également les images individuelles des 13 nouvelles mises en garde extérieures, des 13 messages imprimés à l'intérieur des paquets et des six mises en garde apposées directement sur les cigarettes.

La consommation de tabac est la principale cause évitable de maladie et de décès au Canada, entraînant chaque année le décès de 46 000 personnes, dont 30 % de tous les décès liés au cancer au pays. À l'heure actuelle au Canada, 3,6 millions de personnes fument, ce qui représente 11 % de la population âgée de 18 ans et plus (2024). Santé Canada a pour objectif de réduire le taux de tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035.

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SOURCE Canadian Cancer Society

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Rob Cunningham, Analyste principal des politiques, Société canadienne du cancer, 613 762-4624, [email protected]