MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Ce mercredi 4 février est la Journée mondiale contre le cancer : un élan mondial pour honorer les personnes touchées, souligner l'apport essentiel des chercheurs et des professionnels de la santé, sensibiliser la population et les décideurs ainsi que les mobiliser autour d'une action collective contre le cancer.

Quand : Mercredi 4 février 2026

Au Québec, cette réalité prend une importance toute particulière. La province fait face à un fardeau du cancer plus élevé que la moyenne canadienne, une situation préoccupante qui souligne l'urgence d'intensifier, de développer et d'adapter les actions, les soins et les politiques publiques aux réalités de la population québécoise.

À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février, et dans les jours qui suivent, des porte-parole de la Société canadienne du cancer sont disponibles pour offrir un éclairage sur la situation actuelle et les priorités à adresser au Québec :

Dr Denis Soulières, hématologue-oncologue et porte-parole scientifique et médical pour la SCC;

David Raynaud, gestionnaire principal, Défense de l'intérêt public à la SCC.

Statistiques clés

Selon le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2025, le Québec affiche le taux d'incidence du cancer le plus élevé au Canada, tant chez les hommes que chez les femmes.

Les cancers du poumon, du sein, de la prostate et colorectal figurent parmi les plus fréquemment diagnostiqués, le cancer du poumon représentant à lui seul près de 11 000 nouveaux cas.

Le taux d'incidence du cancer du sein chez les femmes y est également le plus élevé au pays.

Malgré des progrès, la mortalité par cancer demeure élevée, particulièrement pour le cancer du poumon, plaçant la province au 2e rang chez les hommes et au 3e rang chez les femmes.

La proportion de diagnostics chez les personnes de moins de 50 ans (9 %) est en augmentation.

