MONTRÉAL, le 1er avril 2023 /CNW/ - Partout au pays, les familles peinent à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement du Canada apporte un soutien ciblé à ceux qui en ont le plus besoin, et nous allons continuer à apporter une aide indispensable à la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a mis en relief diverses initiatives fédérales qui contribueront dès maintenant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens.

À compter d'aujourd'hui :

le salaire minimum fédéral passe de 15,55 $ à 16,65 $ l'heure pour aider à gérer l'inflation;

$ à 16,65 $ l'heure pour aider à gérer l'inflation; les intérêts sur les prêts canadiens aux étudiants et les prêts canadiens aux apprentis, y compris ceux en cours de remboursement, sont éliminés de façon permanente;

des institutions financières peuvent être en mesure de commencer à offrir le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété afin d'aider les Canadiens à épargner jusqu'à 40 000 $ de manière non imposable pour acheter une première habitation;

000 $ de manière non imposable pour acheter une première habitation; les paiements trimestriels de l'Incitatif à agir pour le climat augmentent pour les résidents des provinces où le prix fédéral sur la pollution est actuellement en vigueur;

les propriétaires admissibles à faible et à moyen revenu peuvent recevoir jusqu'à 10 000 $ pour l'installation d'une nouvelle thermopompe écoénergétique dans le cadre du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe.

Ces nouvelles mesures de soutien s'ajoutent à un large éventail d'autres investissements et initiatives du gouvernement fédéral visant à remettre plus d'argent dans les poches des Canadiens. Le gouvernement a notamment doublé le crédit d'impôt pour la TPS pendant six mois, fourni des soins dentaires à plus de 250 000 enfants et versé un montant unique non imposable de 500 $ aux locataires à faible revenu.

Plus tôt cette semaine, nous avons rendu public le Budget de 2023 - Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère. Dans ce budget, nous avons présenté le plan que nous allons mettre en œuvre pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre pour tout le monde.

Citation

« Qu'il s'agisse de l'Allocation canadienne pour enfants, qui met plus d'argent dans les poches de neuf familles sur dix, d'offrir une protection dentaire pour les enfants et de rendre le logement plus abordable, notre gouvernement vise toujours à remettre de l'argent dans les poches des Canadiens. Les changements annoncés aujourd'hui continueront à apporter une aide indispensable dès maintenant. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le gouvernement fédéral a déjà apporté un soutien accru aux étudiants en doublant temporairement les Bourses d'études canadiennes jusqu'en juillet 2023. Grâce à l'élimination permanente des intérêts sur les prêts canadiens aux étudiants et les prêts canadiens aux apprentis, le bénéficiaire moyen d'un prêt d'études économisera 520 $ par année selon les taux d'intérêt actuels. Les nouvelles améliorations proposées dans le budget de 2023 permettront aux étudiants de bénéficier d'une aide fédérale pouvant atteindre jusqu'à 14 400 $ pour l'année scolaire à venir, soit une augmentation de 1 260 $.

$ par année selon les taux d'intérêt actuels. Les nouvelles améliorations proposées dans le budget de 2023 permettront aux étudiants de bénéficier d'une aide fédérale pouvant atteindre jusqu'à 14 400 $ pour l'année scolaire à venir, soit une augmentation de 1 260 $. Présenté dans le budget de 2022, le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété fonctionne de la même façon qu'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER). À l'instar d'un REER, les cotisations seront déductibles d'impôt et les retraits pour l'achat d'une première habitation, y compris le revenu de placement, seront non imposables, comme c'est le cas pour le compte d'épargne libre d'impôt (CELI).

Les produits issus directement du système fédéral de la tarification de la pollution sont remis à l'administration où ils ont été perçus. Les produits issus de la redevance fédérale sur les combustibles sont remis aux Canadiens sous forme de paiements de l'Incitatif à agir pour le climat, ce qui permet à 8 familles sur 10 de récupérer plus d'argent que ce qu'elles paient dans le cadre du système. Cette année, une famille de quatre peut s'attendre à recevoir les paiements trimestriels suivants :

386 $ en Alberta , 264 $ au Manitoba , 244 $ en Ontario , 340 $ en Saskatchewan , 328 $ à Terre-Neuve-et- Labrador , 248 $ en Nouvelle-Écosse et 240 $ à l'Île-du-Prince-Édouard.

, 264 $ au , 244 $ en , 340 $ en , 328 $ à Terre-Neuve-et- , 248 $ en Nouvelle-Écosse et 240 $ à l'Île-du-Prince-Édouard.

Étant donné que la redevance fédérale sur les combustibles n'entrera en vigueur qu'à compter du 1 er juillet 2023 à Terre-Neuve-et- Labrador , en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, les résidents de ces provinces recevront trois paiements trimestriels égaux au cours du présent exercice au lieu de quatre, mais ils en recevront quatre l'année suivante.

juillet 2023 à Terre-Neuve-et- , en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, les résidents de ces provinces recevront trois paiements trimestriels égaux au cours du présent exercice au lieu de quatre, mais ils en recevront quatre l'année suivante. Les thermopompes sont l'un des meilleurs moyens pour les propriétaires de se débarrasser du chauffage résidentiel au mazout, ce qui leur permet de réduire leurs factures d'énergie tout en luttant contre les changements climatiques. Comparées à d'autres sources de chauffage résidentiel à l'électricité, elles sont deux à trois plus efficaces. Les propriétaires qui passent du mazout à une thermopompe pour climats froids pour chauffer et climatiser leur maison économisent en moyenne de 1 500 $ à 4 700 $ par année sur leurs factures d'énergie.

500 $ à 4 700 $ par année sur leurs factures d'énergie. Grâce à ces initiatives et à d'autres initiatives annoncées précédemment ou récemment par le gouvernement fédéral, voici quelques exemples de la façon dont nous rendons la vie plus abordable pour les Canadiens d'un bout à l'autre du pays cette année.

En 2023, une famille de l' Ontario avec un enfant, dont le revenu est de 85 000 $, pourrait bénéficier d'environ 11 300 $ grâce à la réduction des frais de garde d'enfants, à l'Allocation canadienne pour enfants, à la Prestation dentaire canadienne, à l'allègement fiscal attribuable à l'augmentation du montant personnel de base et à la hausse des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat.

avec un enfant, dont le revenu est de 85 000 $, pourrait bénéficier d'environ 11 300 $ grâce à la réduction des frais de garde d'enfants, à l'Allocation canadienne pour enfants, à la Prestation dentaire canadienne, à l'allègement fiscal attribuable à l'augmentation du montant personnel de base et à la hausse des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat.

Un parent seul ayant un enfant vivant à Terre-Neuve-et- Labrador et dont le revenu est de 40 000 $ en 2023 pourrait recevoir 7 300 $ en raison de la réduction des frais de garde d'enfants, de l'Allocation canadienne pour enfants, d'une bonification à l'Allocation canadienne pour les travailleurs, de la Prestation dentaire canadienne, du remboursement proposé pour l'épicerie, d'un allègement fiscal attribuable à l'augmentation du montant personnel de base et à la hausse des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat.

et dont le revenu est de 40 000 $ en 2023 pourrait recevoir 7 300 $ en raison de la réduction des frais de garde d'enfants, de l'Allocation canadienne pour enfants, d'une bonification à l'Allocation canadienne pour les travailleurs, de la Prestation dentaire canadienne, du remboursement proposé pour l'épicerie, d'un allègement fiscal attribuable à l'augmentation du montant personnel de base et à la hausse des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat.

Un aîné de 76 ans vivant en Colombie-Britannique et ayant droit au montant maximal du Supplément de revenu garanti (SRG) pourrait recevoir plus de 2 000 $ sous forme de soutien additionnel en 2023, grâce au remboursement proposé pour l'épicerie, à l'augmentation de la prestation complémentaire du SRG pour les aînés vivant seuls à partir de 2016 et à l'augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus.

à l'augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus.

Un étudiant à faible revenu au Manitoba pourrait recevoir, en 2023, plus de 5 600 $ sous forme d'aide supplémentaire grâce aux bonifications proposées aux bourses d'études canadiennes et aux prêts d'études canadiens, au remboursement proposé pour l'épicerie et à l'augmentation des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat. Dans le cas d'un étudiant en situation de handicap ou d'un étudiant ayant des personnes à charge, cette personne pourrait recevoir 12 800 $ de plus en bourses d'études spécialisées, plus 640 $ supplémentaires par personne à charge. Après l'obtention de son diplôme, tous ses prêts étudiants fédéraux seront sans intérêt, et il bénéficiera d'une aide au remboursement si son revenu annuel est inférieur à 40 000 $.

Produit connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]