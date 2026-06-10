DE NOUVELLES DONNÉES SOULIGNENT L'URGENCE DE LUTTER CONTRE LE MARCHÉ ILLÉGAL DES SACHETS DE NICOTINE POUR PROTÉGER LES JEUNES

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - De nouvelles données publiées aujourd'hui par l'Unité de recherche sur le tabac de l'Ontario (URTO), montrant une augmentation de l'expérimentation des sachets de nicotine chez les jeunes et les jeunes adultes, mettent en évidence le besoin urgent de prendre des mesures immédiates et ciblées pour contrer le marché illégal des sachets de nicotine, lequel est en pleine expansion au Canada.

« Toute augmentation de l'exposition des jeunes aux produits de la nicotine est préoccupante et mérite une attention particulière, a déclaré Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada. Les jeunes ne devraient jamais consommer des produits contenant de la nicotine. Mais si nous voulons vraiment les protéger, nous devons nous attaquer à la source de ces produits. »

ZONNIC est un produit de thérapie de remplacement de la nicotine autorisé par Santé Canada, vendu au Canada en pharmacie sous forme de sachets derrière le comptoir, par un pharmacien ou sous sa supervision, et destiné aux fumeurs adultes à titre de produit de sevrage tabagique.

Ce contexte actuel est important.

Si les jeunes ont accès à des sachets de nicotine, ce n'est pas par l'intermédiaire du circuit réglementé des pharmacies. Le véritable enjeu réside dans la croissance rapide des produits illicites vendus en ligne et par des sources non réglementées, sans vérification de l'âge, sans surveillance et sans respect des exigences de Santé Canada.

Cette préoccupation a été renforcée aujourd'hui par le rappel, par Santé Canada, de sachets de nicotine non autorisés vendus au Canada sans autorisation de mise sur le marché, notamment les sachets de nicotine ZYN à 6 mg et les sachets de nicotine Siberia à 35 mg1.

« C'est exactement ce contre quoi nous mettons en garde depuis longtemps, a fait remarquer M. Gagnon. Malgré des contrôles réglementaires stricts encadrant les sachets de thérapie de remplacement de la nicotine autorisés, leur consommation chez les jeunes continue d'augmenter. Ce constat devrait être un signal clair : le véritable problème est un marché illicite en pleine expansion qui mène ses activités entièrement en dehors du cadre réglementaire. »

Les sachets de nicotine non réglementés sont souvent offerts en concentrations plus élevées, ainsi que dans des arômes et des formats susceptibles de plaire aux jeunes, et sont vendus par des canaux non autorisés, en dehors du cadre réglementaire applicable aux produits de remplacement de la nicotine, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de qualité des produits, les limites de nicotine, l'étiquetage, la commercialisation et l'accès. Ces produits compromettent les objectifs de santé publique et augmentent le risque d'exposition des jeunes.

« Les produits légaux sont rigoureusement contrôlés. Les produits illégaux ne le sont pas, a ajouté M. Gagnon. Si les gouvernements veulent réduire l'accès des jeunes à ces produits, l'application de la loi doit être au cœur de la solution. Cela signifie une intervention plus ferme contre les produits illégaux, les ventes en ligne illégales et les vendeurs non autorisés qui mettent les jeunes en danger. »

Imperial Tobacco Canada a réitéré son soutien à une approche équilibrée et fondée sur des données probantes qui privilégie la protection des jeunes tout en garantissant aux fumeurs adultes l'accès à des solutions de thérapie de remplacement de la nicotine réglementées et conformes.

« Une politique efficace doit tenir compte de ces deux aspects de la question, a conclu M. Gagnon. Nous devons réduire l'accès des jeunes en luttant contre l'offre illégale, tout en veillant à ce que les fumeurs adultes aient un accès adéquat à des options dûment réglementées qui répondent aux normes canadiennes les plus rigoureuses. Le rappel d'aujourd'hui démontre que le marché illicite est bien réel, actif et hors de contrôle, et que le Canada a besoin de mesures d'application de la loi à la hauteur de l'ampleur du problème. »

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un Avenir Meilleur en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

Imperial s'engage à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la transparence, à l'innovation et à la collaboration. Parmi ces initiatives figure OmniTM, une plateforme mise au point par notre société mère BAT, visant à soutenir l'éducation et l'engagement des parties prenantes en matière de réduction des méfaits du tabac. OmniTM constitue une ressource dynamique pour ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir sans tabac.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

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