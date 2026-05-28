Imperial Tobacco Canada préconise une approche axée sur l'application de la loi qui protège les jeunes tout en préservant l'accès pour les fumeurs adultes

WINNIPEG, MB, le 28 mai 2026 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada est d'accord avec l'objectif du gouvernement du Manitoba visant à empêcher les jeunes d'accéder aux produits de vapotage. Aucun jeune ne devrait vapoter, et tout détaillant ou vendeur en ligne qui fournit des produits de la nicotine à des mineurs devrait faire face à de graves conséquences.

Mais dans sa forme actuelle, le projet de loi 54 cible la mauvaise facette du problème.

La législation interdirait aux dépanneurs des régions urbaines et autres commerces ouverts aux jeunes de vendre des produits de vapotage aromatisés, tout en permettant aux dépanneurs des régions rurales de continuer de vendre ces produits. Cette situation crée un cadre incohérent qui peut sembler efficace en théorie, mais qui, dans la pratique, ne s'attaque pas à la manière dont les jeunes se procurent réellement ces produits. Même la Manitoba Lung Association a souligné que les jeunes se procurent des produits de vapotage sur leurs réseaux sociaux et des canaux en ligne.

« Le Manitoba a raison de vouloir mieux protéger les jeunes, mais le projet de loi 54 passe à côté de l'essentiel, déclare Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada. Lorsque les jeunes se procurent ces produits par l'intermédiaire d'amis, de vendeurs en ligne et de détaillants non conformes, le fait de retirer les produits des canaux de vente au détail les plus respectueux de la loi ne constitue pas une politique qui s'appuie sur des données probantes. C'est une politique qui semble bonne en théorie, mais qui, dans la pratique, ne tient pas compte du fonctionnement réel du marché. »

Les données nationales révèlent également que le vapotage chez les jeunes est en fait en baisse, ce qui renforce la nécessité d'une application ciblée et reposant sur des données probantes plutôt que de mesures générales qui pénalisent les détaillants conformes. Les données de Santé Canada sur la conformité montrent clairement cet écart. Selon les derniers renseignements recueillis par le gouvernement fédéral en matière de conformité, moins de 1 % des dépanneurs ont été jugés non conformes lors des inspections, contre 43 % des commerces spécialisés en produits de vapotage.

« Les mesures qui visent les détaillants conformes tout en laissant les canaux de vente en ligne et illicites échapper à la loi ne protégeront pas les jeunes, d'ajouter M. Gagnon. Elles inciteront davantage de consommateurs à se tourner vers des produits non réglementés, affaibliront la surveillance responsable du commerce de détail et compliqueront l'application de la loi. »

Imperial estime que le Manitoba devrait adopter une approche plus pratique et fondée sur des données probantes, comprenant :

une application plus stricte de la loi pour les vendeurs en ligne et les commerces spécialisés en produits de vapotage;

davantage d'inspections et des sanctions importantes pour ceux qui vendent à des mineurs;

des règles cohérentes dans toutes les collectivités urbaines et rurales;

le maintien de l'accès pour les fumeurs adultes à la recherche de solutions pour remplacer la cigarette;

des mesures claires contre les produits illicites et mal étiquetés.

Santé Canada reconnaît que les fumeurs adultes peuvent utiliser des produits de vapotage à titre d'« option moins nocive » que la cigarette. Tout cadre réglementaire devrait protéger les jeunes tout en garantissant que les adultes continuent d'avoir accès à des produits réglementés par le biais de canaux de vente au détail responsables, qui effectuent une vérification de l'âge.

« Une bonne politique doit être efficace dans la pratique, conclu M. Gagnon. Le projet de loi 54 devrait être renforcé afin de se concentrer sur les canaux par lesquels les jeunes ont réellement accès à ces produits, plutôt que de sanctionner les détaillants qui respectent le plus la loi. »

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un Avenir Meilleur en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

Imperial s'engage à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la transparence, à l'innovation et à la collaboration. Parmi ces initiatives figure OmniTM, une plateforme mise au point par notre société mère BAT, visant à soutenir l'éducation et l'engagement des parties prenantes en matière de réduction des méfaits du tabac. OmniTM constitue une ressource dynamique pour ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir sans tabac.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

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