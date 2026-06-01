La plupart des consommateurs de sachets de nicotine à usage oral illicites affirment qu'un meilleur accès à des substituts légaux les encouragerait à se tourner vers des produits réglementés

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Un nouveau sondage réalisé par Léger1 à la demande d'Imperial Tobacco Canada indique que les restrictions excessives imposées à l'accès aux produits de thérapie de remplacement nicotinique autorisés par Santé Canada pourraient inciter les fumeurs adultes qui utilisent également des sachets de nicotine à opter pour des substituts non réglementés.

Ces constatations s'appuient sur un sondage2 mené en ligne du 27 janvier au 11 février 2026. Parmi les fumeurs adultes qui utilisent à la fois des sachets de nicotine et fument au moins une fois par semaine, 86 % des personnes interrogées conviennent que l'accès limité aux sachets de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) autorisés par Santé Canada contraint les consommateurs à choisir des solutions de rechange illicites en sachets.

Ces conclusions soulignent la nécessité de mettre en place un cadre équilibré en matière de sevrage tabagique qui préserve le rôle important que jouent les pharmaciens dans l'accompagnement des fumeurs adultes, tout en permettant un accès responsable et soumis à un contrôle de l'âge aux produits de TRN en sachets autorisés par Santé Canada aux points de vente où les fumeurs adultes se procurent déjà leurs cigarettes, notamment les dépanneurs et les postes d'essence.

« Les pharmaciens jouent un rôle essentiel en accompagnant les fumeurs adultes dans leur démarche de sevrage, et ce rôle doit continuer à être reconnu et soutenu », affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada. Parallèlement, les fumeurs adultes ne devraient pas être poussés vers des produits non réglementés parce que les options autorisées sont trop difficiles d'accès. On fait déjà confiance aux dépanneurs et aux postes d'essence pour vendre de manière responsable des produits soumis à une restriction d'âge. Ils peuvent également s'inscrire dans un modèle d'accès contrôlé et réglementé pour les produits de sevrage autorisés, y compris les TRN en sachets. »

Principales conclusions concernant l'accès, la réglementation et le comportement des fumeurs adultes qui utilisent également des sachets de nicotine

86 % des fumeurs adultes qui utilisent également des sachets de nicotine illicites affirment qu'ils seraient disposés à se tourner vers des produits de TRN en sachets autorisés par Santé Canada si leur accès à ces produits était amélioré.

89 % des fumeurs adultes qui utilisent également des sachets de nicotine conviennent que les marques de sachets de TRN autorisés par Santé Canada devraient être disponibles dans les dépanneurs, les postes d'essence et les supermarchés.

93 % des fumeurs adultes qui utilisent également des sachets de nicotine estiment que les produits de TRN autorisés par Santé Canada devraient être vendus aux mêmes points de vente que les cigarettes.

37 % des fumeurs adultes qui utilisent également des sachets de nicotine illicites affirment savoir qu'ils se procurent des produits non autorisés, ce qui signifie que plus de six personnes sur dix l'ignorent.

86 % des fumeurs adultes qui utilisent également des sachets de nicotine non autorisés affirment que le fait de restreindre l'accès aux produits de TRN autorisés par Santé Canada pousse les consommateurs vers des options non réglementées.

Le sondage met également en évidence que la facilité d'accès et les saveurs offertes influencent les décisions d'achat sur le marché illicite.

Un accès équilibré, le soutien des pharmaciens et l'application de la réglementation sont essentiels

Selon Imperial Tobacco Canada, ces résultats réaffirment la nécessité d'une approche réglementaire fondée sur des données probantes qui protège les jeunes, soutient les fumeurs adultes dans la démarche de cessation tabagique, préserve le rôle des pharmaciens dans l'aide au sevrage tabagique et empêche les produits de nicotine en sachets non réglementés de combler les lacunes en matière d'accès. Il ne devrait pas s'agir d'un choix entre les pharmacies et les autres canaux de vente au détail.

« Les pharmacies constituent un élément important du système canadien d'aide au sevrage tabagique. Mais si l'objectif consiste à aider les fumeurs adultes à abandonner la cigarette, les produits de TRN en sachets autorisés doivent également être disponibles là où se trouvent réellement les fumeurs. Une approche équilibrée permettrait de maintenir les pharmaciens au cœur du soutien au sevrage tabagique, tout en autorisant des ventes responsables et soumises à un contrôle de l'âge dans les dépanneurs et les postes d'essence, qui ont déjà l'habitude de vendre des produits soumis à des restrictions aux adultes. »

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un Avenir Meilleur en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

Imperial s'engage à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la transparence, à l'innovation et à la collaboration. Parmi ces initiatives figure OmniTM, une plateforme mise au point par notre société mère BAT, visant à soutenir l'éducation et l'engagement des parties prenantes en matière de réduction des méfaits du tabac. OmniTM constitue une ressource dynamique pour ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir sans tabac.

_________________________ 1 Léger a mené une enquête auprès des utilisateurs de sachets de nicotine blancs, qu'il s'agisse de sachets de TRN autorisés par Santé Canada ou de sachets de nicotine non autorisés. 2 Ce sondage a été réalisé par Léger du 27 janvier au 11 février 2026, auprès d'un échantillon de 504 adultes canadiens, dont 333 étaient alors utilisateurs de sachets de nicotine blancs et fumaient au moins une fois par semaine. Parmi l'échantillon total, 135 personnes interrogées fumaient au moins une fois par semaine et consommaient également des sachets de nicotine blancs illicites. Les résultats fournissent des indications directionnelles sur les comportements d'achat et les attitudes au sein de cette catégorie.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

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