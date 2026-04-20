MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (Imperial) réagit à la conférence de presse tenue le 17 avril dernier par des groupes antitabac en appelant à une approche plus ciblée et fondée sur les faits concernant le vapotage chez les jeunes qui s'attaque à la véritable source du problème, c'est-à-dire le marché illicite.

Il existe un consensus absolu sur l'enjeu fondamental. Les jeunes ne devraient pas utiliser de produits contenant de la nicotine. Imperial soutient la mise en place de mesures strictes visant à empêcher l'accès des jeunes à ces produits et insiste sur le fait que la priorité doit être accordée à l'application efficace des lois en vigueur.

Or, le débat n'a pas permis de tracer une distinction claire entre le marché réglementé et le marché illicite en pleine expansion qui favorise l'accès des jeunes aux produits de vapotage, et l'a même parfois rendue encore plus floue.

« Les produits aromatisés qui plaisent aux jeunes dont on parle ne proviennent ni d'Imperial ni du marché réglementé, affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires. Ils sont en grande majorité issus du marché illicite, où il n'y a aucune règle, aucune surveillance et aucune vérification de l'âge. »

De récentes données de Santé Canada, citées lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, mettent en évidence l'ampleur du problème. Alors que moins de 1 % des stations-service et des dépanneurs inspectés ont été jugés non conformes, près de la moitié (43 %) des boutiques de vapotage inspectées étaient en infraction. Des produits illégaux continuent d'être vendus au grand jour et sont largement accessibles en ligne, souvent avec des teneurs en nicotine et des arômes non autorisés au Canada.

Imperial exhorte aux mesures immédiates suivantes :

Appliquer rigoureusement les lois existantes à l'égard des commerces non conformes;

Lutter contre la mise sur le marché de produits non conformes en assurant une application stricte de la législation tout au long de la chaîne d'approvisionnement;

Établir des règles nationales en matière d'arômes qui limitent l'attrait pour les jeunes tout en conservant uniquement les options destinées aux adultes;

Distinguer clairement les produits autorisés des produits illicites afin de mieux informer les consommateurs adultes;

Renforcer le dialogue entre l'industrie, les intervenants en santé publique et les autorités réglementaires en vue d'élaborer des règles cohérentes, fondées sur la science et les données probantes, et d'éviter les conséquences imprévues.

« L'application de la loi et l'éducation sont les maillons manquants, ajoute M. Gagnon. Si l'objectif consiste à protéger les jeunes, il faut avant tout mettre un terme aux ventes illégales et faire en sorte que les contrevenants répondent de leurs actes. »

Le même principe s'applique aux sachets de nicotine. Il existe une différence manifeste entre les produits autorisés par Santé Canada et les produits illicites vendus en ligne, dont la teneur en nicotine est nettement plus élevée. Il est essentiel de maintenir cette distinction tant pour la protection des jeunes que pour la santé publique.

« Faisons respecter les règles, mettons fin aux ventes illégales, fixons des limites claires en ce qui a trait aux arômes destinés aux adultes et cessons de brouiller la frontière entre les produits légaux et illicites, conclut M. Gagnon. C'est ainsi que nous protégerons les jeunes et que nous ferons progresser le Canada vers un avenir sans fumée d'ici 2035. »

Imperial invite les groupes antitabac, les défenseurs de la santé publique et les gouvernements à dépasser la rhétorique et à collaborer pour mettre en place des solutions qui exerceront une réelle incidence. Cela commence par s'accorder sur les faits et déployer une action ciblée contre le marché illicite ainsi que des mesures concrètes visant à protéger les jeunes.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un Avenir Meilleur en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

Imperial s'engage à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la transparence, à l'innovation et à la collaboration. Parmi ces initiatives figure OmniTM, une plateforme mise au point par notre société mère BAT, visant à soutenir l'éducation et l'engagement des parties prenantes en matière de réduction des méfaits du tabac. OmniTM constitue une ressource dynamique pour ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir sans tabac.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Pour de plus amples renseignements ou obtenir un entretien : Dalia Esposito, Torchia Communications, 514-654-2635, [email protected]