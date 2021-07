BURLINGTON, ON, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada facilite l'utilisation de véhicules électriques et transforme les modes de déplacement des Canadiens.

Aujourd'hui, dans le cadre de la #SemaineVEauCanada, le secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse ainsi que du ministre du Patrimoine canadien (sport), Adam van Koeverden, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 2,3 millions de dollars à Anvil Crawler Development Corporation pour installer 36 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) en Ontario et ainsi aider les Canadiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre.

Contribuent également au projet Anvil Crawler, Opus One Solutions, SWTCH, Energy+ Inc. et Elexicon Energy, de même que les partenaires hôtes, ce qui porte l'enveloppe à 6,7 millions de dollars au total.

Ressources naturelles Canada finance ce projet par le biais de son Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro, qui vise à accélérer la mise en marché de technologies d'énergie propre de prochaine génération. Toutes les bornes de recharge pourront être utilisées par le public dès le 30 septembre 2022.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles localement. Ces fonds servent à établir un réseau pancanadien de recharge rapide et à installer des bornes de recharge locales, situées près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes qui sont porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Nous donnons aux Canadiens les options plus écologiques qu'ils veulent pour se déplacer. Nous créons un réseau pancanadien de stations de recharge pour véhicules électriques de St. John's à Victoria, et nous aménageons maintenant d'autres bornes ici, en Ontario. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Combattre les changements climatiques n'a jamais été aussi important. Poursuivre sur la lancée de notre pays vers une économie plus verte et plus durable est l'une des principales priorités de notre gouvernement. Ce nouveau financement contribuera à assurer que nous branchons le pays à l'aide de manières nouvelles et innovantes tout en investissant dans un avenir vert. Il s'agit d'un autre exemple de notre engagement à faire du Canada un chef de file mondial dans la lutte contre les changements climatiques. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse ainsi que du ministre du Patrimoine canadien (sport)

« Ce projet pourrait fort bien agir comme catalyseur pour le paysage infrastructurel des VE en Ontario. Il est parfaitement en phase avec notre volonté de changer les modes de production et de consommation de l'électricité à l'échelle des résidences et des entreprises au Canada. Nous sommes fiers de faire équipe avec Opus One Solutions pour installer des technologies intégrées d'énergie propre à plusieurs endroits en Ontario. »

Rob Stein

Président, Skyline Energy, au nom de Skyline Energy et d'Anvil Crawler Development Corporation

« Pour relever le défi de la décarbonisation par l'électrification, plusieurs intervenants doivent s'unir pour créer une valeur globale pour les utilisateurs finaux, les propriétaires de bâtiments et le réseau électrique - ce projet est un excellent premier pas vers la création d'une solution commercialement viable grâce à l'utilisation de plusieurs plateformes matérielles et logicielles. »

Hari Suthan

Directeur de la croissance stratégique et de la stratégie commerciale, Opus One Solutions

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Il y a plus de 6 000 stations de recharge accessibles au public au Canada , contre environ 12 000 stations d'essence.

, contre environ 12 000 stations d'essence. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans des infrastructures de recharge, plus de 17 000 nouvelles stations de recharge seront accessibles au public au Canada .

. Les Canadiens qui souhaitent opter pour des solutions de mobilité plus écologiques peuvent choisir parmi plus de 50 modèles de véhicules zéro émission.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Conseiller principal en communication, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca