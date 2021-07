SURREY, BC, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada facilite l'utilisation de véhicules électriques et transforme les modes de déplacement des Canadiens.

Aujourd'hui, dans le cadre de la #SemaineVEauCanada, le député de Surrey-Centre, Randeep Sarai, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi d'un montant total de 2,6 millions $ pour offrir aux villes de l'ensemble de la Colombie-Britannique plus d'options pour rouler électrique et ainsi aider les Canadiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre.

Ces investissements permettront d'installer 79 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) et deux stations d'hydrogène dans la province afin de promouvoir un avenir carboneutre au Canada.

HTEC a reçu 2 millions de dollars pour installer deux stations d'hydrogène, une à Victoria et l'autre à Surrey.

et l'autre à Surrey. La Ville de Surrey a reçu 150 000 $ pour installer trois bornes de recharge rapide pour VE sur son territoire. Par le biais de son programme CleanBC Go Electric Program, le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue également à hauteur de 75 000 $ à ce projet, portant l'enveloppe à plus de 370 000 $ au total.

a reçu 150 000 $ pour installer trois bornes de recharge rapide pour VE sur son territoire. Par le biais de son programme CleanBC Go Electric Program, le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue également à hauteur de 75 000 $ à ce projet, portant l'enveloppe à plus de 370 000 $ au total. L'Ownership Group of Central City a reçu 99 900 $ pour installer 24 bornes de recharge pour VE dans un parc de stationnement au centre commercial Central City. L'enveloppe du projet s'élève à plus de 250 000 $ au total.

La société First West Credit Union a reçu plus de 99 000 $ pour installer 20 bornes de recharge pour VE à Langley, en Colombie-Britannique. First West Credit Union contribue à hauteur de plus de 97 000 $ à ce projet, portant l'enveloppe à plus de 195 500 $ au total.

, en Colombie-Britannique. First West Credit Union contribue à hauteur de plus de 97 000 $ à ce projet, portant l'enveloppe à plus de 195 500 $ au total. La Ville de Richmond a reçu 340 000 $ pour installer 32 bornes de recharge pour VE à Richmond. La Ville contribue également à hauteur de 900 000 $ à ce projet, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique, grâce à son programme CleanBC Go Electric Program, verse pour sa part 100 000 $, portant l'enveloppe à 1 340 000 $ au total.

Financées par le biais de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement et du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, toutes les bornes de recharge pourront être utilisées par le public d'ici mars 2023.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles localement. Ces fonds servent à établir un réseau pancanadien de recharge rapide et à installer des bornes de recharge locales, situées près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes qui sont porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous donnons aux Canadiens les options plus écologiques qu'ils veulent pour se déplacer. Nous créons un réseau pancanadien de stations de recharge pour véhicules électriques de St. John's à Victoria, et nous aménageons maintenant d'autres bornes ici, en Colombie-Britannique. Grâce à des investissements comme ceux-ci, il est plus facile et plus abordable pour les Canadiens de conduire un véhicule électrique. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement est déterminé à assurer la protection de notre environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'annonce d'aujourd'hui consolide cet engagement en s'appuyant sur le plan d'action de notre gouvernement pour offrir des solutions de transport propres et durables aux résidents de Surrey-Centre et de toute la province. »

Randeep Sarai

Député de Surrey-Centre

« De plus en plus de Britanno-Colombiens se tournent vers les véhicules électriques pour économiser sur le carburant et pour réduire la pollution atmosphérique. Par le biais du programme CleanBC, nous collaborons avec nos partenaires pour agrandir notre réseau de bornes de recharge de VE à Surrey et dans le reste de la province - ce qui facilite la transition des automobilistes vers les véhicules électriques - et pour mettre la Colombie-Britannique sur la voie d'un avenir énergétique propre. »

Garry Begg

Député provincial de Surrey-Guildford

« En agrandissant notre réseau de bornes de recharge pour VE, nous veillons à ce que l'achat d'un véhicule électrique soit un choix accessible et convivial dans notre ville pour les conducteurs désireux de se tourner vers un mode de transport plus vert. Le nombre de propriétaires de VE à Surrey croît rapidement, doublant presque chaque année depuis 2016, ce qui témoigne de la transition de notre collectivité vers un avenir énergétique propre. En collaboration avec le gouvernement du Canada et la province, nous nous sommes engagés à investir dans des options de transport vertes et durables. »

Doug McCallum

Maire, Ville de Surrey

« Les membres de notre équipe sont tous très fiers d'avoir participé à ce merveilleux programme, de faire leur part pour accroître le nombre de stations de recharge de VE sur nos terrains et de contribuer à améliorer la qualité de l'air pendant notre marche commune vers un avenir carboneutre. »

Bill Rempel

Société de gestion des partenaires Blackwood

« Richmond a rapidement adopté les bornes de recharge publiques pour VE et a été la première ville en Amérique du Nord à exiger que l'ensemble des places de stationnement résidentielles soient dotées d'une sortie électrique pouvant recharger un VE. La mobilité électrique sera essentielle à l'atteinte de notre objectif de devenir une ville carboneutre d'ici 2050. Nous voulons que les résidents et les visiteurs sachent qu'ils ont accès à un réseau de bornes de recharge pour VE en croissance et que nous soutenons la transition vers les véhicules à émission zéro. »

Malcolm Brodie

Maire, Richmond

« HTEC est fière des efforts qu'elle déploie pour permettre au Canada d'atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050. Les investissements constants qu'effectue RNCan dans des infrastructures de ravitaillement en hydrogène propre contribuent à permettre l'adoption de modes de transport zéro émission à la grandeur de la Colombie-Britannique. Ensemble, nous bâtissons le monde sobre en carbone que nous nous désirons habiter et léguer aux générations futures. »

Colin Armstrong

Président-directeur général, HTEC

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Il y a plus de 6 000 stations de recharge accessibles au public au Canada , contre environ 12 000 stations d'essence.

, contre environ 12 000 stations d'essence. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans des infrastructures de recharge, plus de 17 000 nouvelles stations de recharge seront accessibles au public au Canada .

. Les Canadiens qui souhaitent opter pour des solutions de mobilité plus écologiques peuvent choisir parmi plus de 50 modèles de véhicules zéro émission.

