ST. JOHN'S, NL, le 6 août 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Tandis que le pays et la province commencent à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19, les deux gouvernements savent à quel point il est important d'investir dans les infrastructures essentielles pour rebâtir en mieux.

Il est essentiel pour le bien-être de la province de prendre des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités, et l'annonce d'aujourd'hui constitue un élément clé de ce soutien.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud--Mount Pearl, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador, et Danny Breen, maire de St. John's, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour le remplacement de véhicules de transport adapté à St. John's.

Grâce à cet investissement, on procédera au remplacement du parc d'autobus de transport adapté utilisé par le service GoBus dans la ville de St. John's et la ville de Mount Pearl, ville adjacente. Metrobus achètera jusqu'à 18 véhicules de transport adapté accessibles pour remplacer les vieux véhicules du parc actuel. Grâce aux nouveaux autobus, les usagers du transport adapté continueront d'avoir accès aux services de transport fiables dont ils ont besoin.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador alloue plus de 755 000 $ au projet, tandis que la contribution de la Ville de St. John's s'élève à plus de 377 000 $.

Citations

« De nouveaux véhicules de transport adapté arrivent à St. John's. Ce financement permettra d'accroître l'accessibilité du transport en commun dans notre communauté, aidant ainsi Metrobus à offrir un service fiable aux résidents à mobilité réduite. C'est ainsi que nous rendons notre communauté plus forte et plus inclusive pour tous. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud--Mount Pearl, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement travaille avec les municipalités de toutes les régions de la province afin de pouvoir offrir de meilleures infrastructures et de meilleurs services aux Terre-Neuviens et aux Labradoriens. En remplaçant le parc de véhicules de transport adapté par des véhicules plus récents, nous prenons les devants et veillons à ce que le service GoBus puisse se poursuivre sans interruption pour tous ceux qui en dépendent. »

L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador

« Je suis ravi que le système de transport en commun adapté Go-Bus, qui offre des services à St. John's et à Mount Pearl, reçoive un nouveau financement pour remplacer le parc d'autobus du transport en commun adapté. Go-Bus fournit un système de transport en commun adapté aux personnes vivant avec un hadicap qui rencontrent souvent des obstacles pour accéder au système de transport en commun en toute sécurité et avec dignité. Dans le budget 2021, le Bureau de la politique sur les personnes vivant avec un handicap de mon ministère a fourni 94 500 $ à Metrobus par le biais de la subvention pour le transport adapté afin d'assurer un transport adapté équitable aux résidents de ces régions. »

L'honorable John G. Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Condition des Personnes handicapées

« Merci à nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial pour cet investissement important visant à moderniser le parc de transport GoBus. Il est essentiel, pour la santé de notre collectivité, de veiller à ce que les résidents de tous âges et de toutes capacités aient accès à un transport sûr et abordable. Dans le cadre de notre plan stratégique décennal, la ville de St. John's s'est engagée à mettre en place un réseau de transport équilibré pour transporter les personnes et les biens là où ils veulent aller en toute sécurité, et l'annonce faite aujourd'hui nous aidera à remplir ce mandat. »

Danny Breen, maire de St. John's

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement du Canada a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 765 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 765 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Emily-Jane Gillingham, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, 730-4607, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca