Des images de la Sainte Famille et de maisons en pain d'épices fantaisistes offrent des options religieuses et profanes pour les envois des Fêtes.

OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a lancé deux émissions de timbres pour marquer la période festive hivernale. L'entreprise émet des timbres de Noël chaque année depuis 1964 et elle propose depuis près de 20 ans des timbres ornés d'images profanes.

Notre nouveau timbre de Noël présente une illustration aux couleurs vives de la Sainte Famille. Marie et Joseph admirent affectueusement l'Enfant Jésus. Une étoile annonçant la naissance et menant les Mages jusqu'à Jésus brille dans le ciel.

Timbres pour célébrer Noël et la période des Fêtes (Groupe CNW/Postes Canada)

Le timbre a été conçu par Underline Studio et illustré par Amanda Arlotta. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 12 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel (PPJO). Le lieu d'oblitération du timbre sur le PPJO, la pittoresque ville de Trinity (Terre-Neuve-et-Labrador), a été choisi pour sa référence à la Sainte Trinité.

L'émission de timbres profanes de cette année présente des maisons en pain d'épices magnifiquement décorées et les jolies petites bêtes qui y vivent : une cabane à oiseaux (tarif du régime intérieur), une niche (tarif des envois à destination des États-Unis) et une grange abritant les rennes du père Noël (tarif du régime international).

Les maisons en pain d'épices tirent probablement leur origine de la région qui forme aujourd'hui l'Allemagne. Souvent décorées magnifiquement, elles ont fini par faire partie des traditions de Noël. Le pain d'épices arrive au Canada dès les années 1700. Aujourd'hui, plusieurs villes canadiennes organisent des concours de fabrication de maisons en pain d'épices, et de nombreuses familles confectionnent leurs propres petites habitations délicieuses pour les Fêtes.

Les timbres, conçus par Katina Constantinou de Sugar, présentent les photos de Stacey Brandford. La confection et la décoration des maisons ont été confiées à Zoë Weinrebe. Imprimée par Lowe-Martin, cette émission comprend un carnet de 12 timbres Permanents au tarif du régime intérieur, un feuillet de 6 timbres au tarif des envois à destination des États-Unis, un feuillet de 6 timbres au tarif du régime international, un bloc-feuillet et un pli Premier Jour officiel. La ville de Kitchener, en Ontario, a été choisie comme lieu d'oblitération, car elle compte un grand nombre de personnes immigrées de l'Allemagne et leur descendance.

Les timbres et les articles de collection sont maintenant en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour accéder aux images des timbres et à d'autres produits, ainsi qu'à d'autres ressources :

Dossier externe avec images à haute résolution

Lire le Catalogue de Timbres du Canada

Plateformes de médias sociaux - Facebook, Instagram et LinkedIn.

™ Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]