De nouveaux timbres mettent en vedette les loups au Canada et leur importance pour l'environnement

Les timbres présentent des images saisissantes en gros plan de loups vivant dans différentes étendues sauvages canadiennes.

WHITNEY, ON, Aug. 13, 2026 /CNW/ -- Postes Canada a émis de nouveaux timbres qui mettent en vedette une espèce clé : les loups.

Les loups contribuent de façon importante à la santé et à la biodiversité de l'écosystème. Chasseurs intelligents souvent associés au Nord et aux vastes étendues sauvages du Canada, ces animaux occupent également une place prépondérante dans de nombreuses cultures autochtones.

Timbres des loups

Animal social, le loup coopère de façon organisée pour chasser et élever ses petits, un comportement observé chez seulement un faible pourcentage de mammifères. Grâce à ses sens aiguisés qui lui permettent de repérer les proies à près de 2 km de distance, le loup chasse de petits et de grands animaux, y compris le caribou, le cerf, le wapiti, l'orignal, le bison et même le bœuf musqué.

Des timbres qui présentent des loups dans différentes régions du pays

Le loup gris (Canis lupus), le plus grand et le plus répandu au Canada, se retrouve partout sauf dans les Maritimes.

À peine plus gros qu'un coyote de l'Est, le loup de l'Est (Canis sp. cf. lycaon) est inscrit sur la liste fédérale des espèces en péril et vit principalement dans le parc provincial Algonquin dans le centre de l'Ontario ainsi que dans le sud-ouest du Québec. On estime sa population à entre 200 et 1 000 individus adultes.

Le loup gris de l'Arctique (Canis lupus arctos) est un chasseur nomade bien adapté au climat nordique, tandis que le loup gris côtier (Canis lupus crassodon) est un bon nageur qui vit sur la côte canadienne du Pacifique et ses îles côtières.

À propos des timbres

Chaque timbre présente une image en gros plan de loups dans des paysages canadiens. La couverture et l'intérieur du carnet comportent des photos supplémentaires de loups gris côtiers sur l'île de Vancouver. Les timbres ont été conçus par Andrew Perro à partir de photos de Michelle Valberg (Canis lupus crassodon), de John E. Marriott (Canis lupus), d'Ejaz Khan (Canis lupus arctos), de Michael Runtz et de Steve Dunsford (Canis sp. cf. lycaon). Imprimée par Lowe-Martin, cette émission comprend un carnet de huit timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, un pli Premier Jour officiel, un bloc-feuillet et quatre cartes postales port payé. Le lieu d'oblitération est Whitney (Ontario), près de la porte est du parc provincial Algonquin.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans certains comptoirs postaux partout au pays à partir d'aujourd'hui.

Pour les images des timbres et autres ressources :

Consultez le dossier externe avec images à haute résolution;

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MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]