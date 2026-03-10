Postes Canada est fière de souligner l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha avec un motif islamique unique à saveur canadienne.

VANCOUVER, BC, March 10, 2026 /CNW/ - Postes Canada a émis de nouveaux timbres aujourd'hui pour souligner deux des plus importantes fêtes du calendrier musulman : l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha.

Ornés du même motif en différentes palettes de couleurs, les trois timbres de cette émission intègrent des feuilles d'érable stylisées à un dessin islamique. Ils reflètent la diversité culturelle et l'inclusivité du Canada, et célèbrent l'importance de l'Aïd pour la communauté musulmane.

De nouveaux timbres émis à l’occasion de l’Aïd, célébrée par plus de 1,5 million de personnes au Canada. (Groupe CNW/Postes Canada)

Motifs de beauté et de symbolisme

Les motifs fascinants inspirés des mathématiques et de la nature sont populaires dans les ornements islamiques. Les arrangements de cercles et de polygones qui s'entremêlent à l'infini sont habituellement tracés à l'aide d'un compas et d'une règle droite. Des dessins stylisés de fleurs et d'autres végétaux s'insèrent souvent à ces motifs, qui varient selon l'époque et la région.

Leur rythme et leur symétrie invitent à la contemplation des mondes spirituel et naturel. Éléments décoratifs des mosquées, maisons, lanternes et cartes de vœux, ces motifs apportent beauté et symbolisme aux célébrations de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha.

Célébrations de l'Aïd en mars et en mai

L'Aïd al-Fitr, ou fête de la rupture du jeûne, marque la fin du mois sacré du ramadan. Le jeûne, observé du lever au coucher du soleil, est l'une des pratiques les plus distinctives de l'islam. Cette année, l'Aïd al-Fitr a lieu en mars.

L'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, marque la fin du pèlerinage annuel du Hadj. À cette occasion, des millions de fidèles se rendent à la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, qui se trouve à La Mecque, en Arabie saoudite. Également appelée Aïd al-Kabir, ou la grande fête, la célébration de 2026 aura lieu en mai.

D'une durée de plusieurs jours, ces fêtes sont célébrées par plus de 1,5 million de fidèles au Canada. Elles sont généralement synonymes de prières en groupe, de visites familiales, de festins partagés, de cadeaux et d'actes de charité.

Postes Canada émet chaque année plusieurs timbres pour souligner diverses fêtes annuelles propres à la diversité culturelle du Canada. D'autres timbres comprennent Diwali, Hanoukka et Noël.

À propos des timbres

Cette émission de timbres a été conçue par Paprika et imprimée par Colour Innovations. Elle comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Vancouver, en Colombie-Britannique, où vit une population musulmane vaste et diversifiée.

Les timbres et les articles de collection sont en vente dès aujourd'hui sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

