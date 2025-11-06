Un timbre de Noël intemporel et un conte classique donnent vie à l'esprit des Fêtes.

FOX CREEK, AB et HOPE, BC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Postes Canada a lancé deux émissions de timbres pour marquer l'arrivée prochaine des Fêtes.

Les nouveaux timbres des Fêtes illustrent un conte hivernal nostalgique sur l'amitié et le plus récent timbre de Noël représente une scène chaleureuse de la Nativité.

De nouveaux timbres célèbrent l’arrivée prochaine des fêtes de fin d’année (Groupe CNW/Postes Canada)

Les timbres font partie d'une tradition de Postes Canada qui émet de nouveaux timbres chaque année depuis 1964 pour célébrer Noël et les Fêtes. Ces timbres populaires sont émis suffisamment en avance pour être utilisés sur le courrier envoyé pour la période des Fêtes et Noël.

Cette année, le timbre de Noël illustre une scène de la Nativité empreinte de simplicité et de nostalgie, illuminée par l'étoile de Bethléem et montrant au loin les Mages qui s'approchent. L'utilisation subtile de couleurs et d'ombres fait ressortir les personnages, y compris Marie et Joseph avec l'Enfant Jésus et l'ange annonçant sa naissance.

La vignette de Noël est illustrée par Bex Morley et imprimée par Colour Innovations. L'émission comprend un carnet de 12 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel. Le timbre a été oblitéré à Hope en Colombie-Britannique en référence au message d'espoir qu'inspire l'histoire de la Nativité.

La nouvelle émission de timbres des Fêtes illustre l'esprit de la saison à travers un conte mettant en scène un renard rusé, une lapine enjouée et deux écureuils travaillants qui décorent leur forêt avec entrain pour les Fêtes.

Conçue par Kristine Do et illustrée par Alexandra Finkeldey, cette émission comprend un carnet de 12 timbres Permanents au tarif du régime intérieur, un feuillet de 6 timbres au tarif des envois à destination des États-Unis, un feuillet de 6 timbres au tarif du régime international, un bloc-feuillet de 3 timbres et un pli Premier Jour officiel du bloc-feuillet. Fox Creek, en Alberta, a été choisie comme lieu d'oblitération pour faire référence au renard (fox en anglais).

Postes Canada raconte l'histoire du pays et est fière de présenter dans le cadre de son programme des timbres-poste des sujets importants pour la population canadienne, comme l'esprit communautaire qu'inspirent Noël et le temps des Fêtes.

