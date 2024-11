Grâce à leurs romans, pièces de théâtre, poèmes et essais, ces grands noms inspirent et éclairent les gens au Canada et ailleurs dans le monde.

OTTAWA, ON, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui de nouveaux timbres célébrant cinq plumes de talent qui apportent chacune une perspective unique au corpus de la littérature canadienne-française.

Par leur regard aiguisé sur le monde, ses failles et ses espérances, ces figures marquantes nous tendent un miroir implacable et sensible. Leur talent rayonne dans la Francophonie et élève la littérature d'ici à la hauteur de la littérature universelle. Collectivement, leur œuvre leur a valu un grand nombre de distinctions et de prix, dont certains à l'international.

Postes Canada rend hommage depuis longtemps aux personnalités canadiennes qui s'illustrent dans le milieu de la culture et a mis en vedette de nombreux écrivains et écrivaines francophones et anglophones sur des timbres. Cette émission célèbre la littérature franco-canadienne contemporaine et présente des icônes de diverses régions francophones du Canada.

Marie-Claire Blais (1939-2021)

Née et élevée dans le quartier ouvrier de Limoilou, près de Québec, Marie-Claire Blais n'a pas encore 20 ans quand elle écrit son premier roman, La belle bête. Le livre, au langage cru jusque-là inusité en littérature québécoise, devient instantanément un classique. Reconnus pour leur lyrisme et leur complexité, les romans, les pièces de théâtre et les poèmes de Marie-Claire Blais reflètent un monde dur, mais aussi la tendresse et la compassion. De nombreuses distinctions sont décernées à l'autrice durant sa prolifique carrière, dont quatre Prix littéraires du Gouverneur général.

Jean Marc Dalpé (né en 1957)

Dramaturge, comédien, poète, romancier et traducteur, Jean Marc Dalpé est l'une des figures marquantes d'un mouvement culturel franco-ontarien. Cofondateur du Théâtre de la Vieille 17, qui se consacre au développement d'un théâtre ontarien en français, l'auteur explore l'aliénation des personnes qui appartiennent à un peuple minoritaire. Il enseigne à l'École nationale de théâtre du Canada et reçoit trois Prix littéraires du Gouverneur général.

Dany Laferrière (né en 1953)

Né à Port-au-Prince, en Haïti, Dany Laferrière s'exile à Montréal en 1976 pour fuir la dictature. C'est dans sa manière unique de traiter le quotidien qu'il brosse un tableau saisissant de la condition humaine. Ses romans à saveur autobiographique et poétique l'imposent comme un témoin majeur de son temps. Il est le premier Haïtien et le premier Canadien élu à l'Académie française, et son œuvre, traduite mondialement, lui vaut de nombreuses distinctions, y compris un Prix littéraire du Gouverneur général.

Antonine Maillet (née en 1929)

Reconnue pour sa passion pour l'identité, la langue et les coutumes acadiennes, Antonine Maillet écrit en français acadien. Publié en 1979, son roman Pélagie-la-Charrette, qui raconte le retour en Acadie de gens déportés par les Britanniques en 1755, remporte le prestigieux Prix Goncourt, en France. Antonine Maillet est faite Officier de l'Ordre du Canada en 1976, puis Compagnon en 1981.

Marguerite-A. Primeau (1914-2011)

Née à Saint-Paul-des-Métis (aujourd'hui St. Paul), en Alberta, Marguerite-A. Primeau devient une pionnière de la littérature francophone de l'Ouest canadien. Socialement engagée et indépendante, elle écrit dans sa langue maternelle sur les réalités de la vie des francophones dans sa région. Mettant en avant les personnes marginalisées et oubliées, elle dépeint une communauté francophone dynamique et diversifiée, et invite le public à adopter une perspective inclusive.

À propos des timbres

Conçus par Stéphane Huot, les timbres présentent des illustrations de Martin Côté inspirées de photographies des auteurs et autrices. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC et cinq plis Premier Jour officiels, un pour chaque icône.

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays lorsque les activités de Postes Canada reprendront.

