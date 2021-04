BURNABY, BC, le 21 avril 2021 /CNW/ - La Fondation Terry Fox est heureuse d'annoncer la nomination, en date 15 avril dernier, de quatre nouveaux membres à son conseil d'administration. Il s'agit de Stephen Bear, d'Angela Carmichael, de Diane Dou et de John Kearsey. En septembre 1980, Terry disait aux Canadiens : « Il faut que cela se poursuive sans moi. » À l'heure où La Fondation s'apprête à consentir son plus gros effort à ce jour dans le but de continuer à financer la recherche de calibre international dans des temps extrêmement difficiles, nous sommes convaincus que ce conseil d'administration élargi, avec ses compétences d'une diversité impressionnante, nous rapprochera du rêve de Terry, soit un monde sans cancer.

« Nous avons les bonnes personnes au sein du conseil d'administration pour guider, conseiller et appuyer notre nouveau directeur exécutif, Michael Mazza, qui s'est joint à nous il y a à peine six semaines, et son équipe de direction, alors que nous faisons passer l'organisation au stade suivant, a déclaré Bill Pristanski, président du conseil d'administration. Chacun de ces membres représente un ajout exceptionnel à notre conseil d'administration. En effet, ils ont tous été personnellement inspirés par Terry, et nous nous réjouissons de l'expertise unique qu'ils apportent alors que nous continuons à évoluer et à faire progresser l'organisation. »

Stephen Bear (Toronto) a été associé principal chez McKinsey & Company jusqu'à sa retraite, en avril 2013. M. Bear a siégé au conseil d'administration de la Princess Margaret Cancer Foundation (il a aussi présidé ce conseil d'administration), et des organisations Street Kids International, Foreign Investment Advisory Committee du gouvernement de Séoul, en Corée, et de l'antenne torontoise de Centraide. M. Bear apporte à La Fondation son expérience de consultant et sa grande connaissance des conseils d'administration.

Angela Carmichael (Toronto) est présidente de FleishmanHillard HighRoad. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la communication, elle comprend la valeur de la création de partenariats fructueux et d'une narration solide pour la réussite des communications. Ayant survécu à un cancer, Mme Carmichael a pu bénéficier directement du travail accompli par La Fondation et elle partage le rêve de Terry, soit un monde débarrassé du cancer. Avec les membres de sa famille, elle s'implique activement dans la collecte de fonds associée à La Journée Terry Fox et est également au nombre des participants à l'événement.

Diane Dou (Vancouver) est cadre supérieure et conseillère principale dans le secteur canadien des services financiers. Elle travaille avec des banques, des coopératives de crédit, des sociétés de gestion de patrimoine, des sociétés de gestion de capital, des gestionnaires de grandes fortunes et des sociétés de conseil. C'est une dirigeante motivée par la recherche de valeur et passionnée par l'idée d'améliorer la vie des gens et la santé globale des communautés. Mme Dou apporte à La Fondation sa capacité à inspirer et à favoriser un changement durable dans le travail de l'organisation.

John Kearsey (Winnipeg) est le vice-président des relations extérieures de l'Université du Manitoba, où lui et son équipe ont recueilli 626 millions de dollars pour le programme Front and Centre de l'institution, dépassant l'objectif de plus de 100 millions de dollars. En 2020, il a été nommé Directeur de collecte de fonds de l'année par la section locale du Manitoba de l'Association of Fundraising Professionals. Bien qu'il soit nouveau au conseil d'administration de La Fondation, John est actuellement président du conseil d'administration du Terry Fox Humanitarian Award Program, dont il est un ancien boursier reconnaissant. Son lien étroit avec Terry a été mis en évidence dans un chapitre du livre intitulé « Forever Terry: A Legacy in Letters », succès de librairie de 2020.

Le conseil d'administration assure la gouvernance de La Fondation afin de diriger les opérations de l'organisation et de garantir la responsabilité financière. Les membres du conseil d'administration incarnent les paroles de Terry : « La clé est d'essayer d'aider les autres. »

Les membres du conseil d'administration de La Fondation Terry Fox sont :

Isadore Sharp (président émérite), fondateur et président, Hôtels et complexes hôteliers Four Seasons;

(président émérite), fondateur et président, Hôtels et complexes hôteliers Four Seasons; Bill Pristanski (président), associé fondateur, Prospectus Associates;

(président), associé fondateur, Prospectus Associates; Stephen Bear , ancien associé principal, McKinsey & Company;

, ancien associé principal, McKinsey & Company; Angela Carmichael , présidente, FleishmanHillard HighRoad;

, présidente, FleishmanHillard HighRoad; Leslie Desjardins , administratrice indépendante et présidente du comité de vérification, Ansell Ltd et ALS Ltd;

, administratrice indépendante et présidente du comité de vérification, Ansell Ltd et ALS Ltd; Diane Dou , conseillère principale pour le secteur des services financiers;

, conseillère principale pour le secteur des services financiers; Katherine Kay , associée chargée des litiges, Stikeman Elliot s.r.l.;

, associée chargée des litiges, Stikeman Elliot s.r.l.; John Kearsey , v.-p., relations extérieures, Université du Manitoba ;

, v.-p., relations extérieures, Université du ; Michael Rossi (secrétaire), ancien président, adidas Canada .

À propos de la FTF

La Fondation Terry Fox a été créée avec pour double mandat de préserver la vision et les principes de Terry, tout en collectant des fonds pour la recherche sur le cancer. Elle peut compter sur le travail indéfectible sur le terrain d'un bataillon de 20 000 bénévoles qui organisent chaque année plus de 9 500 événements de collecte de fonds Terry Fox. Après avoir récolté plus de 825 millions de dollars et financé 1 300 projets de recherche novateurs, les Canadiens de tous âges, de tous horizons et de toutes compétences ont clairement démontré leur détermination à mener jusqu'à la ligne d'arrivée le Marathon de l'espoir de Terry. Visitez le terryfox.org.

