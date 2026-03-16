Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
16 mars, 2026, 14:30 ET
16 mars, 2026, 14:30 ET
NEWMARKET, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.
Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.
Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.
Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un financement conjoint de 630 772 dollars, offert dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, pour soutenir l'aménagement de 18 lits d'hébergement de transition qui feront partie du plus récent ensemble d'Inn from the Cold à Newmarket.
Une fois achevé, l'immeuble de trois étages offrira, au total, 44 lits d'hébergement d'urgence et de transition. L'ensemble comprendra de l'espace pour des services de soutien sur place et des programmes destinés aux résidents. De plus, il est situé près de cliniques et du transport en commun.
Le gouvernement du Canada verse plus de 1 million de dollars au projet par l'intermédiaire du programme Vers un chez-soi dans le but de soutenir l'aménagement de 30 lits d'hébergement d'urgence prévus, et le gouvernement de l'Ontario investit 1,5 million de dollars par le biais du Programme de prévention de l'itinérance.
Citations :
« Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les collectivités à élaborer des solutions de logement locales pour remédier à la crise du logement. L'ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui offrira plus de logements sûrs et abordables aux gens les plus vulnérables de Newmarket. Je suis fier de la participation de notre gouvernement et de la réelle différence qu'elle fera auprès des gens de la collectivité » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Des projets comme celui-ci montrent ce qu'il est possible de faire lorsque tous les ordres de gouvernement unissent leurs forces. Grâce aux investissements de notre gouvernement, de nos partenaires fédéraux et de la Région de York, cet ensemble constitue un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir quand nous travaillons ensemble pour faciliter l'accès aux logements sécuritaires et au soutien dont les gens ont besoin. » - L'honorable Graydon Smith, ministre associé des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario
« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et stable. Cet investissement dans Inn From the Cold est une étape importante dans la lutte contre l'itinérance et une mesure importante visant à soutenir certains des membres les plus vulnérables de notre collectivité. En travaillant avec nos partenaires fédéraux et municipaux, nous élargissons l'accès aux logements d'urgence et de transition à Newmarket et nous veillons à ce que les résidents aient le soutien dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie. »- Dawn Gallagher Murphy, députée provinciale de Newmarket-Aurora
« La Municipalité régionale de York continue de constater une demande accrue de logements abordables, y compris les logements d'urgence et de transition pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver. L'investissement d'aujourd'hui nous permet de continuer à répondre aux besoins croissants de nos collectivités et à soutenir les résidents qui en ont le plus besoin. » - Eric Jolliffe, président du conseil et directeur général de la municipalité régionale de York
« La lutte contre l'itinérance nécessite de la collaboration. Ce projet est un exemple exceptionnel de ce que peut accomplir un partenariat entre les administrations fédérale, provinciales, régionales et municipales, ainsi qu'avec des partenaires communautaires. Grâce à ces investissements, Inn from the Cold peut aller de l'avant avec des logements de transition et d'urgence dont on a grandement besoin et qui aideront les personnes sur le chemin vers un logement stable. Ce projet montre ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. » - Wayne Ford, président du conseil d'administration, Inn from the Cold
« Le carrefour de logements Inn from the Cold, qui ouvrira ses portes plus tard cette année, est un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement - municipal, régional, provincial et fédéral - se réunissent et s'associent à des organismes communautaires. Alors que nous continuons de faire face à une crise croissante, cet ensemble de logements d'urgence et de transition est un exemple de collaboration et de soutien communautaire » - John Taylor, maire de Newmarket
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Melissa Candelaria, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]
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