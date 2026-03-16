NEWMARKET, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un financement conjoint de 630 772 dollars, offert dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, pour soutenir l'aménagement de 18 lits d'hébergement de transition qui feront partie du plus récent ensemble d'Inn from the Cold à Newmarket.

Une fois achevé, l'immeuble de trois étages offrira, au total, 44 lits d'hébergement d'urgence et de transition. L'ensemble comprendra de l'espace pour des services de soutien sur place et des programmes destinés aux résidents. De plus, il est situé près de cliniques et du transport en commun.

Le gouvernement du Canada verse plus de 1 million de dollars au projet par l'intermédiaire du programme Vers un chez-soi dans le but de soutenir l'aménagement de 30 lits d'hébergement d'urgence prévus, et le gouvernement de l'Ontario investit 1,5 million de dollars par le biais du Programme de prévention de l'itinérance.

Citations :

« Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les collectivités à élaborer des solutions de logement locales pour remédier à la crise du logement. L'ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui offrira plus de logements sûrs et abordables aux gens les plus vulnérables de Newmarket. Je suis fier de la participation de notre gouvernement et de la réelle différence qu'elle fera auprès des gens de la collectivité » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Des projets comme celui-ci montrent ce qu'il est possible de faire lorsque tous les ordres de gouvernement unissent leurs forces. Grâce aux investissements de notre gouvernement, de nos partenaires fédéraux et de la Région de York, cet ensemble constitue un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir quand nous travaillons ensemble pour faciliter l'accès aux logements sécuritaires et au soutien dont les gens ont besoin. » - L'honorable Graydon Smith, ministre associé des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et stable. Cet investissement dans Inn From the Cold est une étape importante dans la lutte contre l'itinérance et une mesure importante visant à soutenir certains des membres les plus vulnérables de notre collectivité. En travaillant avec nos partenaires fédéraux et municipaux, nous élargissons l'accès aux logements d'urgence et de transition à Newmarket et nous veillons à ce que les résidents aient le soutien dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie. »- Dawn Gallagher Murphy, députée provinciale de Newmarket-Aurora

« La Municipalité régionale de York continue de constater une demande accrue de logements abordables, y compris les logements d'urgence et de transition pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver. L'investissement d'aujourd'hui nous permet de continuer à répondre aux besoins croissants de nos collectivités et à soutenir les résidents qui en ont le plus besoin. » - Eric Jolliffe, président du conseil et directeur général de la municipalité régionale de York

« La lutte contre l'itinérance nécessite de la collaboration. Ce projet est un exemple exceptionnel de ce que peut accomplir un partenariat entre les administrations fédérale, provinciales, régionales et municipales, ainsi qu'avec des partenaires communautaires. Grâce à ces investissements, Inn from the Cold peut aller de l'avant avec des logements de transition et d'urgence dont on a grandement besoin et qui aideront les personnes sur le chemin vers un logement stable. Ce projet montre ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. » - Wayne Ford, président du conseil d'administration, Inn from the Cold

« Le carrefour de logements Inn from the Cold, qui ouvrira ses portes plus tard cette année, est un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement - municipal, régional, provincial et fédéral - se réunissent et s'associent à des organismes communautaires. Alors que nous continuons de faire face à une crise croissante, cet ensemble de logements d'urgence et de transition est un exemple de collaboration et de soutien communautaire » - John Taylor, maire de Newmarket

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative Canada-Ontario de logement communautaire est un programme de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario. Elle offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle offre aussi du soutien au loyer aux locataires de logements sociaux et abordables. Elle peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

est un programme de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario. Elle offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle offre aussi du soutien au loyer aux locataires de logements sociaux et abordables. Elle peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité. Vers un chez-soi : la Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance a été lancée en avril 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le programme soutient la prévention et la réduction de l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. Le gouvernement du Canada collabore avec les collectivités pour élaborer et mettre en œuvre des projets fondés sur des priorités communautaires et dont les résultats sont clairs.

la a été lancée en avril 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le programme soutient la prévention et la réduction de l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. Le gouvernement du Canada collabore avec les collectivités pour élaborer et mettre en œuvre des projets fondés sur des priorités communautaires et dont les résultats sont clairs. Le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans, de 2019-2020 à 2027-2028, pour lutter contre l'itinérance dans le cadre du programme Vers un chez-soi.

Dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements, le gouvernement fédéral a investi 250 millions de dollars sur deux ans, de 2024-2025 à 2025-2026, pour soutenir le déploiement de plans d'intervention communautaire dans les campements afin de s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge au Canada.

le gouvernement fédéral a investi 250 millions de dollars sur deux ans, de 2024-2025 à 2025-2026, pour soutenir le déploiement de plans d'intervention communautaire dans les campements afin de s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge au Canada. Dans le cadre du volet de financement Collectivités désignées de Vers un chez-soi, le gouvernement du Canada investit plus de 80,2 millions de dollars sur neuf ans, de 2019-2020 à 2027-2028, pour soutenir la prévention et la réduction de l'itinérance à York et à Newmarket.

Dans le cadre de Vers un chez-soi et de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements, le gouvernement du Canada a soutenu Inn from the Cold grâce à 23 projets totalisant plus de 4,2 millions de dollars.

Le Programme de prévention de l'itinérance est financé par la Province. Il aide les 47 gestionnaires de services municipaux de l'Ontario à offrir des logements abordables et des services de soutien aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver.

est financé par la Province. Il aide les 47 gestionnaires de services municipaux de l'Ontario à offrir des logements abordables et des services de soutien aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver. Le financement fourni pour l'ensemble d'Inn from the Cold situé au 17046 Yonge Street est le suivant : 7,4 millions de dollars dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral (financement annoncé précédemment en novembre 2023); 150 000 $ du Programme de financement initial de la SCHL; Plus de 1 million de dollars du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du programme Vers un chez-soi; 630 772 $ des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire; 1,02 million de dollars de la Municipalité régionale de York; 1,5 million de dollars du Programme de prévention de l'itinérance.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

La Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement aide à accélérer la construction de logements et d'infrastructures, notamment en rationalisant les processus d'aménagement et en réduisant les coûts, en étroite collaboration avec les municipalités.

aide à accélérer la construction de logements et d'infrastructures, notamment en rationalisant les processus d'aménagement et en réduisant les coûts, en étroite collaboration avec les municipalités. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario, consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur X.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Melissa Candelaria, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]