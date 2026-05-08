SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et l'Office municipal d'habitation Haut-Richelieu (OMHHR), ont inauguré aujourd'hui un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Cette 10e réalisation de Mission Unitaîné revêt une signification toute particulière pour l'organisme puisqu'elle marque l'atteinte du cap symbolique de 1 000 logements construits à travers le Québec.

Le nouveau milieu de vie, réalisé à moindre coût que le budget initialement prévu et livré plus rapidement que l'échéancier établi, témoigne du savoir‑faire des partenaires mobilisés. Il accueille ses premiers résidents depuis le 1ᵉʳ mai. Situé au 470, rue Champlain, l'immeuble est l'un des fruits de la première phase du projet de Mission Unitaînés. Il s'agissait alors d'ajouter, en 2 ans, 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 bâtiments de 100 logements dans 11 villes différentes. Une deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire dans un intervalle de 2 ans à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 370,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a, pour sa part, cédé le terrain et assumé les coûts de raccordement et de personnalisation du projet, pour une contribution globale de 5,3 M$. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, a complété le montage financier.

L'inauguration a eu lieu en présence de Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, de M. Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec, de M. Éric Latour, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de M. Joël Gomez, directeur général de l'OMHHR.

Citations :

« Notre gouvernement livre des logements sociaux et abordables plus que jamais, et ce, dans toutes les régions du Québec. L'entente avec Mission Unitaînés donne des résultats tangibles, livrés dans le respect des budgets et des échéanciers. Le nouveau milieu de vie inauguré aujourd'hui en est la preuve… une de plus! Bravo à tous les partenaires! »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis fière que notre gouvernement ait contribué à la réalisation de ce projet. L'immeuble résidentiel inauguré aujourd'hui offrira aux aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu un véritable milieu de vie, adapté à leurs besoins et à leur réalité. Alors que la demande pour des logements destinés aux aînés ne cesse de croître, des initiatives comme celles-ci sont essentielles pour permettre à nos aînés de vieillir dans la dignité, dans un environnement sûr et abordable. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Depuis des années, vous m'entendez dire qu'ENSEMBLE on peut faire bouger les choses, on peut trouver les réponses pour notre milieu, pour la communauté. Aujourd'hui, le projet de ces 100 logements, issu du partenariat novateur entre Mission Unitaînés, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'Office municipal d'habitation Haut-Richelieu, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, incarne la force de notre ENSEMBLE. C'est la volonté de réussir, partagée par tous les acteurs, qui a permis de concrétiser dans un délai très court ce projet essentiel pour notre région. Et c'est ENSEMBLE que nous y sommes arrivés. »

Louis Lemieux, adjoint parlementaire du ministre de la Langue française et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et député de Saint-Jean

« Je me réjouis de la réalisation d'un projet aussi important en ces temps où les logements sont rares et coûteux. L'inauguration de cet immeuble au cœur du Haut-Richelieu est la preuve qu'on peut faire de grandes choses en travaillant ensemble pour le mieux-être des autres. C'est toute la communauté qui en profitera. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« Aujourd'hui, on ne fait pas qu'inaugurer 100 nouveaux logements abordables pour les aînés : on offre un chez-soi à ceux qui ont bâti notre communauté. Ce projet, qui représente un investissement municipal estimé à 5,3 M$, reflète notre engagement à agir concrètement pour contrer la crise du logement. Merci à tous les partenaires impliqués ainsi qu'à notre équipe municipale pour l'excellence de leur travail. »

Éric Latour, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

« Nous sommes ravis de faire partie des partenaires de Mission Unitaînés. Cette initiative vise à permettre à notre population d'avoir accès à des immeubles de qualité et à faible coût. Cette aventure prometteuse a marqué le début d'une nouvelle ère pour notre ville. Merci à tous les partenaires pour leur confiance et leur engagement. »

Joël Gomez, directeur de l'Office municipal d'habitation Haut-Richelieu

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a 2 ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers de réaliser cette vision et de savoir que des aînés ont commencé à emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.

Le milieu de vie inauguré à Saint-Jean-sur-Richelieu comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclut également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

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Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Caroline Sauriol, PDG de Mission Unitaînés, [email protected]