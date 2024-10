BEAVERTON, ON, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral et la Province de l'Ontario investissent plus de 19 millions de dollars pour construire 47 logements abordables à Beaverton. Ces fonds s'ajoutent à l'investissement que le gouvernement fédéral a déjà annoncé en vue de construire et de réparer plus de 3 000 logements dans la région de Durham.

La municipalité régionale de Durham possède et exploite l'ensemble de logements de transition avec services de soutien de Beaverton. L'aménagement comprend 47 unités modulaires et est situé au 121, chemin Nine Mile. Les logements avec services de soutien sont destinés à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver.

Voici les détails du financement de l'ensemble de logements :

9,3 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements;

6,3 millions de dollars du gouvernement provincial par l'intermédiaire du Fonds de secours pour les services sociaux;

3,3 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement.

La construction a été achevée en octobre 2024.

Citations :

« Le gouvernement fédéral demeure déterminé à s'assurer que tout le monde en Ontario et partout au Canada a accès à un chez-soi sûr et abordable. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement et à une solide collaboration avec tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin dans la région de Durham. » - Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement provincial tire part de tous les outils à sa disposition, en collaboration avec tous les ordres de gouvernement, pour accélérer la construction de logements en Ontario. Cet ensemble résidentiel a été construit au moyen de la technologie modulaire, qui nous permet de bâtir des logements plus rapidement. Nous pouvons ainsi fournir des logements essentiels aux personnes qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Vijay Thanigasalam, ministre associé du Logement de l'Ontario

« Le partenariat entre tous les ordres de gouvernement est essentiel pour s'assurer que la région de Durham dispose du soutien, des stratégies et des services appropriés pour aider la population à accéder à un logement. Nous sommes reconnaissants des investissements provinciaux et fédéraux dans le logement abordable et avec services de soutien dans notre région. Ces fonds nous permettront d'aider les personnes à faible revenu, ou toute personne en situation d'itinérance ou risquant de s'y retrouver, à surmonter les obstacles au logement permanent. » - John Henry, président et chef de la direction de la municipalité régionale de Durham

Faits en bref :

L'annonce a été faite par Ryan Turnbull , député fédéral de Whitby , au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Vijay Thanigasalam , ministre associé du Logement de l' Ontario , Lorne Coe , député provincial de Whitby , et John Henry , président et chef de la direction de la municipalité régionale de Durham .

, député fédéral de , au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par , ministre associé du Logement de l' , , député provincial de , et , président et chef de la direction de la municipalité régionale de . Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

fait partie de la , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones.

On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien des trois phases de l'ICRL.

L' Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale Canada - Ontario . Cette entente de 10 ans prévoit plus de 756 millions de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

est un programme relevant de l'Entente bilatérale - . Cette entente de 10 ans prévoit plus de 756 millions de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. Le gouvernement ontarien a investi 1,2 milliard de dollars en fonds d'urgence par l'intermédiaire du Fonds de secours pour les services sociaux. Ce financement vise à aider les gestionnaires de services municipaux et les personnes responsables de l'administration de programmes autochtones dans certaines de leurs tâches : faire face à la pandémie de COVID-19, créer des solutions de logement à long terme et aider les personnes vulnérables (notamment les personnes en situation d'itinérance ou risquant de s'y retrouver). Le Fonds de secours pour les services sociaux a pris fin en décembre 2022. Le gouvernement de l' Ontario a reconnu l'importance de ce financement à durée limitée. C'est pourquoi il investit 202 millions de dollars supplémentaires chaque année dans le Programme de prévention de l'itinérance et le Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones. L'investissement annuel total de l' Ontario s'en trouve porté à près de 700 millions de dollars.

Liens connexes :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Anetes Anton, Cabinet du ministre associé du Logement de l'Ontario, [email protected]