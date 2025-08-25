OTTAWA, ON, le 25 août 2025 /CNW/ - Il faut prendre des mesures immédiates pour résoudre les problèmes de logement au Canada. Afin d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables, le gouvernement fédéral soutient la construction de 121 logements locatifs grâce à un investissement de plus de 45 millions de dollars dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce a été faite par l'honorable Mona Fortier, députée fédérale d'Ottawa-Vanier-Gloucester, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, et Rawlson King, conseiller municipal de Rideau-Rockcliffe.

Situé au 375, chemin Codd's, dans le secteur de Rockcliffe, Bayview Wateridge sera aménagé par le Bayview Group. L'immeuble de six étages comprendra des places de stationnement, un centre de conditionnement physique accessible en tout temps et des commodités extérieures offrant un chez-soi aux familles et aux personnes seules. Le site est situé à proximité de parcs, d'écoles et de restaurants, à quelques minutes du centre-ville d'Ottawa.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec nos partenaires pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre pour réduire les coûts du logement. Ce projet permettra de créer plus de logements locatifs dont ont grandement besoin les personnes qui vivent et travaillent à Ottawa. C'est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour relever le défi de construire plus de logements dans notre collectivité. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de nouveaux logements locatifs en investissant plus de 45 millions de dollars dans la construction de 121 logements à Ottawa. Il ne s'agit pas seulement de la construction. Il s'agit de créer de réelles occasions pour les personnes et les familles de s'épanouir, de grandir et de bâtir leur avenir avec stabilité et dignité. » - L'honorable Mona Fortier, députée fédérale d'Ottawa--Vanier--Gloucester

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral et Bayview Group pour leur leadership et leur collaboration qui font de ce projet une réalité. Ces 121 nouveaux logements locatifs représentent une grande étape vers la satisfaction des besoins en matière de logement à Ottawa. C'est un autre bel exemple prouvant qu'en mettant en commun les efforts de tous les ordres de gouvernement et de partenaires du secteur privé, on peut bâtir davantage de logements abordables et durables » - Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa

« Ce projet révolutionnaire concrétise la vision de communauté inclusive du Village des Riverains. Avec 22 logements au loyer plafonné à 20 pour cent du revenu du ménage, nous nous assurons que les familles peuvent se permettre de vivre dans le quartier Rideau-Rockcliffe tout en étant en mesure de répondre à leurs autres besoins essentiels. Par ce projet d'aménagement, le Village des Riverains devient un exemple d'aménagement inclusif, où des logements abordables sont ajoutés harmonieusement aux logements du marché pour créer de véritables communautés à revenus mixtes. » - Conseiller Rawlson King, quartier Rideau-Rockcliffe

« Nous sommes fiers de travailler avec la SCHL pour aider à construire des logements locatifs durables de grande qualité qui répondent aux besoins de notre collectivité en croissance à Ottawa. Ce projet est un excellent exemple de ce qu'il est possible de faire lorsqu'il y a collaboration entre tous les ordres de gouvernement et le secteur privé. L'ensemble situé au 375, chemin Codd's, offrira des logements locatifs dont on a grandement besoin et contribuera au dynamisme du merveilleusement aménagé Village des Riverains de la Société immobilière du Canada. » - Alnoor Gulamani, président du Bayview Group

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En mars 2025, la SCHL avait engagé 23,35 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 59 000 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

