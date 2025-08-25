Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
25 août, 2025, 14:45 ET
OTTAWA, ON, le 25 août 2025 /CNW/ - Il faut prendre des mesures immédiates pour résoudre les problèmes de logement au Canada. Afin d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables, le gouvernement fédéral soutient la construction de 121 logements locatifs grâce à un investissement de plus de 45 millions de dollars dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).
L'annonce a été faite par l'honorable Mona Fortier, députée fédérale d'Ottawa-Vanier-Gloucester, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, et Rawlson King, conseiller municipal de Rideau-Rockcliffe.
Situé au 375, chemin Codd's, dans le secteur de Rockcliffe, Bayview Wateridge sera aménagé par le Bayview Group. L'immeuble de six étages comprendra des places de stationnement, un centre de conditionnement physique accessible en tout temps et des commodités extérieures offrant un chez-soi aux familles et aux personnes seules. Le site est situé à proximité de parcs, d'écoles et de restaurants, à quelques minutes du centre-ville d'Ottawa.
Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec nos partenaires pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.
Citations :
« Notre gouvernement est déterminé à stimuler l'offre pour réduire les coûts du logement. Ce projet permettra de créer plus de logements locatifs dont ont grandement besoin les personnes qui vivent et travaillent à Ottawa. C'est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour relever le défi de construire plus de logements dans notre collectivité. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de nouveaux logements locatifs en investissant plus de 45 millions de dollars dans la construction de 121 logements à Ottawa. Il ne s'agit pas seulement de la construction. Il s'agit de créer de réelles occasions pour les personnes et les familles de s'épanouir, de grandir et de bâtir leur avenir avec stabilité et dignité. » - L'honorable Mona Fortier, députée fédérale d'Ottawa--Vanier--Gloucester
« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral et Bayview Group pour leur leadership et leur collaboration qui font de ce projet une réalité. Ces 121 nouveaux logements locatifs représentent une grande étape vers la satisfaction des besoins en matière de logement à Ottawa. C'est un autre bel exemple prouvant qu'en mettant en commun les efforts de tous les ordres de gouvernement et de partenaires du secteur privé, on peut bâtir davantage de logements abordables et durables » - Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa
« Ce projet révolutionnaire concrétise la vision de communauté inclusive du Village des Riverains. Avec 22 logements au loyer plafonné à 20 pour cent du revenu du ménage, nous nous assurons que les familles peuvent se permettre de vivre dans le quartier Rideau-Rockcliffe tout en étant en mesure de répondre à leurs autres besoins essentiels. Par ce projet d'aménagement, le Village des Riverains devient un exemple d'aménagement inclusif, où des logements abordables sont ajoutés harmonieusement aux logements du marché pour créer de véritables communautés à revenus mixtes. » - Conseiller Rawlson King, quartier Rideau-Rockcliffe
« Nous sommes fiers de travailler avec la SCHL pour aider à construire des logements locatifs durables de grande qualité qui répondent aux besoins de notre collectivité en croissance à Ottawa. Ce projet est un excellent exemple de ce qu'il est possible de faire lorsqu'il y a collaboration entre tous les ordres de gouvernement et le secteur privé. L'ensemble situé au 375, chemin Codd's, offrira des logements locatifs dont on a grandement besoin et contribuera au dynamisme du merveilleusement aménagé Village des Riverains de la Société immobilière du Canada. » - Alnoor Gulamani, président du Bayview Group
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
