OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa--Vanier--Gloucester, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, et à Rawlson King, conseiller municipal de Rideau-Rockcliffe pour une annonce en matière de logement.

Date : 25 août 2025



Heure : 14 h 30 (HE)



Lieu : 375 route Codd's, Ottawa, Ontario, K1K 5A2

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]