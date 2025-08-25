MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal sont fiers d'annoncer un premier projet d'habitation dans le secteur Bridge-Bonaventure. Développé en partenariat avec Broccolini, Bâtir son quartier et l'OBNL d'habitation Point commun dans le Triangle nord Pointe-Saint-Charles, le projet consiste en un ensemble résidentiel locatif développé en deux phases, dont la superficie constructible totale est répartie à parts égales entre une tour de logements hors marché (50 %) et une tour à logements du marché (50 %).

Phase 1 : des logements abordables pour 376 ménages

Pour faire face à la crise de l'abordabilité, le projet de logements hors marché sera la première phase à lever de terre à l'été 2026. Située au carrefour des rues Bridge, Wellington et St-Patrick dans Pointe-Saint-Charles, la tour de 20 étages abritera 376 logements hors marché. Il sera un élément déterminant dans la création d'un véritable milieu de vie avec des espaces qui répondent aux besoins de la population locale et des futurs locataires, tels que commerces, services de proximité, infrastructures de mobilité, espaces verts, perspectives de transition socio-écologique.

Le budget global pour la réalisation de cet immeuble abordable est de 130 M$. Il verra le jour grâce à une combinaison de leviers de financement inusitée qui découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). Cette combinaison, qui inclut le Programme habitation abordable Québec (PHAQ) et le Programme de financement en habitation (PFH) de la Société d'habitation du Québec (SHQ) permet d'optimiser les ressources et de réduire une partie des subventions nécessaires en créant 20 à 25 % plus de logements avec la même somme de subventions.

Gouvernement du Canada : 11,6 M$

: 11,6 M$ Gouvernement du Québec : 25,3 M$ (11,6 M$ sous forme de subvention et 13,7 M$ en prêt patient)

: 25,3 M$ (11,6 M$ sous forme de subvention et 13,7 M$ en prêt patient) Ville de Montréal : 12,06 M$

Informations techniques

376 logements : studios et logements de 1, 2, et 3 chambres à coucher

Superficie brute : 314 360 pi2 (logements, espaces communautaires et commerciaux au rez-de-chaussée)

Début des travaux prévu : Été 2026

Fin des travaux : Automne 2028

Coût de réalisation : 130 684 252 $

Maître d'œuvre : Broccolini

« Nous sommes déterminés à collaborer avec tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs pour offrir un soutien en matière de logement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous innovons pour élaborer des leviers de financement variés, qui permettent de créer rapidement des logements pour la population locale. Notre gouvernement est fier de faire partie des partenaires qui rendent ce projet de 376 logements possibles. »

- L'honorable Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre et députée d'Outremont

« Québec combine plusieurs leviers de financement, dont le programme d'habitation abordable Québec et le programme de financement en habitation. On introduit ici, avec la Société d'habitation du Québec, le prêt patient qui nous permet de construire entre 20 et 25% plus de logements avec une même enveloppe budgétaire. C'est un exemple éloquent de la ligne de conduite que notre gouvernement s'est donnée : unir nos efforts et multiplier les solutions pour bâtir plus de logements, plus vite, et à moindre coût. Le projet Triangle nord Pointe-Saint-Charles illustre concrètement la vision que nous portons et que nous voulons voir se déployer partout au Québec. »

- France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Accélérer le développement de Bridge-Bonaventure est le dernier élément que je m'étais engagée à livrer durant mes 300 derniers jours comme mairesse. Ce projet incarne parfaitement notre vision de quartier complet, abordable, vert et connecté au transport collectif. Nous sommes fiers d'avoir mobilisé l'ensemble de nos partenaires vers la création de 12 000 à 13 500 logements dans les prochaines années, dont 40 à 50% de logements seront hors marché. Le développement de ce quartier exemplaire est lancé et contribuera directement à l'abordabilité de la métropole, au bénéfice de toutes les générations futures. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Ce projet qui a pris naissance avec le Chantier Montréal abordable, initié par notre administration, qui est la démonstration d'un partenariat innovateur entre les milieux institutionnel, privé et communautaire. Grâce à nos efforts conjoints et notre volonté partagée d'offrir des logements qui répondent à tous les besoins de notre population, nous avons réussi à mettre sur la table un projet dont la moitié des unités resteront à l'abri de la spéculation immobilière. C'est une réussite majeure et cela marque un jalon important pour la mixité sociale dans le secteur Bridge-Bonaventure. À terme, ce milieu de vie complet comprendra non seulement des logements, mais aussi des espaces commerciaux et communautaires, qui permettront de renforcer le dynamisme du Triangle de Pointe-Saint-Charles. »

- Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest

« Avec Triangle nord Pointe-Saint-Charles, nous jetons ensemble les bases d'un quartier inclusif et tourné vers l'avenir. Nous saluons l'engagement du groupe Broccolini, partenaire clé dans la concrétisation de cette vision ambitieuse. Nos remerciements vont également aux gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'à la Ville de Montréal, dont le soutien financier et la vision ont rendu ce projet possible. Bâtir son quartier est fière d'accompagner Point Commun dans la réalisation de cette initiative porteuse, qui transformera le carrefour Bridge-Wellington en un véritable espace de solidarité et de renouveau urbain. »

- Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

« Ce projet démontre la force d'une collaboration ouverte et menée dans le plus grand respect avec toutes les parties prenantes. Broccolini est fier de contribuer à faire du secteur Bridge-Bonaventure un milieu de vie inclusif, exemplaire et tourné vers l'avenir. À travers les deux phases du projet, ce sont 800 ménages qui auront accès à des logements de qualité et durables, rendus possibles par l'expertise verticale intégrée de Broccolini en développement et en construction. »

- Anthony Broccolini, chef de la direction, Broccolini

« Ce premier projet ajoute un nombre significatif de logements sociaux et abordables. En cohérence avec la vision de développement social et urbain portée par la table de quartier Action-Gardien, Point commun met au cœur de ses priorités une réelle abordabilité, le contrôle local et la pérennité des logements et des locaux commerciaux, l'intégration au quartier dans un contexte de haute densité, ainsi que la qualité du milieu de vie pour les futurs locataires et la population en place. »

- Lise Ferland, présidente du conseil d'administration, Point Commun

À propos de Loger+

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire. Pour en savoir plus sur le Plan de développement du secteur Bridge-Bonaventure, cliquez ici.

À propos de Bâtir son Quartier

Développeur immobilier communautaire depuis 1976, Bâtir son quartier accompagne les organismes et les ménages à faible ou modeste revenu dans la prise en charge collective de leurs conditions de logement et la création de milieux de vie solidaires. Les projets coordonnés par Bâtir son quartier sont principalement développés selon des formules coopératives ou à but non lucratif. À ce jour, Bâtir son quartier a coordonné la réalisation de 16 078 logements dans le cadre de 479 projets répartis sur l'ensemble du territoire de la région métropolitaine de Montréal. Bâtir son quartier est reconnu en tant que développeur qualifié dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ). www.batirsonquartier.com

À propos de Broccolini

Avec plus de 75 ans d'expertise, Broccolini est un chef de file intégré en immobilier, offrant des solutions clés en main en investissement, développement, construction et gestion immobilière. Reconnue parmi les plus grands constructeurs au Canada, l'entreprise agit comme partenaire de confiance auprès de certaines des entreprises les plus renommées au monde et accompagne chaque étape du cycle de vie immobilier dans les secteurs industriel, résidentiel, commercial et de bureaux au Québec, en Ontario et au-delà.

À propos de Point Commun

Point Commun est une société immobilière à but non lucratif créée dans la foulée du redéveloppement du secteur Bridge-Bonaventure. Sa mission : offrir une demeure pérenne et abordable aux personnes, familles et organisations qui contribuent à la diversité et au dynamisme de Pointe-Saint-Charles. Point Commun conçoit, possède et protège des habitations sociales et abordables qui assurent un accès équitable à un logement de qualité, sécuritaire et stable, ainsi que des locaux accessibles pour les groupes communautaires, entreprises locales et d'économie sociale. Avec son fort ancrage local, Point Commun incarne la vision de développement urbain portée par le milieu communautaire et agit en réponse aux besoins et aspirations exprimés.

