WHITEHORSE, YT, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Les résidents du Yukon savent comment affronter le climat arctique quand ils vont dehors, mais ils ont besoin de bons systèmes de chauffage pour profiter d'un intérieur confortable sans se ruiner.

Le député Brendan Hanley a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson et de l'honorable Steven Guilbeault, que le gouvernement fédéral investit 1,4 million de dollars dans le cadre du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (PCAMT) et environ 287 000 $ dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) afin de soutenir l'action climatique au Yukon et d'aider les propriétaires à revenus faibles ou médians à réduire leurs frais d'énergie. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon, John Streicker, était également présent pour annoncer un investissement de 700 000 $ de son gouvernement.

Dans le cadre du PCAMT, les propriétaires yukonnais à revenus faibles ou médians peuvent recevoir jusqu'à 24 000 $ de remise ainsi qu'un paiement forfaitaire unique de 250 $ pour l'ajout de thermopompes à haute efficacité dans les maisons qui sont chauffées au mazout. Ceux qui utilisent d'autres types d'énergie comme le propane, le bois ou des plinthes électriques pourraient également être admissibles à des remises sur les thermopompes pour climat froid financées par le gouvernement du Yukon et le FEFEC.

Le gouvernement fédéral a jusqu'ici conclu des ententes de prestation conjointe avec la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, et des discussions sont en cours avec d'autres provinces et territoires pour conclure de nouvelles ententes de prestation conjointe du PCAMT renforcé afin de rendre les thermopompes plus abordables partout au pays. Dans les provinces et territoires qui n'ont pas signé d'ententes, les ménages qui se chauffent au mazout peuvent toujours faire une demande au programme national en vue d'obtenir jusqu'à 10 000 $ d'aides fédérales à la transition vers la thermopompe électrique dans le cadre du PCAMT.

En passant à l'action ensemble, nous pouvons réduire la consommation et les factures d'énergie, aider les ménages à chauffer et rafraîchir leurs maisons de façon sécuritaire et moins polluante et mieux protéger les maisons contre les effets de plus en plus nuisibles des changements climatiques - tout en créant des emplois durables bien rémunérés.

« L'installation de systèmes de chauffage plus écoénergétiques peut faire économiser aux Canadiens des milliers de dollars sur leur facture d'énergie et réduire leur consommation énergétique et leur empreinte carbone. C'est pourquoi nous bonifions le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe et veillons à ce que les familles au Yukon puissent bénéficier d'une aide financière pour remplacer leur chauffage au mazout par des thermopompes efficaces. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les Yukonnais vivent dans l'un des climats les plus froids du pays et ont besoin de systèmes de chauffage fiables et abordables pour se garder au chaud. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, car les changements climatiques rendent la météo de plus en plus imprévisible. En plus de chauffer efficacement les maisons, les thermopompes permettent de réduire les émissions, de protéger l'environnement et d'aider les Canadiens à économiser sur leurs factures de services publics. C'est pourquoi nous investissons dans des programmes comme celui-ci qui appuient la transition énergétique et nous rapprochent de nos objectifs de réduction des émissions. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En adoptant des modes de chauffage écoénergétiques, les Canadiens, notamment les Yukonnais, peuvent économiser sur des systèmes énergétiques résidentiels plus efficaces. Le Programme de conversion abordable du mazout à la thermopompe permettra aux familles du Yukon de bénéficier de l'aide nécessaire pour effectuer ce changement, ce qui profitera aux installateurs et aux entreprises de la région et facilitera la transition du Nord canadien vers des formes de chauffage résidentiel moins coûteuses et plus écologiques. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« Notre gouvernement estime qu'il est possible de ménager du même coup nos portefeuilles et notre planète. Dans le cadre de Notre avenir propre, il s'engage à aider les Yukonnais à délaisser les énergies fossiles au profit de systèmes de chauffage électrique intelligents comme les thermopompes. Je suis heureux que ces nouveaux investissements aident à soulager le portefeuille des Yukonnais tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de notre territoire. »

L'honorable John Streicker

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon

Quelques faits

Le PCAMT a été présenté en novembre 2022 comme un investissement de 250 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau volet de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Les inscriptions préalables ont ouvert le 23 février 2023, le lancement complet du programme a eu lieu vers la fin de mars 2023 et les premières subventions ont été accordées peu après.

les premières subventions ont été accordées peu après. En octobre 2023, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il collaborait avec les provinces et les territoires en vue d'établir des ententes de prestation conjointe qui se traduiraient notamment par : un PCAMT bonifié en collaboration avec les provinces et les territoires afin d'accroître le montant fédéral auquel les propriétaires peuvent avoir droit pour l'installation d'une thermopompe de 10 000 $ à 15 000 $ et où le montant supplémentaire maximal de 5 000 $ correspond à une entente de prestation conjointe avec la province ou le territoire; un montant anticipé de 250 $ pour les participants admissibles dans le cadre de la Prime canadienne pour la thermopompe.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient les initiatives provinciales et territoriales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce soutien peut notamment servir à aider les ménages à faire la conversion du mazout ou du gaz naturel aux thermopompes et à accroître l'efficacité énergétique de la maison.

Les thermopompes sont l'un des meilleurs moyens pour les propriétaires d'économiser sur leurs factures énergétiques et de lutter contre les changements climatiques. Les thermopompes sont aussi de deux à trois fois plus efficaces sur le plan énergétique que les autres sources de chauffage résidentiel électrique. Les propriétaires réalisent donc de plus grandes économies et réduisent leur demande énergétique à l'égard des services publics et des réseaux électriques.

Chaque année, en moyenne, un ménage participant au PCAMT économise 1 337 $ en coûts énergétiques et réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 2,78 tonnes.

Jusqu'à présent, quelque 287 000 demandes ont été reçues à l'échelle nationale dans le cadre du PCAMT.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada propose de nombreuses mesures pour rendre la vie des Canadiens plus abordable tout en luttant contre les changements climatiques. Parmi ces mesures, notons le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes qui, en ayant recours à une approche d'installation directe, permettra la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les ménages canadiens à revenus faibles ou médians.

