Le Fonds d'actions nord-américaines et le Fonds nord-américain équilibré de Mackenzie

offrent croissance et diversification dans les marchés nord-américains

TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a lancé aujourd'hui le Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie et le Fonds nord-américain équilibré Mackenzie (« les Fonds »), qui offrent aux investisseurs un accès amélioré aux occasions de croissance dans les marchés nord-américains.

Les Fonds sont gérés par l'équipe primée* Mackenzie Bluewater (« l'équipe »), une boutique de placements de Mackenzie qui adopte une vision macroéconomique globale de l'économie mondiale et se spécialise dans la recherche d'un nombre restreint d'excellentes entreprises dotées d'avantages concurrentiels uniques.

« L'équipe Bluewater, bien connue pour son expertise en matière d'investissement au Canada depuis plus de 25 ans, offre aux investisseurs une approche éprouvée en matière de sélection de titres et de construction de portefeuille, a déclaré Kristi Ashcroft, chef des produits, Placements Mackenzie. Avec ces deux nouveaux produits, nous sommes ravis d'offrir aux investisseurs un accès élargi à l'approche de l'équipe, appliquée à un vaste univers d'occasions de placement en Amérique du Nord. »

Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie

Le Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie investira dans un portefeuille relativement concentré de sociétés principalement américaines et canadiennes, diversifiées dans plusieurs secteurs et industries. L'équipe cherche à identifier des entreprises de premier plan affichant des taux de croissance supérieurs à la moyenne et moins cycliques, et applique une solide discipline d'évaluation au moment d'investir.

Le Fonds cherche à procurer un certain niveau de stabilité aux investisseurs qui recherchent une croissance durable de leurs placements à long terme.

Fonds nord-américain équilibré Mackenzie

Le Fonds nord-américain équilibré Mackenzie investira dans une combinaison de sociétés américaines et canadiennes, et un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe américains et canadiens.

La construction du portefeuille est conçue de manière à maximiser les rendements corrigés du risque et atteindre les objectifs de croissance, de revenu et de volatilité des investisseurs en fonds équilibrés.

« L'équipe Mackenzie Bluewater possède de solides antécédents de réussite et est fière d'identifier des sociétés qui offrent une croissance stable et interne ainsi que le potentiel de dépasser leurs concurrents, a déclaré Dina DeGeer, vice-présidente principale et cochef d'équipe. Ces nouveaux fonds sont le reflet de notre engagement à investir dans les entreprises chefs de file affichant des données fondamentales solides. »

Pour de plus amples renseignements sur les fonds de Placements Mackenzie, veuillez visiter placementsmackenzie.com.

*Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série A) a reçu un trophée « Lipper Fund Awards 2021 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur 10 ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actionspour la période terminée le 31 juillet 2021, sur un total de 39 fonds.

Le Fonds canadien de croissance Mackenzie (Série F) a reçu un trophée « Lipper Fund Awards 2021 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur 10 ans dans la catégorie Actions principalement canadiennes pour la période terminée le 31 juillet 2021, sur un total 55 fonds.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 210,3 milliards $ au 31 décembre 2021. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos des prix Refinitiv Lipper

Les prix Refinitiv Lipper décernés par Refinitiv chaque an mettent à l'honneur les fonds et les sociétés de gestion de placements qui se sont distingués de leurs homologues en produisant constamment des rendements solides corrigés du risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu la meilleure cote Lipper pour la constance du rendement (rendement réel) dans chacune des catégories admissibles remporte le prix Lipper de Refinitiv. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

