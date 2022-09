Le Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie investira dans un e combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui, collectivement, devraient résister à l'inflation.

Le Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie investira dans des sociétés dotées d'une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui disposent de caractéristiques financières attrayantes.

TORONTO, le 8 sept. 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a lancé deux nouveaux fonds communs de placement, le Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie et le Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie (« les Fonds »).

Le Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie est conçu de façon à aider les investisseurs à atténuer l'impact de l'inflation sur leurs portefeuilles, alors que le Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie élargit l'offre de fonds en dollars américains de Mackenzie.

Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie

Le Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie offre aux Canadiens une solution contribuant à diversifier leur portefeuille en ajoutant une exposition à des actifs moins sensibles à l'inflation, lesquels pourraient contribuer à atténuer son impact sur les rendements des placements. Pour ce faire, le Fonds investira dans une combinaison de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe et de produits de base qui, collectivement, devraient être résilients pendant les périodes d'inflation.

Le Fonds a recours à un modèle exclusif pour cerner les caractéristiques d'inflation dominantes et signaler les changements tactiques relatifs à la répartition de ses actifs. Les gestionnaires de portefeuille des équipes des ressources et des placements à revenu fixe de Mackenzie gèreront de façon active le Fonds en ayant recours à la fois à ce modèle exclusif et à des recherches fondamentales.

« Nous savons que l'inflation est une préoccupation majeure pour bien des investisseurs canadiens, » a déclaré Benoit Gervais, vice-président principal, gestionnaire de portefeuille et chef de l'équipe des ressources Mackenzie, à Placements Mackenzie. « Avec ce nouveau Fonds, nous cherchons à atténuer l'impact de l'inflation en effectuant une répartition tactique parmi des catégories d'actifs qui obtiennent de bons résultats en période inflationniste, pour revenir ensuite à un portefeuille 60/40 équilibré plus traditionnel lorsque l'inflation est négligeable. »

Le Fonds aura une répartition des actifs cible de 40 à 60 pour cent en actions, de 40 à 60 pour cent en titres à revenu fixe et de 0 à 10 pour cent en produits de base. Il pourra investir dans d'autres catégories d'actifs qui ont par le passé bien performé dans un environnement inflationniste.

Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie

Le Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie est un véritable fonds en dollars américains qui offre aux Canadiens la possibilité d'effectuer des placements en dollars américains et de tirer parti des occasions de croissance aux États-Unis.

« Ce nouveau Fonds offre aux investisseurs canadiens qui détiennent des devises américaines un moyen efficace d'investir et de tirer parti d'occasions de croissance dans le segment des moyennes capitalisations de l'économie américaine, » a déclaré Sonny Aggarwal, vice-président et gestionnaire de portefeuille, à Placements Mackenzie. « Le Fonds permet aux investisseurs canadiens d'investir directement leurs dollars américains, en éliminant les frais liés aux taux de change et en atténuant l'impact de la couverture des devises. »

Le Fonds vise à procurer aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation des États-Unis, en privilégiant celles qui sont dotées d'une bonne équipe de direction et de bonnes perspectives de croissance et qui disposent de caractéristiques financières attrayantes. Il détiendra les mêmes titres que le Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie, mais sera géré comme un groupe d'actifs distinct.

« L'équipe de croissance Mackenzie met l'accent sur la réussite à long terme et sur une croissance durable en accordant une attention aux valorisations. Ce nouveau Fonds répond à ces principes tout en procurant une souplesse accrue aux investisseurs ayant des besoins divers, » conclut M. Aggarwal.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 187,9 milliards de dollars au 31 août 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

