Le Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie cherche à offrir aux investisseurs un flux de trésorerie prévisible assorti d'une volatilité réduite

Le Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie permet de contribuer à une économie mondiale plus verte

TORONTO, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a aujourd'hui élargi sa gamme de fonds communs en lançant deux nouveaux fonds, le Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie et le Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie (« les fonds »).

Le Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie cherche à offrir un revenu et un potentiel de croissance avec une atténuation du risque de baisse moyennant un accès à de multiples catégories d'actifs Quant au Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie, il offre aux investisseurs une option de placement à revenu fixe à faible risque tout en appuyant des initiatives durables.

« Nous sommes ravis d'offrir aux investisseurs canadiens de nouvelles solutions novatrices pour atteindre leurs objectifs de placement, qui vont parfois au-delà du rendement des placements, » a déclaré Kristi Ashcroft, chef des produits, Placements Mackenzie. « Le Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie vient enrichir notre gamme de portefeuilles de revenu mensuel et a été conçu principalement pour les retraités qui sont à la phase de désépargne des placements alors que le Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie étoffe notre gamme croissante de placements durables, permettant aux Canadiens de continuer à effectuer des placements correspondant à leurs valeurs. »

Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie

Le Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie cherche à procurer aux investisseurs, y compris les retraités, un portefeuille diversifié conçu de façon à réduire le risque de baisse et vise à fournir un potentiel de croissance du capital à long terme ainsi qu'un flux de revenu régulier.

Le fonds obtiendra une exposition à des titres de participation canadiens et mondiaux, à des titres à revenu fixe et à d'autres catégories d'actifs en investissant dans des titres de participation et d'autres fonds de placement ainsi qu'en ayant recours à des stratégies visant les dérivés.

Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie

Le Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie cherche à générer un revenu ainsi qu'un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs mondiaux de titres de créance durables et responsables. Le fonds met l'accent sur les obligations dites « vertes » et d'autres titres de créance servant à financer un avenir plus vert. Afin d'atteindre cet objectif, le fonds peut investir directement dans des titres de participation, d'autres fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse.

Le fonds est géré par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, l'une des premières à adopter l'investissement durable, à l'aide d'un processus exclusif qui met l'accent sur les recherches fondamentales avec une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

« Au cours des dix-huit derniers mois, nous avons pu constater que la demande des Canadiens pour des solutions d'investissement durable a régulièrement augmenté, » remarque Fate Saghir, chef du développement durable chez Placements Mackenzie. « Nous sommes fiers de pouvoir répondre à l'appel et de bonifier notre offre de fonds durables. En favorisant l'accès au marché des obligations vertes, le Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie offre aux investisseurs particuliers une autre façon d'investir en mettant l'accent sur l'environnement. »

Pour de plus amples renseignements au sujet de Placements Mackenzie et de ses fonds de placement, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 203,3 milliards de dollars au 30 septembre 2021. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Nini Krishnappa, Société financière IGM, 647-828-2553, [email protected]