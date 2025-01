Les Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré Mackenzie et Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré PLUS Mackenzie visent à procurer une répartition diversifiée en actions et à générer des revenus stables

TORONTO, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds, le Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré Mackenzie et le Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré PLUS Mackenzie (individuellement, un « Fonds », et collectivement, les « Fonds »). Ces nouvelles offres procurent aux investisseurs et investisseuses une répartition diversifiée en actions qui vise à générer des revenus élevés et stables ainsi qu'une plus-value du capital.

Les Fonds sont gérés par l'équipe des actions et des titres à revenu mondiaux Mackenzie (l'« équipe ») qui se concentre sur la sélection des sociétés chefs de file de leur secteur, de partout dans le monde, qu'elle estime capables de fournir des résultats solides et durables.

« Au cours des dernières années, nous avons constaté qu'un nombre croissant d'investisseurs et d'investisseuses sont à la recherche d'options de placement offrant un potentiel de revenu plus élevé et des rendements plus stables que les fonds d'actions traditionnels, a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et Solutions, Placements Mackenzie. Nos deux dernières propositions visent précisément cela, en exploitant une expertise éprouvée en matière de sélection d'actions et des capacités de vente d'options. »

Le Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré Mackenzie cherchera à générer un flux de trésorerie stable et une croissance en investissant dans une combinaison de titres de participation d'émetteurs provenant de partout dans le monde, ainsi que par la vente d'options de vente et d'options d'achat couvertes par des liquidités. Le Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré PLUS Mackenzie est un fonds commun de placement alternatif liquide qui aura recours à une stratégie d'investissement similaire tout en appliquant également un effet de levier pour améliorer les flux de trésorerie et l'appréciation du capital.

« Grâce à l'approche fondamentale rigoureuse de l'équipe des actions et des titres à revenu mondiaux en matière d'investissement en actions, ainsi qu'à la vente d'options qui lui permet d'exprimer davantage ses opinions sur les valorisations des actions et de générer des revenus, ces deux nouveaux Fonds visent à obtenir des rendements améliorés, ce qui en font une option appropriée pour les portefeuilles à la recherche d'une génération de revenus stable », a conclu Mme Ashcroft.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas le confondre avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds. Si les distributions que verse le fonds sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions versées suite à la réalisation de gains en capital par un fonds, ainsi que les revenus et dividendes réalisés par un fonds, sont imposables entre vos mains pour l'année au cours de laquelle elles sont versées. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 213 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 270 milliards de dollars au 31 décembre 2024, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

