De nouveaux FNB de Placements Mackenzie rehaussent la capacité de gérer les risques liés aux taux d'intérêt et offrent une solution en actions à guichet unique

Une gamme de FNB de titres à revenu fixe procure une exposition à des titres gouvernementaux et de sociétés couvrant un vaste éventail d'horizons temporels

Le FNB de répartition toutes actions Mackenzie offre une solution en actions tout-en-un et à faible coût

TORONTO, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouveaux FNB, soit une série de trois FNB de titres à revenu fixe et une solution en actions à guichet unique, le FNB de répartition toutes actions Mackenzie.

Une gamme de FNB de titres à revenu fixe

La nouvelle gamme de FNB de titres à revenu fixe comprend le FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie, le FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie et le FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie. Chacun de ces FNB procure une exposition à des titres à revenu fixe dont la durée à l'échéance correspond à l'horizon temporel visé du FNB, allant d'ultra-court à long terme.

Nom du FNB Symbole Frais de gestion FINB Obligations à ultra-court terme

canadiennes Mackenzie QASH 0,15 % FINB Obligations à long terme du gouvernement

canadien Mackenzie QLB 0,18 % FINB Obligations à long terme du gouvernement

américain Mackenzie QTLT 0,18 %



« Ces nouvelles offres visent à aider les investisseuses et investisseurs à ajuster de façon stratégique leurs positions en titres à revenu fixe en fonction de l'évolution des marchés et des conditions économiques, tout en générant un revenu de placement », a déclaré Prerna Mathews, vice-présidente, Stratégies des produits FNB, Placements Mackenzie. « Ils peuvent constituer un élément de diversification efficace et procurer aux investisseurs et investisseuses un outil utile pour gérer les risques liés aux taux d'intérêt. »

FNB de répartition toutes actions Mackenzie

Géré par l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie, le FNB de répartition toutes actions Mackenzie (symbole : MEQT) cherche à maintenir une répartition stratégique de l'actif à long terme de 100 pour cent en titres de participation moyennant des placements dans un portefeuille diversifié de FNB indiciels d'actions de Mackenzie. Ses frais de gestion seront de 0,17 pour cent.

« Nous sommes ravis d'élargir notre gamme de produits de répartition de l'actif avec l'ajout du FNB de répartition toutes actions Mackenzie. Ce FNB, qui est conçu comme solution d'actions de base à guichet unique et à prix concurrentiel, peut aider les investisseuses et les investisseurs à atteindre leurs objectifs en réduisant au minimum la nécessité d'effectuer des opérations entre de multiples FNB - et les frais que cela implique - toute en simplifiant le processus de rééquilibrage », a ajouté Mme Mathews.

L'offre initiale des FNB est clôturée et ils se négocieront sur la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 183,3 milliards de dollars au 31 octobre 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 250 milliards de dollars au 31 octobre 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

