Soutien financier important au Centre d'expertise en diabète du CHUM

MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La Fondation du CHUM est fière d'annoncer aujourd'hui un soutien financier d'un million de dollars de la part de METRO, chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, au bénéfice du Centre d'expertise en diabète (CED) du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), une initiative transformatrice pour la vie de milliers de Québécois et Québécoises. C'est avec un engagement sans failles et une vision audacieuse pour le mieux-être collectif que METRO appuie ainsi la recherche pour améliorer les soins aux personnes diabétiques.

De gauche à droite : Frédéric Abergel, président et directeur général du CHUM; Dre Andrée Boucher, chef, service d'endocrinologie du CHUM et directrice du Centre d'expertise en diabète du CHUM; Nathalie Plante, vice-présidente, pharmacie et soins de santé, division pharmacie de METRO; Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications METRO; Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM. (Groupe CNW/Fondation du CHUM)

Le Centre d'expertise en diabète, pour une prise en charge globale et novatrice du diabète

Touchant plus de 850 000 Québécois et Québécoises, le diabète est l'une des maladies chroniques les plus fréquentes au Québec, en plus d'engendrer régulièrement de graves complications : elle est notamment la première cause de dialyse et de cécité chez les adultes de moins de 65 ans. C'est pourquoi il est primordial de transformer le parcours médical des personnes diabétiques et de leur offrir des soins de haut niveau, rôle qu'occupe le Centre d'expertise en diabète avec son équipe interdisciplinaire dévouée.

L'impact de ce don va bien au-delà de la somme octroyée. Il représente un catalyseur puissant pour révolutionner la prise en charge de cette maladie et donner les moyens aux endocrinologues et spécialistes du diabète d'intégrer de nouvelles solutions thérapeutiques et technologiques : pancréas artificiel, nouveaux dispositifs d'injection d'insuline, nouveaux capteurs de glycémie, utilisation de l'intelligence artificielle pour le dépistage des maladies de la rétine liées au diabète, gestion informatisée des procédures nécessitant de rester à jeun, plateforme d'auto-formation, bio-banques, etc.

En plus de pérenniser la mission du Centre, ce soutien contribuera à promouvoir des modèles de soins avant-gardistes auprès de l'ensemble du réseau de la santé, de favoriser les découvertes grâce à la recherche de pointe et d'offrir une formation de qualités sous toutes les formes de cette pathologie aux équipes de soins, aux patients et aux patientes.

« Les pharmaciens et pharmaciennes propriétaires affilié·e·s à Jean Coutu et Brunet sont des acteurs et actrices de premier plan dans l'accompagnement des traitements offerts aux patients et patientes atteint·e·s de diabète. Soutenir la prévention et l'amélioration des soins qu'offre le Centre d'expertise en diabète s'inscrit dans la continuité de notre association avec le CHUM depuis près de 10 ans. Prendre soin de la santé et du bien-être de la population est au cœur de la mission santé de nos enseignes et nous sommes heureux de contribuer au développement et à la mise en place de pratiques innovantes dans la recherche, la prise en charge et le traitement cette maladie chronique », affirme Jean-Michel Coutu, président, division pharmacie de METRO.

Une décennie d'engagements et de partenariats avec le CHUM et sa Fondation

Engagée activement dans les collectivités où elle est présente afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales, particulièrement en matière de nutrition et de santé, METRO est fière de son engagement depuis 2015 envers le CHUM et sa Fondation. Son implication constante atteste de sa volonté de participer activement à l'éducation, la recherche, la prévention et les soins en santé.

« En tant que fondation hospitalière, nous sommes choyés de compter sur des philanthropes comme METRO, qui ont à cœur de poser un geste significatif visant à réaliser les ambitions des talentueuses équipes du CHUM, mais surtout de redonner espoir aux personnes qui font face à des maladies chroniques telles que le diabète. Ce partenariat exemplaire inspire non seulement notre communauté, mais inspire également d'autres Québécois et Québécoises à se joindre à la cause », explique Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

Au nom de toutes les personnes touchées par le diabète, leurs proches et les spécialistes du diabète, la Fondation du CHUM souhaite exprimer sa profonde gratitude envers METRO pour sa vision humanitaire et sa fidélité grandissante. En posant ce geste aussi généreux qu'exceptionnel, METRO témoigne de sa contribution envers la santé de nos communautés et marque une étape significative dans la lutte contre le diabète au Québec.

Ensemble, agissons plus vite que le diabète.

À propos de la Fondation du CHUM

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donatrices et de donateurs engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse.

https://fondationduchum.com/

SOURCE Fondation du CHUM

Renseignements: Source d'information : Marc Duchesne, [email protected], 514 277-3508