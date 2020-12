« Nous sommes honorés d'avoir accueilli ces œuvres exceptionnelles pendant un moment et d'avoir pu les placer au sein de collections en pleine croissance bâties par des passionnés », a affirmé Robert Heffel, vice-président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Le monde artistique évolue très rapidement, et nous sommes ravis que les collectionneurs mettent à profit les nouveaux outils de la Maison Heffel, parmi lesquels sa salle de vente virtuelle et ses expériences interactives. »

Points saillants de la vente en salle de l'automne 2020 de la Maison Heffel

Sept œuvres de Jean Paul Riopelle ont fait très belle figure dans le cadre de cette vente aux enchères. Ainsi, la spectaculaire Sans titre , créée en 1953, a trouvé preneur pour la somme de 1 441 250 $ (son estimation allait de 1 200 000 $ à 1 800 000 $), alors que La ligne d'eau , une imposante toile tirée de la série Icebergs de l'artiste, s'est envolée pour 1 261 250 $ (son estimation variait de 800 000 $ à 1 200 000 $).

La Maison Heffel accepte présentement des consignations, y compris d'œuvres internationales, pour sa vente aux enchères du printemps 2021.

La liste complète des résultats et de plus amples renseignements sur les œuvres présentées dans le cadre de la vente automnale de cette année peuvent être trouvés à l'adresse suivante : www.heffel.com.

