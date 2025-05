De grands entrepreneurs et Québec s'allient : 250 M$ pour propulser la croissance de PME québécoises

Fonds MontClerc Capital I : du capital d'expérience au service de la croissance

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, annonce un investissement de 50 millions de dollars, par l'entremise d'Investissement Québec, pour soutenir la capitalisation du fonds MontClerc Capital, qui appuie la croissance et la relève d'entreprises actives dans des secteurs clés de l'économie québécoise.

Ce fonds permettra aux entreprises du marché intermédiaire de se développer davantage et d'améliorer leur productivité en bénéficiant du capital nécessaire ainsi que de l'expertise et des réseaux spécialisés d'investisseurs privés. En visant des investissements dans des stades avancés de la chaîne de financement, dont le rachat d'entreprise en partenariat, MontClerc Capital contribuera également au maintien de sièges sociaux d'entreprises au Québec.

MontClerc Capital atteint donc une capitalisation de 250 millions de dollars grâce au soutien gouvernemental ainsi qu'aux engagements de plusieurs grandes familles en affaires du Québec, dont les familles Gauthier (HDG) et Leclerc (Groupe Leclerc), qui ont créé le fonds MontClerc Capital.

Fondé par des entrepreneurs à succès, MontClerc Capital regroupe des bâtisseurs du Québec qui souhaitent mettre à profit leur savoir-faire, leur expérience opérationnelle et leur réseau pour propulser d'autres entreprises vers la croissance et la pérennité.

Parmi eux figurent notamment HDG, le holding financier de Daniel Gauthier, cofondateur du Cirque du Soleil et propriétaire de Groupe Le Massif, ainsi que la famille Leclerc, du Groupe Leclerc, fleuron de l'agroalimentaire québécois. Le fonds compte également sur l'engagement de la famille Bouchard (Alimentation Couche-Tard), la famille Pellerin (Marmen), la famille Dutil (Canam et Manac), la famille Gendreau (Garaga et Novatech), la famille Thabet (Mirage), la famille Pelletier (Artopex), la famille Brousseau (Outbox), la famille Grondin (Le groupe Gesco-Star), la famille Dufresne (Groupe F. Dufresne), la famille Dupuis (fondatrice de QSL) et la famille Laberge (Canac).

« Notre gouvernement est fier de s'allier à des familles entrepreneuriales d'ici pour propulser la croissance de nos entreprises et assurer leur pérennité dans nos régions. Avec le fonds MontClerc Capital, on a la preuve que la population québécoise s'entraide, et que les familles ayant connu des succès d'affaires sont là pour appuyer nos entrepreneurs et les accompagner dans leur réussite. Aujourd'hui, on investit ensemble 250 millions de dollars dans nos PME. Demain, on en récoltera les fruits! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous sommes honorés de pouvoir compter sur la confiance du gouvernement et d'Investissement Québec, qui partagent notre vision d'un capital intelligent, ancré dans la réalité entrepreneuriale québécoise. »

Daniel Gauthier, président du conseil d'administration de HDG et de Groupe Le Massif

« MontClerc Capital mise sur une vision à long terme et un accompagnement qui respecte la culture de chaque entreprise. Nous investissons pour bâtir sur l'existant, en appui à une croissance alignée avec les valeurs et les ambitions des dirigeants. »

Jean-Sébastien Leclerc, vice-président du Groupe Leclerc

« MontClerc Capital, c'est la force collective de gens d'affaires visionnaires qui ont bâti des fleurons québécois. Ensemble, nous mettons notre capital, notre savoir-faire et notre réseau au service de la croissance d'entreprises québécoises ambitieuses pour bâtir un avenir économique solide, durable et à notre image. »

Claude Choquette, président de HDG, de Gestion MontClerc et de Groupe Le Massif

Les investissements réalisés par l'entremise du fonds MontClerc Capital prendront principalement la forme de prises de participation dans le capital-actions.

L'important engagement financier des fondateurs témoigne de leur confiance dans le succès du fonds et de leur volonté d'agir comme partenaires pleinement investis.

L'équipe d'investissement, dirigée par Martin Garand , associé directeur, et Marc-Olivier Choquette , associé, applique une approche rigoureuse inspirée de la philosophie d'investissement des entrepreneurs à succès.

, associé directeur, et , associé, applique une approche rigoureuse inspirée de la philosophie d'investissement des entrepreneurs à succès. L'appui du gouvernement du Québec à la capitalisation de ce fonds favorisera notamment l'atteinte des objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, qui visent à accélérer la croissance des entreprises et à soutenir des fonds de capital d'investissement dans l'ensemble de la chaîne de financement.

