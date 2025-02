MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Pour la relâche scolaire, Espace pour la vie propose une foule d'activités ludiques et éducatives dans ses cinq musées.

Des découvertes fascinantes et passionnantes sur la faune, l'environnement, les insectes, la flore et l'espace vous y attendent.

AU BIODÔME

Des petits nouveaux (très moustachus) s'installent au Biodôme!

Un couple de Tamarin empereur barbu a pris ses quartiers dans la forêt tropicale du Biodôme depuis quelques semaines. Reconnaissables à leur impressionnante (et très belle) moustache blanche, nos nouveaux pensionnaires, âgés de 12 et 15 ans, se sont bien adaptés à leur nouvel environnement qui est situé juste à la sortie de la grotte de la forêt tropicale. Venez admirer ces petits animaux diurnes et arboricoles, originaires des forêts tropicales d'Amérique du Sud, présentés pour la première fois au Biodôme.

Bio-indices : la recherche au service de la biodiversité

Transformez-vous en détective et plongez dans une aventure éducative au cœur des écosystèmes du Biodôme ! Découvrez la richesse de la biodiversité des Amériques à travers une exploration interactive. Avec l'équipe d'éducation du Biodôme, apprenez à identifier et répertorier la faune et la flore variées. Préparez-vous à un voyage fascinant où chaque pas vous rapproche de la nature et de ses secrets.

Du 2 au 23 mars

À LA BIOSPHÈRE

Samedi famille et activités animées !

Heure du conte sur le thème de la nature, médiations et animations dans les salles d'expositions, activités artistiques en autonomie sont quelques-uns des événements à ne pas manquer à la Biosphère. Le 1er mars, Samedi famille présente Les bélugas et nous en compagnie de la commissaire Noémie Fortin qui vous expliquera les liens qui nous unissent aux bélugas et vous pourrez en profiter pour créer un bricolage. Découvrez également les différentes écotechnologies en action qui sont utilisées au musée. Toute la semaine, profitez-en pour visiter les expositions en cours dans la sphère et faites de belles découvertes !

À L'INSECTARIUM

L'instant d'une rencontre

Au cœur de notre Grand Vivarium, faites la connaissance d'un insecte ou d'un autre arthropode unique. Et si l'on pouvait se sentir bien en leur compagnie ? Un animateur ou une animatrice vous accompagnera dans ce moment intime. Apprenez-en plus sur les fournis Atta, les pollinisateurs du jardin ou les transformations du papillon de nuit grâce à notre activité de marionnettes : Vies d'insectes. Et plus encore !

Horaire des animations



AU JARDIN BOTANIQUE

À la recherche de la noisette rouge

Découvrez le tout nouveau parcours ludique hivernal qui se déroule dans les sentiers du Jardin botanique. À l'aide de l'application mobile, donnez un coup de main à Élio, un petit écureuil étourdi, pour l'aider à retrouver sa noisette perdue. Une quête parfaite pour vivre et découvrir le Jardin botanique en hiver.

Du 27 février au 21 avril

AU PLANÉTARIUM

Hubert Reeves entre les lignes

Pour honorer l'héritage d'Hubert Reeves, le Planétarium met en valeur ses mots et ses écrits dans une exposition comprenant des artefacts de la vie personnelle du scientifique bien connu ainsi qu'un coin lecture dédié. Une programmation enrichie de films à l'attention des familles durant toute la relâche ainsi qu'un horaire bonifié des représentations seront également offerts en plus d'animations journalières.

Nuit blanche au Biodôme et au Planétarium

Plongez dans une nuit magique et inoubliable lors de la Nuit blanche à Montréal le 1er mars, où le Biodôme, le Planétarium et le Parc olympique s'unissent pour vous offrir une expérience exceptionnelle. Découvrez la vie nocturne de la forêt laurentienne au Biodôme, observez les constellations hivernales avec l'équipe du Planétarium et découvrez la patinoire naturelle du Parc olympique. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une soirée riche en découvertes et en émotions. Venez nombreux et laissez-vous transporter par la magie de la Nuit blanche à Montréal !

Offrez-vous tous nos musées !

Offrez-vous un accès privilégié à nos cinq musées pendant un an !

En format numérique et à prix très abordable, le Passeport Espace pour la vie offre plusieurs avantages. Du 28 février au 21 mars 2025, profitez d'un rabais de 25% sur le tarif du Passeport. Il saura combler les familles, les adultes, les étudiant.e.s et les passionné.e.s de nature.

Pour tout connaître de nos institutions muséales et de leur programmation durant la relâche : espacepourlavie.ca

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

