De bonnes nouvelles pour les clients de la SAAQ

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, en présence de la députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, du président du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), M. Konrad Sioui, et du président-directeur général de la SAAQ, M. Éric Ducharme, a annoncé d'importantes économies pour les titulaires de permis de conduire des classes 5 (véhicule de promenade) et 6 (moto). En effet, ce sont 600 M$ qui seront remis aux conducteurs et conductrices en 2024 sous la forme d'un congé de paiement de la contribution d'assurance associée à leur permis de conduire.

Concrètement, il s'agit d'une économie de 101,55 $ pour les titulaires de la classe 5 et de 186,50 $ pour les titulaires de permis jumelant les classes 5 et 6. Le coût du permis de conduire sera donc de 25,50 $ en 2024. Il s'agit de la troisième année de suite où les titulaires de permis de conduire pourront bénéficier d'un congé de paiement de la contribution d'assurance associée à leur permis de conduire. La réduction considérable des déplacements pendant la pandémie s'est traduite par une diminution du nombre de collisions et d'indemnisations. Par conséquent, la SAAQ dispose d'un excédent de capital dans le Fonds d'assurance automobile qui permet d'accorder un nouveau congé de paiement de la contribution d'assurance du permis de conduire aux titulaires de permis de conduire des classes 5 et 6 pour l'année 2024. À cette remise s'ajoutent un investissement de 44 M$, réparti sur cinq ans, pour la réalisation de projets en sécurité routière, ainsi que 52 M$ qui serviront à bonifier la couverture d'assurance.

Un nouveau centre de services de la SAAQ à Place Versailles

La ministre Guilbault a profité de l'occasion pour annoncer l'ouverture d'un nouveau centre de services dans la région de Montréal. Celui-ci ouvrira ses portes à la Place Versailles au début de l'année 2024. Il viendra bonifier l'offre de services et en assurer l'accessibilité pour la clientèle montréalaise. L'ouverture de ce sixième centre de services permettra également de répartir la clientèle dans les autres centres de services et, ainsi, de mieux répondre aux besoins grandissants des clients et clientes, notamment en ce qui concerne les services offerts aux nouveaux arrivants.

Réutilisation de la photo du permis de conduire

À ces bonnes nouvelles s'ajoute également la prolongation de la mesure consistant à réutiliser la photo du permis de conduire et de la carte d'assurance maladie. Celle-ci évite à environ 50 000 clients par mois de devoir se rendre dans un point de service et permet ainsi de réduire l'achalandage dans l'ensemble de la province. Les personnes dont la photo expire en 2024 n'auront donc pas à se rendre dans un point de service pour la faire prendre. Un avis de paiement sera acheminé aux clientes et clients concernés dans un premier envoi, puis le nouveau permis sera ensuite transmis dans un second envoi.

Citations :

« Je suis heureuse d'annoncer de bonnes nouvelles pour les clients de la SAAQ. Ces annonces vont non seulement améliorer les services et les rendre plus accessibles, mais permettront aussi à une grande majorité des titulaires de permis de conduire d'économiser. En cette période économique difficile, chaque geste compte pour soutenir au mieux nos contribuables. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'ouverture du nouveau centre de services me réjouit puisqu'il permettra à mes concitoyens d'avoir plus facilement accès aux services de la SAAQ. La SAAQ est une société d'État d'envergure qui offre de nombreux services à la population, notamment ceux qui ont trait à l'accès au réseau routier. Les besoins sont d'ailleurs grandissants pour les nouveaux résidents. Je suis tout à fait convaincue que ce nouveau point de service saura répondre à un besoin réel des gens de la communauté métropolitaine de Montréal, tout particulièrement ceux de l'est de l'île. »

Mme Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

« Le conseil d'administration de la SAAQ et moi-même sommes très heureux des annonces faites aujourd'hui. Avec les années atypiques vécues pendant la pandémie, les déplacements, les collisions et les indemnisations ont diminué, créant ainsi un surplus dans le régime. Nous avons donc fait le choix de redonner ce surplus aux clients et clientes, sous la forme d'un congé de paiement de la contribution d'assurance sur le permis de conduire. »

M. Konrad Sioui, président du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Ces différentes annonces sont assurément positives pour l'ensemble des clients de la Société de l'assurance automobile du Québec. Pour la clientèle montréalaise, l'ajout d'un centre de services viendra assurément mieux les servir, notamment en offrant des services de reconnaissance d'expérience pour les nouveaux arrivants. Par ailleurs, les investissements en sécurité routière nous permettront de réaliser des projets novateurs qui s'ajouteront à nos efforts d'amélioration du bilan routier, qui demeure l'une de nos priorités. »

M. Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

Remise en capitalisation

Le congé de paiement s'applique aux titulaires d'un permis de conduire permanent, probatoire ou restreint des classes 5 et 6.

Il s'agit de la troisième année de suite où les titulaires de permis de conduire pourront bénéficier d'un congé de paiement. Toutefois, les raisons ne sont pas les mêmes pour cette année. Pour 2022 et 2023, il s'agissait d'excédents occasionnés par la saine gestion du Fonds d'assurance et par des revenus de placements meilleurs que ceux anticipés. Pour 2024, le congé de paiement est possible en raison des années atypiques vécues entre 2020 et 2022, qui ont engendré moins de dépenses d'indemnisation.

2023, il s'agissait d'excédents occasionnés par la saine gestion du Fonds d'assurance et par des revenus de placements meilleurs que ceux anticipés. Pour 2024, le congé de paiement est possible en raison des années atypiques vécues entre 2022, qui ont engendré moins de dépenses d'indemnisation. Si l'on cumule les congés de paiement des années 2022, 2023 et 2024, on parle d'une économie de près de 290 $ pour les titulaires d'un permis de conduire de la classe 5 et de plus de 530 $ pour les titulaires jumelant les classes 5 et 6.

2024, on parle d'une économie de près de 290 $ pour les titulaires d'un permis de conduire de la classe 5 et de plus de 530 $ pour les titulaires jumelant les classes 5 et 6. Lors de la réception de leur avis de renouvellement de permis de conduire, les titulaires visés par la remise n'auront qu'à payer les frais et les droits ainsi que la portion de la contribution d'assurance en lien avec les points d'inaptitude inscrits dans leur dossier, le cas échéant.

réception de leur avis de renouvellement de permis de conduire, les titulaires visés par la remise n'auront qu'à payer les frais et les droits ainsi que la portion de la contribution d'assurance en lien avec les points d'inaptitude inscrits dans leur dossier, le cas échéant. L'investissement de 44 M$ en sécurité routière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets porteurs, qui s'ajoutent aux campagnes de sensibilisation et aux actions déjà réalisées par la SAAQ sur le terrain, dont une enquête routière sur la prévalence de drogue et d'alcool, un projet pilote sur une solution de détection de cellulaire au volant et une étude sur la sévérité des blessures à la suite d'une collision.

Les détails en lien avec la bonification de la couverture d'assurance seront dévoilés en temps et lieu.

Centre de services Place Versailles

Le centre de services sera situé au 7275, rue Sherbrooke Est, dans le centre commercial Place Versailles, et emploiera 70 personnes.

Par sa localisation près des grands axes routiers, son vaste stationnement et son accessibilité par le réseau de transport en commun, il constitue un emplacement de choix et permettra de mieux servir la clientèle de l'île de Montréal.

Les services offerts concerneront la reconnaissance de l'expérience de conduite pour les nouveaux arrivants, mais également le permis de conduire (à l'exception des examens de conduite) et l'immatriculation pour l'ensemble de la clientèle.

Des bornes libre-service y seront disponibles et de l'accompagnement pour la création de comptes au Service d'authentification gouvernementale y sera également offert, comme dans tous les autres centres de services.

Le territoire de Montréal est actuellement desservi par cinq centres de services : Henri-Bourassa, Longueuil , Langelier, Laval et Dorval .

, Langelier, et . Même si de nombreux services sont offerts en ligne via SAAQclic, la SAAQ continue d'accompagner ses clients dans ses centres de services, notamment ceux ayant des besoins spécifiques.

Depuis plusieurs années, la demande pour certains services, notamment ceux offerts aux nouveaux résidents, est en croissance dans les centres de services de la SAAQ de la région de Montréal.

Réutilisation de la photo du permis de conduire

Les clients visés par cette mesure sont ceux dont le permis avec photo ne sera plus valide en 2024.

La réutilisation de la photo du permis de conduire permet d'éviter à la personne de se rendre dans un point de service et, par conséquent, de libérer des plages de rendez-vous pour d'autres clients. La SAAQ continuera d'acheminer par la poste l'avis de paiement dans un premier envoi et le nouveau permis dans un second.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

