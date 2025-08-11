Fermeture exceptionnelle du point de service de la SAAQ de Beloeil les 15 et 16 août pour des travaux majeurs

BELOEIL, QC, le 11 août 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et son mandataire en permis et immatriculation, la Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu - Rouville (CCIVRR), informent la population que le point de service de Beloeil sera exceptionnellement fermé les 15 et 16 août prochains. Cette fermeture temporaire est nécessaire pour permettre la réalisation de travaux majeurs ne pouvant pas être effectués en présence du public, notamment pour des raisons de sécurité.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet d'optimisation des installations visant à bonifier l'expérience citoyenne. Parmi les améliorations prévues :

l'agrandissement de la salle d'attente;

la réorganisation de l'entrée principale, dorénavant réservée à la clientèle de la SAAQ/CCIVRR.

Les services reprendront normalement après ces deux journées de travaux. La date officielle de réouverture sera communiquée dès que possible.

Afin de gagner du temps et de réduire l'attente, les clientes et clients sont invités à :

effectuer, lorsque possible, leurs transactions en ligne dans SAAQclic , accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;

, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; prendre rendez-vous s'ils doivent se rendre dans un point de service;

s'ils doivent se rendre dans un point de service; toujours s'assurer d'avoir les documents nécessaires à la réalisation de leur transaction (comme indiqué lors de la prise de rendez-vous).

La SAAQ et la CCIVRR remercient la population pour sa compréhension et sa collaboration pendant cette période de travaux.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541