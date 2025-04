NEW YORK, 21 avril 2025 /CNW/ - David Yurman, la principale marque de bijoux de luxe aux États-Unis, est fier d'annoncer son dernier partenariat avec les légendes du basketball Carmelo Anthony et Jaylen Brown pour la nouvelle campagne masculine de la marque mettant en vedette sa collection phare Curb Chain. S'appuyant sur le succès de l'an dernier avec une distribution célèbre des athlètes les plus décorés d'aujourd'hui, cette collaboration incarne l'esprit de repousser les limites de la marque et son engagement continu envers la culture et l'innovation.

Carmelo Anthony pour la campagne masculine David Yurman, printempsété 2025 Jaylen Brown pour la campagne masculine David Yurman, printempsété 2025

Anthony et Brown, tous deux reconnus pour leur excellence sur le terrain et à l'extérieur, incarnent la passion et l'individualité qui définissent les collections pour hommes de David Yurman. Tournée par le célèbre directeur de la création Set Free Richardson, la campagne présente des œuvres emblématiques de la collection Curb Chain, un reflet de la force, du mouvement et de l'art. Grâce à ce partenariat, David Yurman devient la destination de choix pour les chaînes avec un style et un savoir-faire inégalés, l'un des articles de mode les plus populaires de l'industrie du sport, et continue de consolider sa position de chef de file dans le domaine des bijoux pour hommes, offrant des pièces intemporelles qui se distinguent dans le paysage de style en évolution d'aujourd'hui.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Carmelo et Jaylen, deux athlètes incroyables qui incarnent le leadership, le style et le dévouement, a déclaré Evan Yurman, président de David Yurman. Leur capacité à inspirer à la fois dans le jeu et dans la culture en fait les ambassadeurs parfaits pour notre marque. Les bijoux sont un prolongement du style personnel et ils le portent avec authenticité et confiance. »

« David Yurman incarne le mélange parfait de l'artisanat et de l'intempéries, a déclaré Carmelo Anthony. L'icône du basketball a été dessinée par le directeur créatif Khalilah Beavers pour la campagne qui montre Anthony en tête-à-tête avec son fils Kiyan Anthony, qui est prêt à suivre les traces de son père. En jouant à un jeu de billard, ils parlent de la vie au-delà du basketball et des risques associés à la recherche de grandeur. « J'ai toujours été attirée par des œuvres uniques qui racontent une histoire, et ces collections reflètent vraiment ce niveau d'art et de récit. »

« Les bijoux sont une affirmation : c'est une question d'énergie et de présence, a ajouté Jaylen Brown. Avec le célèbre duo Wayman & Micah, l'étoile celtique joue aux échecs avec son grand-père Willie Brown alors qu'elle réfléchit à ce qu'il faut pour réussir : un esprit fort et le courage de ne jamais baisser les bras. « Les motifs de David Yurman me permettent de m'exprimer et de me montrer élégant et intemporel.

La campagne sera mise en vedette dans les médias sociaux mondiaux @davidyurman et @davidyurmanmen, et des placements publicitaires seront déployés tout au long de l'année.

David Yurman est une célèbre entreprise de bijoux américaine fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et son épouse, Sybil, peintre et céramiste. Lorsque les artistes ont commencé à collaborer, leur objectif était simplement de fabriquer des objets magnifiquement conçus à porter. Aujourd'hui dirigée par leur fils Evan, David Yurman crée des collections intemporelles, mais contemporaines, pour les femmes et les hommes, définies par l'inspiration, l'innovation, le savoir-faire et Cable, la signature artistique de la marque. Les collections de David Yurman sont disponibles sur DavidYurman.com, ainsi que dans 51 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France et dans plus de 300 emplacements dans le monde, grâce à leur réseau exclusif autorisé de détaillants de bijoux haut de gamme et de montres.

