NEW YORK, 12 février 2025 /CNW/ - David Yurman, la plus importante marque de bijoux de luxe aux États-Unis, est heureux de dévoiler sa campagne Spring 2025 Chevron, mettant en vedette l'acteur, réalisateur, producteur et ambassadeur de la marque mondiale Michael B. Jordan.

Michael B. Jordan pour la campagne Chevron du printemps 2025 de David Yurman

La nouvelle campagne masculine de David Yurman raconte l'histoire d'un parcours d'expression de soi de l'homme moderne et de la recherche de l'excellence. Dans le contexte du parc Franklin D. Roosevelt Four Freedoms à New York, Tyrone Lebon, photographe de luxe de renom, et Frank Lebon, réalisateur de films, soulignent le contraste entre la lumière et l'ombre d'une série d'images et de vidéos qui montrent Jordan marcher avec intention et détermination - un clin d'œil symbolique à son illustre carrière cinématographique et à la collection Chevron elle-même.

« Je suis inspirée par la façon dont David Yurman demeure fidèle à lui-même tout en continuant d'évoluer, a déclaré Jordan, qui a été styliste de longue date Jason Bolden pour la campagne. « Du partenariat artistique entre David et Sybil à leur collaboration continue avec leur fils Evan, je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec une marque qui valorise la vision et l'innovation. »

Le prochain film de Jordan, Sinners, réalisé par Ryan Coogler (Black Panther, Creed), sera présenté en première mondiale dans les théâtres le 18 avril 2025. À la suite de ses débuts couronnés de succès en tant que réalisateur avec Creed III, Jordan s'apprête à élargir sa carrière de cinéaste avec son deuxième long-métrage, The Thomas Crown Affair for Amazon MGM Studios.

Lancée à l'origine en 2007, la collection Chevron s'inspire de l'architecture et de l'art anciens et a été habilement réinterprétée dans le design sculptural moderne d'aujourd'hui. Vue les unes par rapport aux autres, chaque moitié du motif Chevron est une image miroir de la signature Cable, un reflet aplati de l'ADN de la marque et de la poursuite de l'excellence dans le design et l'artisanat. Reflétant la campagne elle-même, le motif emblématique Chevron est une pièce de théâtre sur des vallées profondément sculptées, lumineuses et sombres, contrastant avec des flûtes très polies. Composé de bracelets, d'anneaux et en particulier d'étiquettes, le motif Chevron est rapidement devenu une conception de base pour les collections masculines, la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide de l'entreprise.

Le partenariat de David Yurman avec Jordan a commencé au printemps 2024 avec le lancement de la toute première collection de bijoux haut de gamme pour hommes de la marque, The Vault. Misant sur l'élan et le leadership de la marque dans le domaine des bijoux pour hommes, la nouvelle campagne souligne le lien continu de David Yurman avec des personnalités culturelles influentes qui incarnent l'individualité et le dévouement à l'art, renforçant ainsi l'engagement de la marque envers le savoir-faire et l'art. Comme David Yurman lui-même, Jordan est dans un état d'évolution constante alors qu'il passe d'acteur à producteur et à réalisateur.

« La confiance et l'authenticité inébranlables de Michael, tant devant que derrière la caméra, reflètent sa solide éthique de travail et son caractère. « Grâce à cette nouvelle campagne, nous espérons inspirer nos auditoires à suivre la même passion que Jordan pour façonner son destin, a déclaré le président et chef de la création, Evan Yurman.

La campagne Spring 2025 Men's Chevron est lancée aujourd'hui, le 12 février, sur David Yurman.com et sur tous les réseaux sociaux mondiaux : @davidyurman et @davidyurmanmen. Pour en savoir plus, visitez davidyurman.com.

À PROPOS DE DAVID YURMAN

David Yurman est une célèbre entreprise de bijoux américaine fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et son épouse, Sybil, peintre et céramiste. Lorsque les artistes ont commencé à collaborer, leur objectif était simplement de fabriquer des objets magnifiquement conçus à porter. Dirigé aujourd'hui par leur fils Evan, David Yurman crée des collections intemporelles, mais contemporaines pour les femmes et les hommes, définies par l'inspiration, l'innovation, le savoir-faire artisanal et le câble - la signature artistique de la marque. Les collections de David Yurman sont disponibles sur DavidYurman.com ainsi que dans 51 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France et dans plus de 300 emplacements dans le monde, par l'entremise de leur réseau exclusif de détaillants autorisés de bijoux fins et de montres.

