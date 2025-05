NEW YORK, 1er mai 2025 /CNW/ - David Yurman, la principale marque de bijoux de luxe aux États-Unis, annonce l'ouverture de son nouveau produit phare de Miami. Situé au cœur du Design District, l'un des quartiers les plus dynamiques et artistiques du pays, le nouveau fleuron de la marque sert de terrain de jeu pour les artistes et les amateurs de bijoux.

La boutique phare David Yurman de Miami dans le district du design de Miami

La conception de la boutique est un chef-d'œuvre collaboratif, supervisé par le président et directeur de la création, Evan Yurman, avec l'éminente architecte italienne Andrea Tognon, et la directrice de la création, Bernadette Blanc. Inspirée des métaux précieux et des pierres de la collection privée de la famille Yurman, la construction incarne l'essence de l'art de la marque.

« Nous sommes ravis d'ouvrir notre nouveau produit phare de Miami au centre de la communauté artistique, a déclaré le président Evan Yurman. « En tant que marque fondée par deux artistes, cet espace reflète notre héritage familial et notre vision commune de créer de belles choses qui nous inspirent, qu'il s'agisse de notre produit, de notre expérience en magasin ou de notre conception. En collaboration avec Andrea Tognon et Bernadette Blanc, nous croyions qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour lancer ce concept unique dans un quartier alimenté par la ferveur artistique et le patrimoine qui attire bon nombre de nos consommateurs actuels et futurs. »

« Nous avons commencé à discuter du projet du point de vue des bijoux, en découpant la façade d'un volume gigantesque de pierre, en fusionnant la pierre brisée avec une peinture métallique, ce qui a donné lieu à une vision et à une présence monolithiques incroyables dans la rue », a déclaré M. Tognon. La façade est détaillée avec un logo impressionnant et extrudé, un clin d'œil au patrimoine fondamental américana de la marque.

Une fois à l'intérieur de la boutique, les invités découvriront des luminaires méticuleusement fabriqués à partir de divers finis de pierre, ressemblant à des insertions de bijoux précieux. Un mur à gradins à l'intérieur est fait de morceaux de granit découpés verticalement, se déplaçant en courbe, présentés comme un collier. Les hommages à l'emblématique Cable de la marque apparaissent partout dans l'espace, comme le montre la main courante sculptée à l'entrée du magasin, ainsi que la vitrine circulaire sous l'escalier. Au deuxième étage, un salon privé donnant sur le Design District présente les collections de bijoux pour hommes, femmes et haute qualité de la marque, combinées à une collection extraordinaire d'œuvres d'art personnelles et d'objets privés de David Yurman.

L'approche de Tognon en matière d'artisanat de mobilier est enracinée dans la déconstruction de quelque chose à ses éléments de base et dans le renouvellement de sa vision sous une nouvelle forme, comme la façon dont la signature Cable de la marque est constamment réinventée et intégrée dans les conceptions de David Yurman. En tant que fil unificateur qui relie toutes les collections de la marque, Cable continue d'être utilisé de nombreuses façons novatrices et contemporaines.

La nouvelle boutique présentera des styles exclusifs, inspirés de l'atmosphère magnétique, des paysages et des couchers de soleil tropicaux de Miami. Avec des pierres audacieuses et semi-précieuses dans des pinks électriques, des verts au néon, du bleu cobalt et de l'orange feu, ces pièces dynamiques et rayonnantes incarnent l'enthousiasme et la vitalité de la ville.

« Le monde de la vente au détail se repense constamment, a déclaré l'architecte Andrea Tognon. Alors que nous collaborions avec Evan Yurman à ce projet, notre principal objectif était l'innovation qui coexistait avec le riche patrimoine des marques. En travaillant ensemble, nous avons été en mesure de concevoir un terrain de conception classique dans lequel les consommateurs nouveaux et existants peuvent se sentir à l'aise d'explorer. »

Le nouveau magasin phare de Miami de David Yurman a connu une ouverture douce le 20 mars et célébrera son ouverture officielle le jeudi 1 mai. Le magasin est ouvert tous les jours de 11 h à 19 h. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.davidyurman.com/.

À PROPOS DE DAVID YURMAN

David Yurman est la principale entreprise américaine de bijoux de luxe fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et son épouse, Sybil, peintre et céramiste. Les deux artistes ont entrepris de fusionner leurs talents créatifs individuels pour créer des objets magnifiquement conçus à porter. Cinq décennies plus tard, dirigée par leur fils Evan, la maison de Yurman est réputée pour la création de bijoux intemporels destinés à être vécus et portés sans effort. Conçues avec un art novateur et un savoir-faire méticuleux, les collections sont inspirées de l'énergie vibrante de New York, ainsi que de motifs classiques d'art, d'architecture, d'histoire et de nature. Le motif sculptural le plus célèbre de la marque est Cable, une signature artistique emblématique en constante évolution. Les bijoux David Yurman sont disponibles sur DavidYurman.com et dans 49 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France, ainsi qu'à plus de 300 emplacements dans le monde, grâce à leur réseau exclusif autorisé de détaillants de bijoux haut de gamme et de montres.

