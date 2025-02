NEW YORK, 14 février 2025 /CNW/ - David Yurman, la plus importante marque de bijoux de luxe aux États-Unis, est heureux d'annoncer la nomination de l'actrice et chanteuse mexicaine Eiza González à titre de nouvelle ambassadrice mondiale, en compagnie de l'ambassadrice de longue date d'Iris Law dans le cadre de la campagne Spring 2025 Sculpted Cable de la marque.

Eiza González pour la campagne de câbles sculptés Printemps 2025 de David Yurman

Montée contre la structure emblématique de New York du musée Solomon R. Guggenheim, un point de repère visuel historique dont les courbes apparemment infinies font écho à la conception du câble signature de David Yurman, la nouvelle campagne raconte l'histoire d'une femme moderne qui sculpte son propre parcours de vie contre toute attente. Tournée par le célèbre photographe de luxe Tyrone Lebon et le réalisateur Frank Lebon, la série d'images et de courts métrages dépeint González portant la collection Sculpted Cable de la marque alors qu'elle devient le sujet de son propre parcours de découverte de soi.

« Les plus grands créateurs du monde ont sculpté leurs propres chemins, » a déclaré González, qui s'apprête à jouer dans le prochain film de Guy Ritchie intitulé Fountain of Youth and Ash par le réalisateur Flying Lotus cette année. « Lorsque j'ai quitté ma ville natale pour déménager en Amérique afin d'élargir ma carrière, c'était un acte de foi difficile, mais c'était la meilleure décision que j'ai prise. Il est très important de concevoir votre avenir. J'admire vraiment cela chez d'autres personnes également, en particulier David, Sybil et Evan Yurman, qui ont repoussé les limites au sein de l'industrie du design et qui sont des pionniers dans leur domaine. » González a été stylisée par la rédactrice en chef et styliste Elizabeth Saltzman pour la campagne.

Instantanément reconnaissable, Cable est devenu le style distinctif de David Yurman. Au cours des 50 dernières années, ce design emblématique a rendu hommage au passé, faisant écho à l'art et à l'architecture anciens tout en favorisant l'innovation et l'optimisme de la jeunesse. Toujours le fil unificateur de toutes les collections de David Yurman, Cable représente la force, les liens et les possibilités infinies. Inspirée par le brassard emblématique que David a d'abord conçu pour sa femme, Sybil, la collection Sculpted Cable a été réinventée à partir de l'élément de conception distinctif de la forme hélicoïdale originale de Cable et transformée en motif ondulé qui conserve l'apparence dimensionnelle du style héros original.

« Alors que nous continuons d'innover et de faire évoluer la conception de câbles héros qui définit notre marque depuis 50 ans, nous nous efforçons de nous inspirer davantage des arts, » a déclaré le président Evan Yurman. « En tant que marque fondée par deux artistes, nous sommes toujours enracinés dans le design et le savoir-faire de ce qui rend nos styles uniques. « Le tournage de cette campagne avec Eiza dans un paysage emblématique de la ville de New York a été une expérience très spéciale et représente parfaitement l'intention de cette collection.»

La campagne Spring 2025 Women's Sculpted Cable est lancée aujourd'hui, le 14 février, sur David Yurman.com et sur tous les réseaux sociaux mondiaux : @davidyurman et @davidyurmanmen. Pour en savoir plus, visitez davidyurman.com.

À PROPOS DE DAVID YURMAN :

David Yurman est une célèbre entreprise de bijoux américaine fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et son épouse, Sybil, peintre et céramiste. Lorsque les artistes ont commencé à collaborer, leur objectif était simplement de fabriquer de beaux objets à porter. Dirigé aujourd'hui par leur fils Evan, David Yurman crée des collections intemporelles et contemporaines pour les femmes et les hommes, définies par l'inspiration, l'innovation, le savoir-faire artisanal et le câble - la signature artistique de la marque. Les collections de David Yurman sont disponibles dans 49 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France, et dans plus de 300 emplacements dans le monde grâce à leur réseau exclusif de détaillants autorisés de bijoux fins et de montres.

