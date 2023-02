MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - CIMA+, l'une des plus importantes sociétés privées de génie-conseil au Canada, a le plaisir d'annoncer la nomination de David Murray, ing. au poste de chef de la direction des opérations, en vigueur dès maintenant.

Titulaire d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université de Sherbrooke, M. Murray est associé chez CIMA+ depuis 2008. Il est actuellement vice-président principal, Énergie et ressources, où il supervise les opérations du secteur Énergie et Ressources, qui compte plus de 650 personnes à travers le Canada. Il occupe également le poste de directeur des bureaux de CIMA+ dans la région des Cantons-de-l'Est au Québec. Il poursuivra ses fonctions dans ce rôle jusqu'en juin 2023.

Engagé dans la promotion et l'avancement de la firme, M. Murray s'est impliqué dans divers comités au fil des ans, notamment le comité de Gouvernance et d'Éthique, dont la mission est d'assurer le bon exercice de la profession au sein de CIMA+. Pendant la pandémie, il a dirigé le comité qui a guidé l'élaboration des politiques internes et la mise en place de l'environnement de travail hybride pour les employés de la firme.

M. Murray est également très impliqué au sein de l'Association des firmes de génie-conseil -- Canada (AFGC) depuis de nombreuses années, et a récemment occupé le poste de président du conseil d'administration de l'AFGC pour le mandat 2021-2022.

« Chez CIMA+, nous sommes inspirés par l'ingénierie et motivés par les gens. Au cours des deux dernières décennies, David Murray a incarné ces valeurs. David s'est consacré à l'avancement de CIMA+, tout en faisant du bénévolat dans des associations de l'industrie, comme l'Association des firmes de génie-conseil -- Canada. Je le remercie pour son engagement envers notre firme et notre profession, et je suis heureux d'annoncer la nomination de David au poste de chef des opérations », a déclaré Denis Thivierge, ing., président et chef de la direction de CIMA+.

« Je suis vraiment honoré d'accéder au poste de chef des opérations. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec notre président et chef de la direction, Denis Thivierge, et tous les membres du comité de direction. Je remercie les dirigeant-e-s de l'entreprise pour la confiance qu'ils et elles m'accordent et pour l'occasion qui m'est donnée de poursuivre l'engagement continu de CIMA+ à accroître son expertise et à diversifier ses activités », a déclaré David Murray.

À propos de CIMA+

CIMA+ offre une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines des bâtiments, des infrastructures, du transport, de l'énergie et des ressources, de la gestion de projets, de l'environnement et des systèmes de communication. Avec une présence toujours grandissante, l'équipe de CIMA+ s'appuie sur des décennies d'expérience acquise à travers le Canada pour offrir l'excellence dans les projets d'ingénierie. Notre passion pour l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet engagement a permis à CIMA+ de se classer parmi les plus grandes firmes de génie-conseil de propriété canadienne au pays. Aujourd'hui, avec plus de trente bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 2 800 membres de son équipe, dont plus de la moitié sont propriétaires de l'entreprise.

Chez CIMA+, nous croyons que l'ingénierie existe pour améliorer la vie de ceux qui nous entourent. Les solutions durables inspirées par l'ingénierie aident à relever les nombreux défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que lorsque vous concevez pour les gens, vous concevez également pour un monde meilleur. Pour plus d'information, visitez : www.cima.ca

SOURCE CIMA+

Renseignements: Andréanne St-Pierre, Directrice, Communications et marketing, Téléphone : 514-348-0891, [email protected]