Davantage de logements, de meilleures infrastructures et des collectivités plus fortes dans les Prairies

OTTAWA, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ - En 2025, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada et ses partenaires ont réalisé des investissements générationnels afin de bâtir les collectivités solides dont les Canadiens ont besoin. Ces investissements permettent de construire les logements et les infrastructures communautaires dont dépendent les familles.

Ces investissements ont permis de créer près de 59 000 logements et d'investir des milliards de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible taux d'intérêt dans des collectivités d'un océan à l'autre.

Le gouvernement fédéral a réalisé d'importants investissements dans des projets d'infrastructures publiques essentielles qui améliorent la qualité de vie des Canadiens et rendent nos collectivités plus résilientes, accessibles et inclusives, tout en créant des emplois et en soutenant la croissance économique.

Ensemble, nous bâtissons une économie par les Canadiens, pour les Canadiens. Ces investissements soutiennent déjà nos collectivités. Les Canadiens peuvent voir la plupart des projets annoncés dans leur collectivité sur la carte des projets de logement et d'infrastructure. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les projets financés par le gouvernement fédéral qui peuvent être cartographiés. De plus amples informations sont disponibles sur la page de la carte des projets.

Aperçu de la région des Prairies en 2025

Dans les Prairies, environ 878 millions de dollars ont été investis pour soutenir la construction et la rénovation de près de 10 000 logements.

Plus de 50 millions de dollars seront investis sur deux ans (2024-2025 et 2025-2026) dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) afin de soutenir la mise en œuvre des Plans de réponse communautaire aux campements (PRCC) et d'offrir un soutien supplémentaire aux personnes en situation d'itinérance à Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton, Lethbridge, Red Deer et Winnipeg. Cette initiative est mise en œuvre en collaboration avec les gouvernements de l'Alberta et du Manitoba, ainsi qu'avec les villes de Saskatoon et de Regina.

21,2 millions de dollars en projets de transport en commun qui aideront les Canadiens à se déplacer pour se rendre au travail ou se déplacer dans leur collectivité grâce à des options plus durables, comme les investissements effectués dans des collectivités rurales de l'Alberta afin d'élargir les parcs de véhicules, d'améliorer les services de transport en commun et de planifier l'avenir.

60,2 millions de dollars pour soutenir des projets écologiques qui rendront les bâtiments plus écoénergétiques et résistants aux changements climatiques, et qui permettront aux membres des collectivités de rester actifs et connectés. Cela comprend les 7,5 millions de dollars consacrés au projet de nouvel aréna et d'agrandissement des installations du centre communautaire Dakota de Winnipeg, qui vise à améliorer l'accessibilité, les loisirs et l'efficacité énergétique.

36 millions de dollars investis dans l'agrandissement et la modernisation d'infrastructures essentielles au logement, soit des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées, et de gestion des eaux pluviales et des déchets solides. Cela comprend plus de 3 millions de dollars pour l'amélioration des services à la station de traitement de l'eau de Conklin, dans la municipalité régionale de Wood Buffalo, en Alberta.

Lutter contre l'itinérance dans nos collectivités, notamment dans le cadre du projet Leave the Streets Behind , mis en œuvre par la Direction de la Saskatchewan de la Légion royale canadienne à Regina, afin de soutenir les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

, mis en œuvre par la Direction de la Saskatchewan de la Légion royale canadienne à Regina, afin de soutenir les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Plus de 428 millions de dollars en allocations au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada afin d'aider les collectivités des Prairies à financer les infrastructures dont elles ont besoin.

675 logements annoncés par l'entremise de Maisons Canada dans le cadre de projets élaborés par Maisons Canada, notamment le réaménagement de Naawi-Oodena à Winnipeg, au Manitoba, et les terrains du coin nord-est du Village à Griesbach, à Edmonton, en Alberta.

Banque de l'infrastructure du Canada

En 2025, la Banque de l'infrastructure du Canada a engagé 4,875 milliards de dollars en prêts pour des projets d'énergie propre, d'infrastructures vertes, de transport en commun, de commerce et de transport, d'infrastructures à large bande et d'infrastructures autochtones. Cela comprend un prêt de 100 millions de dollars pour l'agrandissement du terminal Sturgeon en Alberta.

Le gouvernement fédéral reconnaît le soutien précieux fourni par le Manitoba, qui a récemment terminé son mandat de deux ans à titre de coprésident du Forum fédéral, provincial et territorial sur le logement et l'itinérance.

Nous avons démontré cette année notre engagement à investir dans les collectivités, c'est pourquoi le budget de 2025 suit la conviction que le Canada doit rester une nation de bâtisseurs d'infrastructures et d'innovation, de confiance dans les institutions publiques et d'espoir pour les générations à venir. Tandis que nous entamons l'année 2026, le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones afin de bâtir des collectivités connectées où il est agréable de vivre, grâce au soutien de Maisons Canada et aux investissements réalisés dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Citations

« Le gouvernement du Canada réalise des investissements générationnels qui renforceront notre économie et nos collectivités. Nous donnerons aux Canadiens les moyens d'agir en rendant la vie plus abordable et en veillant à ce que chaque génération puisse aller de l'avant. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable du Développement économique pour le Pacifique

Faits en bref

Lancé le 14 septembre 2025, Maisons Canada est une nouvelle agence fédérale du Canada qui financera et bâtira des logements abordables à grande échelle, en catalysant une industrie du logement plus novatrice et plus productive.

Dotée d'un investissement initial de 13 milliards de dollars sur cinq ans, Maisons Canada Homes transformera la collaboration entre les secteurs public et privé et mettra en œuvre des méthodes de construction modernes, tout en catalysant la création d'une industrie canadienne du logement plus productive. Elle tirera parti des terres publiques, offrira des mesures incitatives financières souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de grands projets et aidera les fabricants modernes à construire les logements dont les Canadiens ont besoin.

Annoncé dans le budget 2025, le nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes permettra d'investir 51 milliards de dollars sur 10 ans, et 3 milliards de dollars par an de manière continue, pour construire et revitaliser un large éventail d'infrastructures locales dans tout le pays.

S'appuyant sur l'investissement de 32 milliards de dollars du gouvernement dans plus de 2 500 projets liés au transport en commun et au transport actif partout au Canada, le Fonds canadien pour le transport en commun, qui est permanent, permet de construire des infrastructures urbaines essentielles dans tout le pays, aidant ainsi davantage de personnes à profiter des avantages de vivre à proximité d'un réseau de transport en commun. Cela comprend 5 milliards de dollars sur dix ans en investissements stables et prévisibles dans le cadre du volet de financement de base.

Liens connexes

