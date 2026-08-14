Date limite de réclamation reportée au 30 septembre 2026 dans le recours collectif en valeurs mobilières contre Wayland Group Corp. (anciennement Maricann Group Corp.)

TORONTO, 14 août 2026 /CNW/ -- Berger Montague (Canada) PC, l'administrateur du recours collectif en valeurs mobilières contre Wayland Group Corp. a repoussé au 30 septembre 2026 la date limite, pour les membres du recours collectif, de présentation d'une demande d'indemnisation avec documents à l'appui. La date limite précédente avait été fixée au 20 août 2026.

Les investisseurs qui ont acheté des actions ordinaires, des parts et des bons de souscription de Wayland Group Corp., anciennement Maricann Group Corp., entre le 13 décembre 2017 et le 2 août 2019 (les « membres du recours collectif ») sont admissibles au règlement.

Chaque membre du recours collectif doit soumettre une réclamation au plus tard le 30 septembre 2026 pour participer au règlement. Les demandes de règlement en ligne sont disponibles auprès de Nuvo Claims Inc., sur son système sécurisé de réclamation en ligne.

Les membres du recours collectif sont vivement encouragés à soumettre leurs réclamations dès que possible, afin d'éviter les retards dans la distribution du fonds de règlement. Si vous avez déjà soumis une réclamation, vous n'avez rien à faire pour le moment. Si vous ne soumettez pas de réclamation d'ici le 30 septembre 2026, vous ne recevrez aucune indemnité dans le cadre du règlement.

Les questions relatives à la soumission des réclamations doivent être adressées à :

Berger Montague (Canada) PC

330 Bay Street, Suite 505

Toronto, ON M5H 2S8

Tél : (647) 576-7840

Courriel : [email protected]

SOURCE Berger Montague