Lisez attentivement cet avis, car il pourrait affecter vos droits.

Le présent avis s'adresse à toutes les personnes, à l'exception des personnes exclues, qui ont acquis des actions ordinaires de Wayland et d'autres titres vendus par Wayland pour acheter des actions ordinaires, pendant la période du recours collectif et qui détenaient une partie ou la totalité de ces actions ordinaires jusqu'après la publication d'au moins une des divulgations publiques sur les mesures correctives.

TORONTO, 2er avril 2026 /CNW/ -

OBJET DU PRÉSENT AVIS

A national class action and commercial litigation law firm with nationally known attorneys highly sought after for their legal skills.

Un recours collectif intenté au nom d'une catégorie d'investisseurs de Wayland Group Corp. (« Wayland ») a été certifié contre le défendeur Benjamin Allan Ward (« Ward »). Le présent avis fournit aux membres du recours collectif des renseignements sur le recours.

CE RECOURS

Cet avis fournit aux membres du recours collectif des renseignements sur le recours : Marco Stajic, Mordecai Bobrowsky et Kyle Yamamura c. Wayland Group Corp. et Benjamin Ward, dossier de la Cour n° CV-21-00665194-00CP (le « recours Wayland »), contre Benjamin Allan Ward.

Le 26 mars 2026, la Cour a rendu une décision et fourni une ordonnance d'autorisation d'engager en vertu de la partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, de certification à titre de recours collectif et d'un jugement par défaut contre Ward pour un montant de 53 millions de dollars.

LES RECOURS CONNEXES

Le 9 mars 2026, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé un règlement dans trois recours collectifs liés aux valeurs mobilières : (i) le recours Wayland (à l'exclusion de Ward) ; (ii) Marko Stajic c. Scott Langille, Gerhard Muller, Paul Pathak, Eric Silver, Michael Stein et John Does 1-3, dossier de la Cour n° CV-22-00687490-00CP (le « recours Stajic ») ; et (iii) Michaël Bordeleau-Tassile c. Canaccord Genuity Corp., et GMP Securities L.P., dossier de la Cour no CV-23-00693650-00CP (le « recours Bordeleau-Tassile »), collectivement, les « recours »).

Le règlement ne comprend pas Ward. Berger Montague (Canada) PC (« avocat du recours collectif ») représente le recours collectif proposé dans les trois recours.

Des copies de l'entente de règlement et des déclarations pour chacun des recours, ainsi que d'autres documents juridiques associés aux recours, se trouvent à l'adresse https://bergermontague.com/cases/benjamin-ward-wayland-group-corp/.

L'ORDONNANCE DE CERTIFICATION

Le 26 mars 2026, l'honorable juge Morgan de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a certifié le recours Wayland comme recours collectif contre Benjamin Allan Ward et a nommé Marko Stajic comme représentant demandeur.

Le recours collectif a été certifié contre Ward au nom du recours collectif, c'est-à-dire :

« Toutes les personnes, à l'exception des personnes exclues, qui ont acquis des actions ordinaires de Wayland et d'autres titres vendus par Wayland pour acheter des actions ordinaires pendant la période visée par le recours collectif et qui détenaient une partie ou la totalité de ces actions ordinaires jusqu'après la publication d'au moins une des divulgations publiques de correction. »

Dans la définition du recours ci-dessus :

« divulgations publiques correctives » désigne les faits importants publiés les : 23 avril 2019, 6 mai 2019 et 2 août 2019.

« Période du recours » désigne la période du 13 décembre 2017 au 2 août 2019.

« Personnes exclues » signifie :

(i) les dirigeants de Wayland, les membres de leur famille et les entités dans lesquelles ils détenaient une participation financière et qui ont fait des investissements dans Wayland;

(ii) Benjamin Ward, les membres de sa famille et ses associés commerciaux, et toute entité appartenant à lui ou à un membre de sa famille qui avait une participation financière dans Wayland ;

(iii) Yoel Altman, Jeffrey Ayott, Roger Daher, David Danzinger, Andre DeFrancesco, John Esteireiro, John Fitzgerald, Errol Gordon, Peter Kirby, Paul Leggett, Craig Bridgman et les sociétés d'investissement de leur entreprise et de leur famille ;

(iv) toutes les entités identifiées dans le communiqué de presse de Wayland daté du 31 janvier 2019 ;

(v) toute personne qui a reçu les titres de Wayland dans le cadre des acquisitions de Colma Pharmaceutical SAS, Haxxon AG, Nanoleaf Technologies Inc., Proimaging AG et Theros Pharma Ltd ;

(vi) Alpha Blue Ocean, Inc., DEMECAN Holdings GmbH, European High Growth Opportunities Securitization Fund, Grandhill Capital Inc., INEG Holdings UG, Proimaging AG, ainsi que leurs sociétés et investissements connexes.

CE QUE SIGNIFIE LA CERTIFICATION

L'ordonnance de certification signifie que les réclamations peuvent faire l'objet d'une communication préalable au procès et peuvent éventuellement être présentées à titre de recours collectif au nom de tous les membres du recours collectif pour des dommages découlant de fausses déclarations alléguées.

La certification est une étape procédurale qui définit la forme du litige et les questions communes à régler, ce qui permet de poursuivre le litige au nom du recours collectif.

RETRAIT

Les membres du recours collectif sont automatiquement inclus dans un recours collectif une fois certifiés, et vous n'avez rien à faire pour le moment si vous souhaitez participer à ce recours collectif. Vous pouvez toutefois communiquer avec l'avocat du recours collectif pour lui poser des questions sans frais.

Les membres du recours collectif qui souhaitent lancer leur propre recours ou qui ne veulent pas être liés par le résultat du recours collectif DOIVENT SE RETIRER du recours collectif.

Tous les membres du recours collectif seront liés par toutes les ordonnances et tous les jugements de la Cour et par tout règlement conclu, à moins qu'ils ne se retirent du recours. Si vous souhaitez intenter votre propre recours ou si vous ne voulez pas être lié par l'issue du recours collectif, vous devez vous retirer de ce recours collectif et agir avant l'expiration des délais de prescription.

Les membres du recours collectif peuvent se retirer du recours collectif en soumettant un formulaire de retrait par écrit, par courrier prépayé ou par courriel à Berger Montague (Canada) PC, 330, rue Bay, bureau 505, Toronto (Ontario) M5H 2S8, courriel : [email protected] À l'attention de : Recours collectif Waylan.

Un refus peut être soumis en français ou en anglais et doit comprendre les renseignements suivants :

a) le nom complet du membre du recours collectif ;

b) l'adresse postale actuelle ;

c) numéro de téléphone ;

d) l'adresse courriel (selon la disponibilité).

Si vous choisissez de ne pas participer au recours collectif, vous ne serez pas admissible à participer au recours intenté par Wayland contre Ward.

LES DEMANDES DE RETRAIT DOIVENT ÊTRE REÇUES AU PLUS TARD LE 25 MAI 2026 À 17H00 (HAE).

QUESTIONS

Les questions à l'intention des avocats des membres du recours collectif peuvent être adressées à l'avocat du recours collectif :

330, rue Bay, bureau 505

Toronto (Ontario) M5H 2S8

Tél. : 647.576.7840

Courriel : [email protected]

INTERPRÉTATION

En cas de conflit entre les dispositions du présent avis et l'entente de règlement, les modalités de l'entente de règlement prévaudront.

Cet avis a été approuvé par la Cour. Les questions concernant les questions contenues dans le présent avis doivent être adressées à Berger Montague (Canada) PC et NON à la Cour.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/232479/berger_montague.jpg

SOURCE Berger Montague