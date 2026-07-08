ALERTE AUX INVESTISSEURS : ultime délai pour déposer une réclamation dans le cadre du recours collectif en valeurs mobilières d'Ithaca Energy Inc.

TORONTO, 8 juillet 2026 /CNW/ - Berger Montague (Canada) PC, le fiduciaire nommé par le tribunal pour assurer le processus de gestion des réclamations eu égard au règlement proposé dans le cadre du recours collectif en matière de valeurs mobilières à l'encontre d'Ithaca Energy Inc., a reporté au 20 août 2026 la date limite pour les investisseurs pour soumettre leur formulaire de réclamation avec pièces justificatives.

Les investisseurs qui ont acheté les actions ordinaires d'Ithaca, CUSIP 46567104 et ISIN CA4656761042, entre le 9 octobre 2014 et le 25 février 2015, sont admissibles à participer.

Chaque membre du recours collectif doit soumettre un formulaire de réclamation dûment rempli au plus tard le 11 août 2026 pour participer au règlement. Les demandes de règlement en ligne sont disponibles auprès de Nuvo Claims Inc., sur son système sécurisé de réclamation en ligne.

Nous encourageons fortement les investisseurs et les institutions à remplir le formulaire de réclamation en ligne dès que possible, afin d'éviter les retards dans la distribution du fonds de règlement. Toutes les questions techniques et toutes les questions relatives aux droits à l'indemnité doivent être respectivement adressées à Nuvo Claims et à Andrew Morganti.

Berger Montague est l'un des principaux cabinets d'avocats du pays qui se concentre sur les litiges civils complexes, les recours collectifs et les litiges de masse devant les tribunaux fédéraux et d'État partout aux États-Unis. Avec plus de 2,4 milliards de dollars de jugements post-procès rien qu'en 2025, le cabinet est un chef de file dans les domaines des litiges complexes, des lois antitrust, de la protection des consommateurs, des produits défectueux, du droit de l'environnement, du droit du travail, du droit des valeurs mobilières et des affaires de lanceurs d'alerte, entre autres domaines de pratique. Depuis plus de 55 ans, Berger Montague joue un rôle de premier plan dans des affaires établissant des précédents et a récupéré plus de 50 milliards de dollars pour ses clients et les catégories qu'ils représentaient. Berger Montague a son siège social à Philadelphie et des bureaux à Chicago, Malvern (Pennsylvanie), Minneapolis, San Diego, San Francisco, Toronto (Canada), Washington, D.C. et Wilmington (Delaware).

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