La plateforme permet aux entreprises de cerner, de prioriser et de surveiller en continu les risques et les possibilités externes en matière de surveillance stratégique et de préparation à la CSRD.

NEW YORK et LONDRES, le 20 mai 2026 /CNW/ - Datamaran annonce ce jour des améliorations majeures à sa plateforme Core.

Visualisation de la version Datamaran Core, mai 2026

Les attentes des organismes de réglementation, des investisseurs et des intervenants continuent d'évoluer. Au fur et à mesure que la Commission européenne fait progresser ses cadres de reporting, les entreprises font face à des pressions croissantes non seulement pour définir mais aussi défendre les priorités non financières - couvrant les risques systémiques, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les enjeux émergents. Bon nombre d'entre elles s'appuient encore sur des évaluations statiques qui deviennent rapidement désuètes, ce qui crée un écart entre la stratégie et la réalité externe.

Datamaran Core comble cette lacune en transformant la façon dont les entreprises intègrent des sujets non financiers dans leur stratégie, passant d'un exercice ad hoc à une capacité continue fondée sur des données probantes, permettant aux entreprises de rester alignées sur ce qui compte le plus et de défendre leur position.

« Ces améliorations offrent aux entreprises une façon structurée et axée sur les données de cerner, de prioriser et de surveiller continuellement les risques et les occasions qui façonnent leurs activités. Ce qui est différent en 2026, c'est que les entreprises veulent le faire de façon plus rationalisée, rentable et intégrée. »

- Marjella Lecourt-Alma, directrice générale et cofondatrice de Datamaran

« Avec Datamaran, nous disposons d'un processus objectif axé sur les données qui apporte rigueur et fiabilité à notre stratégie. La plateforme a permis de réaliser des gains d'efficacité de près de 90 % et de réduire sensiblement les coûts, tout en nous permettant d'effectuer plus d'analyses, de mobiliser plus d'intervenants et de justifier nos décisions au moyen de preuves claires, ce qui est de plus en plus essentiel. »

- Directeur d'un établissement financier du Fortune 500

Nouveautés de Datamaran Core

Cette version apporte des améliorations ciblées aux modules Stakeholder Intelligence et Double Materiality de la plateforme :

surveillance des signaux externes : surveille les changements dans l'environnement externe (évolution de la réglementation, divulgation par les pairs et changements dans la chaîne de valeur) pour générer des signaux dynamiques et exploitables afin de cerner les risques émergents avant qu'ils ne deviennent des surprises.

surveille les changements dans l'environnement externe (évolution de la réglementation, divulgation par les pairs et changements dans la chaîne de valeur) pour générer des signaux dynamiques et exploitables afin de cerner les risques émergents avant qu'ils ne deviennent des surprises. matrice dynamique de veille des intervenants : met en évidence l'évolution des priorités des intervenants, ce qui permet d'effectuer des examens proactifs des stratégies pour évaluer les risques de décalage.

met en évidence l'évolution des priorités des intervenants, ce qui permet d'effectuer des examens proactifs des stratégies pour évaluer les risques de décalage. architecture de collaboration améliorée : recueille les commentaires de l'ensemble de l'entreprise au moyen de flux de travail fondés sur les rôles et de sondages auprès des intervenants.

recueille les commentaires de l'ensemble de l'entreprise au moyen de flux de travail fondés sur les rôles et de sondages auprès des intervenants. écosystème de l'industrie IRO : une nouvelle analyse des écarts permet de comparer les impacts, les risques et les opportunités (IRO) aux rapports vérifiés des pairs de la CSRD, en déterminant ce qui peut être manquant, exagéré ou incohérent en fonction des pratiques exemplaires émergentes.

une nouvelle analyse des écarts permet de comparer les impacts, les risques et les opportunités (IRO) aux rapports vérifiés des pairs de la CSRD, en déterminant ce qui peut être manquant, exagéré ou incohérent en fonction des pratiques exemplaires émergentes. recommandations IRO générées par l'IA : fournit des suggestions précises fondées sur les informations fournies par les pairs qui peuvent être ajoutées directement à l'inventaire d'une organisation et peaufinées au moyen des flux de travail.

Conçu pour la stratégie et la gouvernance

S'appuyant sur les données de 10 000 entreprises, de sources réglementaires dans plus de 190 territoires et de médias mondiaux, Datamaran Core permet aux entreprises de valider et d'améliorer en continu leur stratégie en fonction des changements externes.

La plateforme appuie des exigences précises en matière de conformité et de réglementation de l'ISSB à la CSRD. À mesure que les entreprises de la vague 2 de la CSRD entrent dans le champ d'application, la plateforme sert les entreprises de la vague 1 et renforce les processus existants et les entreprises de la vague 2 à la recherche d'une solution efficace et prête à l'audit.

« Datamaran Core apporte structure, transparence et intelligence continue dans le processus. Qu'il s'agisse d'améliorer la gouvernance et la stratégie ou de se conformer spécifiquement à l'ISSB ou à la CSRD, la plateforme saura répondre à vos attentes. »

- Ian van der Vlugt, vice-président, responsable des marchés, perspectives et formation

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.datamaran.com/datamaran-core.

Contact : Helen Skeen, directrice, communications et perspectives : [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982038/Datamaran_Core_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2982037/Datamaran_Logo.jpg

SOURCE Datamaran Limited