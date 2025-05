Le nouveau rapport de Datamaran analyse plus de 11 000 énoncés d'impact, de risque et d'occasion (IRO) pour révéler comment les entreprises s'attaquent à la conformité aux CSRD et aux priorités liées à la durabilité

NEW YORK et LONDRES, le 22 mai 2025 /CNW/ - Datamaran, chef de file mondial des logiciels de gestion des risques et de gouvernance alimentés par l'IA, a publié aujourd'hui son dernier rapport de recherche, « CSRD Reports Uncovered : Insights from a Detailed Analysis of 11,000+ IROs from 300+ Companies ». Cette étude unique en son genre offre un aperçu complet de la façon dont les entreprises en Europe abordent la directive relative aux rapports sur la durabilité des entreprises (CSRD), avec un examen approfondi des sujets divulgués et de la façon dont les répercussions, les risques et les occasions ont été contextualisés et présentés.

Les résultats ont mis en lumière les tendances émergentes en matière d'évaluations de l'importance relative, la façon dont les entreprises interprètent les exigences de divulgation et les sujets qui orientent les ordres du jour des conseils d'administration. S'appuyant sur les données exclusives et l'examen d'experts de Datamaran, le rapport révèle des tendances et des lacunes clés pour aider les chefs d'entreprise et les praticiens à comparer les pratiques, à repérer les angles morts et à se préparer à l'avenir.

En plus des tendances macroéconomiques, le rapport offre des renseignements sectoriels sur la façon dont les entreprises de 11 secteurs interprètent la double importance. Il révèle les principaux signaux de maturité, y compris la question de savoir si les entreprises appliquent des horizons temporels, la divulgation des répercussions sur la chaîne de valeur et la distinction entre les effets réels et potentiels.

Voici les principales conclusions :

Les répercussions négatives dépassent le nombre d'occasions de près de 3 à 1 , 37 % de toutes les IRC étant classées comme des répercussions négatives et seulement 13 % comme des possibilités. Cela suggère que les entreprises adoptent une approche prudente et s'alignent sur le principe de prudence.

, 37 % de toutes les IRC étant classées comme des répercussions négatives et seulement 13 % comme des possibilités. Cela suggère que les entreprises adoptent une approche prudente et s'alignent sur le principe de prudence. Les données sur les changements climatiques (E1), la main-d'œuvre (S1) et la conduite des affaires (G1) ont été déclarées par 99 %, 98 % et 92 % des entreprises respectivement , tandis que les données sur les communautés touchées (S3), l'eau (E3) et la biodiversité (E4) sont apparues dans seulement 36 %, 37 % et 44 % des rapports.

, tandis que les les communautés touchées (S3), l'eau (E3) et la biodiversité (E4) sont apparues dans seulement 36 %, 37 % et 44 % des rapports. Les relevés du CSRD comptent en moyenne 103 pages , ce qui est pratiquement inchangé par rapport à la moyenne antérieure à la SDRC de 102 pages , mais les entreprises ont divulgué entre 6 et 130 RI (la plupart entre 25 et 45), ce qui souligne la grande variabilité des seuils d'importance relative.

, ce qui est pratiquement inchangé par rapport à la moyenne antérieure à la SDRC de 102 , mais les entreprises ont divulgué plupart entre 25 et 45), ce qui souligne la grande variabilité des seuils d'importance relative. Les entreprises ont déterminé qu'une moyenne de 6 des 10 normes d'ESRS étaient matérielles, ce qui reflète l'application généralisée de la double lentille d'importance. En particulier, seulement 14 % des entreprises comprenaient des RI propres à une entité.

« Alors que le CSRD établit une nouvelle norme en matière de transparence et de responsabilisation, notre analyse montre que la plupart des entreprises continuent de renforcer la gestion continue axée sur les données, a déclaré Marjella Lecourt-Alma, chef de la direction et cofondatrice de Datamaran. « Ce rapport donne aux dirigeants d'entreprise une référence précieuse alors qu'ils s'efforcent de passer de la conformité à un avantage concurrentiel. »

L'analyse s'appuie sur des rapports sur le développement durable de 304 entreprises de 21 pays et de 57 industries, publiés entre janvier et avril 2025.

