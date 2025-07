Le nouveau module d'analyse comparative des IRO et la fonction d'examinateurs multiples offrent une plus grande surveillance et une plus grande clarté stratégique

NEW YORK et LONDRES, le 16 juill. 2025 /CNW/ -- Datamaran, chef de file du marché des outils de gestion des risques et de gouvernance alimentés par l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de Datamaran Suite, une puissante plateforme modulaire conçue pour fournir aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour mener une stratégie ESG en continu. Fondée sur les bases de Datamaran Core, cette suite présente de nouveaux outils d'analyse comparative, de gouvernance et de prise de décisions, y compris le très attendu module d'analyse comparative des IRO. De plus, Datamaran a amélioré son flux de travail sur l'importance relative avec une nouvelle fonction d'examinateurs multiples.

« La suite Datamaran réunit une analyse de l'importance relative prête pour l'audit avec de puissants outils d'analyse comparative et de collaboration, permettant aux équipes interfonctionnelles de prendre des décisions appuyées par des renseignements sur les pratiques exemplaires, les évolutions réglementaires et les tendances chez les pairs », a déclaré Marjella LecourtAlma, cheffe de la direction et cofondatrice de Datamaran.

Présentation de l'analyse comparative des IRO : Les renseignements les plus complets sur vos pairs

Au cœur des fonctionnalités étendues de la suite se trouve l'analyse comparative des IRO, un nouveau module qui permet aux entreprises de comparer leurs impacts, risques et opportunités (IRO) publics à ceux de leurs pairs dans différents secteurs et zones géographiques. Ces renseignements permettent de se conformer aux les normes du secteur, de mettre en évidence les lacunes en matière de divulgation et de renforcer la gouvernance interne en fournissant aux dirigeants des informations fondées sur des preuves.

« Les renseignements sur vos IRO reflètent vos priorités stratégiques, a ajouté Mme Lecourt-Alma. Avec Datamaran Suite, les entreprises ont une vision claire de leurs performances en matière de divulgation et, tout aussi important, elles bénéficient d'un système évolutif qui reflète la complexité actuelle des critères ESG. Nos clients nous disent qu'ils apprécient de pouvoir disposer en un seul endroit de la matérialité, du suivi réglementaire et de l'analyse comparative. Dans le même temps, nous sommes à l'écoute de ceux qui souhaitent bénéficier de renseignements encore plus personnalisées et d'un soutien spécialisé, et nous développons nos solutions en tenant compte de leurs besoins. »

Nouvelle fonctionnalité : Plusieurs réviseurs pour une évaluation améliorée des IRO

Outre l'analyse comparative des IRO, Datamaran a également déployé une mise à jour majeure de son processus d'analyse de l'importance relative, qui fait partie des solutions Core et Suite : la fonctionnalité de « réviseurs multiples ».

Cette amélioration permet aux entreprises d'attribuer jusqu'à 25 réviseurs par sujet lors de l'évaluation des IRO. En intégrant divers points de vue internes, les entreprises bénéficient d'évaluations plus approfondies et plus cohérentes. La logique de notation intégrée à la plateforme calcule automatiquement les notes moyennes une fois toutes les évaluations terminées, fournissant ainsi des résultats transparents et fiables à des fins d'audit et de gouvernance.

L'avantage de Suite : Une plateforme unique, une supervision totale

Datamaran Suite intègre les capacités de matérialité basées sur l'IA de Core à de nouveaux outils de gouvernance, notamment

Analyse comparative des thèmes - Comprenez comment vos pairs abordent les enjeux ESG afin d'affiner votre stratégie

- Comprenez comment vos pairs abordent les enjeux ESG afin d'affiner votre stratégie Définition d'objectifs - Définissez des objectifs ESG fondés sur des données factuelles et ancrés dans les attentes des parties prenantes

- Définissez des objectifs ESG fondés sur des données factuelles et ancrés dans les attentes des parties prenantes Accès à Harbor+ - Rejoignez une communauté mondiale exclusive de professionnels ESG et accédez à des mises à jour réglementaires, des tables rondes entre pairs, et bien plus encore

Tous les modules fonctionnent au sein d'une plateforme sécurisée unique, offrant aux équipes chargées du développement durable, des risques, des questions juridiques et de la conformité une supervision totale et une clarté stratégique. Datamaran Suite est disponible dès aujourd'hui pour tous les clients nouveaux et existants. Pour en savoir plus ou pour demander une démonstration, visitez le site https://www.datamaran.com/datamaran-suite .

Personne-ressource : Helen Skeen, gestionnaire principale des RP et du contenu : [email protected] .

