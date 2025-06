NEW YORK et LONDRES, 18 juin 2025 /CNW/ -- Datamaran, le chef de file mondial des logiciels de renseignements sur le risque et la gouvernance, a annoncé aujourd'hui le lancement de son produit de base, une solution efficace qui aide les entreprises à repérer, à gérer et à divulguer rapidement et en toute confiance les enjeux, occasions et risques liés aux facteurs ESG les plus pertinents pour leur entreprise.

Le lancement de Datamaran Core marque l'évolution de la plateforme de gouvernance de l'entreprise vers la suite Datamaran, offrant deux solutions distinctes pour répondre aux approches et aux besoins diversifiés des entreprises. Le cadre soutient les équipes internes responsables du développement durable, des services juridiques et des risques dans la prestation de renseignements orientant les décisions et la gestion de l'harmonisation de la réglementation sur des sujets comme les changements climatiques, l'utilisation des ressources, les consommateurs et les utilisateurs finaux, ainsi que la conduite professionnelle, sans la complexité et le coût d'une plateforme de gouvernance complète.

« Datamaran Core donne aux entreprises les capacités dont elles ont besoin pour réaliser en toute confiance des évaluations reproductibles et prêtes à être vérifiées tout en restant souples face aux exigences changeantes », a déclaré Marjella Lecourt-Alma, chef de la direction et cofondatrice de Datamaran. « Grâce à Datamaran Core, les entreprises disposent des renseignements nécessaires pour passer du fardeau de la conformité à un avantage stratégique. »

Les avantages pour les entreprises

Datamaran Core relève quatre défis clés en matière de gestion :

Amélioration de l'efficacité et de l'automatisation - Datamaran Core remplace les feuilles de calcul statiques par des flux de travail simplifiés et assistés par l'IA, ce qui réduit les efforts manuels et libère du temps pour mettre en place des mesures stratégiques.





- Datamaran Core remplace les feuilles de calcul statiques par des flux de travail simplifiés et assistés par l'IA, ce qui réduit les efforts manuels et libère du temps pour mettre en place des mesures stratégiques. Harmonisation et préparation réglementaires - Sa méthodologie systématique et vérifiable soutient la conformité aux cadres de divulgation, ce qui permet aux entreprises de demeurer bien préparées dans un monde qui évolue rapidement.





- Sa méthodologie systématique et vérifiable soutient la conformité aux cadres de divulgation, ce qui permet aux entreprises de demeurer bien préparées dans un monde qui évolue rapidement. Intégration stratégique plus approfondie - Grâce à des outils qui favorisent la collaboration interfonctionnelle, Datamaran Core veille à ce que les facteurs ESG soient intégrés à la stratégie d'entreprise, au risque d'entreprise et aux structures de gouvernance.





- Grâce à des outils qui favorisent la collaboration interfonctionnelle, Datamaran Core veille à ce que les facteurs ESG soient intégrés à la stratégie d'entreprise, au risque d'entreprise et aux structures de gouvernance. Amélioration de la qualité et de l'orientation - En permettant des analyses plus fréquentes et propres à leur organisation, les entreprises mettent davantage l'accent sur les sujets les plus pertinents, ce qui se traduit par une meilleure harmonisation des activités et à des déclarations plus ciblées.

Modules sur mesure

Datamaran Core donne accès aux modules suivants :

Évaluation de l'importance relative - Un flux de travail prêt à être vérifié et fondé sur des données probantes pour déterminer et prioriser les sujets touchant le développement durable.





- Un flux de travail prêt à être vérifié et fondé sur des données probantes pour déterminer et prioriser les sujets touchant le développement durable. IRO Hub - Traduit les sujets importants en renseignements structurés sur les répercussions, les risques et les possibilités.





- Traduit les sujets importants en renseignements structurés sur les répercussions, les risques et les possibilités. DMA Evaluate - Soutient la conformité continue et la souplesse stratégique grâce à des messages de suivi et de réévaluation des versions.





- Soutient la conformité continue et la souplesse stratégique grâce à des messages de suivi et de réévaluation des versions. Surveillance, recherche de rapports et recherche réglementaire - Fait ressortir les tendances clés, les données de référence des pairs et les changements règlementaires.





- Fait ressortir les tendances clés, les données de référence des pairs et les changements règlementaires. Exportation de points de données et trousse d'assurance - Aide à se préparer aux processus d'audit interne et externe.

Communauté Core Plus

Les utilisateurs de Datamaran Core bénéficient également d'un accès exclusif à Harbor+, le niveau supérieur de la nouvelle communauté mondiale de Datamaran pour les professionnels du développement durable. Grâce à Harbor+, vous bénéficiez des avantages suivants :

Des événements virtuels et en personne réservés aux membres





Un accès direct à des spécialistes ESG





Des recherches et des renseignements exclusifs, y compris des exposés de politiques trimestriels

